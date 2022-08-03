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Стиль жизни

Подруга дочки Путина. В Сети обсуждают таинственную Наталью Попову, попавшую под санкции США

Наталья Попова, дочь путина, катерина тихонова, кирилл дмитриев, санкции сша
Фото: Соцсети | Наталья Попова - подруга дочки Путина

США в этот вторник расширили санкционные списки, в них вошла предполагаемая любовница Путина Алина Кабаева и таинственная Наталья Попова

В расширенный санкционный список США вошло немало долгожданных персон. Особо стоит отметить Алину Кабаеву, титулованную гимнастку, предполагаемую любовницу Владимира Путина и мать его детей. Но также там оказалась некая Наталья Попова, которая тесно связана с семьей российского президента. Об этом пишет BBC.

В пояснениях минфина США говорится, что она попала туда за связь с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

Наталья Попова, дочь путина, катерина тихонова, кирилл дмитриев, санкции сша
Кирилл Дмитриев - муж, или бойфренд Натальи Поповой
Фото: ТАСС

Там Наталью Попову называют его женой, или же дочерью. Но чаще все же женой.

В 2019 году Наталья Попова внезапно стала хайтек-омбудсменом. Ей предстояло защищать интересы высокотехнологичных компаний.

Наталья Попова, дочь путина, катерина тихонова, кирилл дмитриев, санкции сша
Наталья Попова - подруга дочки Путина
Фото: ТАСС

Попова должна была заниматься разработкой и продвижением мер по созданию комфортных условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и решать различные проблемы вроде расширении доступа к финансовым ресурсам и введении налоговых стимулов.

"Опираясь на результаты исследования "ядра" технологического бизнеса — предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и высоких технологий, мы поняли, что они нуждаются в защите своих прав", — заявляла свежеиспеченный хайтек-омбудсмен.

Также она занимает пост первого заместителя гендиректора фонда "Иннопрактика". Примечательно, но этот фонд возглавляет Катерина Тихонова, младшая дочь Владимира Путина, которую, по слухам, готовят к политической карьере в РФ.

Наталья Попова, дочь путина, катерина тихонова, кирилл дмитриев, санкции сша
Катерина Тихонова - младшая дочь Путина
Фото: Скриншот

Познакомились Наталья и Катерина, судя по всему, во время учебы в МГУ. Попова училась на факультете иностранных языков, а Тихонова окончила в 2009 году Институт стран Азии и Африки МГУ как специалист по Японии.

Кирилл Дмитриев, предполагаемый муж Поповой, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), является член попечительского совета "Иннопрактики".

Наталья Попова, дочь путина, катерина тихонова, кирилл дмитриев, санкции сша
Наталья Попова на обложке
Фото: Соцсети

Также она появлялась на обложке кипрского L'Officiel и некоторых других журналов под фамилией Свешникова и ведет популярное шоу "Наука" на "Россия 24". По двумя фамилиями: Свешникова и Попова, Наталья фигурирует на сайте московского центра коррекции фигуры "Ручная пластика" на Рублевском шоссе, как "звездная клиентка".