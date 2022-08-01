Принц Вільям привітав футболісток, які здобули історичну перемогу над Німеччиною у Євро-2022

Англія виграла фінал Євро-2022 з рахунком 2:1 у Німеччини, завдяки голу в овертаймі Хлої Келлі

Принц Вільям вручив футболісткам збірної Англії їхні трофеї та особисто привітав із перемогою. Принц — давній шанувальник жіночого футболу. Він зустрічався з гравцями збірної та навіть отримав від них у подарунок футболки для своїх дітей. Про це пише Daily Mail.

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Головним арбітром фінального матчу жіночого Євро-2022 з футболу, в якому зустрілися збірні Англії та Німеччини, стала Катерина Монзуль з України. Матч пройшов на легендарному стадіоні "Вемблі" і завершився з рахунком 2:1 на користь англійської збірної.

Першими у матчі забили англійки. Німкені зрівняли рахунок у матчі на 79 хвилині. Оскільки в основний час найсильнішу збірну Європи не було визначено, гра перейшла в овертайм, де перемогу зуміла вирвати збірна Англії. Вирішальний гол у цьому поєдинку забила на 110 хвилині Хлої Келлі.

Для жіночої збірної Англії з футболу ця перемога на чемпіонаті Європи стала першою в історії. Раніше збірна Англії вже двічі грала у фіналі на першості континенту, але обидва рази програвала. У збірної Німеччини в активі 8 трофеїв Євро.

Футболістки збірної, прозвані Левицями, стали справжніми зірками вдома. Королева Єлизавета надіслала їм особисте привітання, написавши: "Ви всі подали приклад, який буде джерелом натхнення для дівчаток і жінок сьогодні та для майбутніх поколінь".

Принц Вільям вручив Левицям трофеї і розплакався, вітаючи дівчат.

Як президент ФА, він раніше зустрічався з футболістками і навіть грав проти деяких із них у благодійних матчах.

Раніше він опублікував відео з донькою, принцесою Шарлоттою, яка також є великою фанаткою футболу, та побажав Левицям перемоги.

[ + – ] Принц Вільям і принцеса Шарлотта

Принц Вільям розповідав, що його діти люблять футбол, а особливо принцеса Шарлотта, яка "особливо гарна на воротах".

Сьогодні вранці герцог Кембриджський розмістив у своєму офіційному акаунті у твітері відео, в якому він і Шарлотта поділилися своєю підтримкою Левиць.