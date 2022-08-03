Подруга дочки Путина. В Сети обсуждают таинственную Наталью Попову, попавшую под санкции США

США в этот вторник расширили санкционные списки, в них вошла предполагаемая любовница Путина Алина Кабаева и таинственная Наталья Попова

В расширенный санкционный список США вошло немало долгожданных персон. Особо стоит отметить Алину Кабаеву, титулованную гимнастку, предполагаемую любовницу Владимира Путина и мать его детей. Но также там оказалась некая Наталья Попова, которая тесно связана с семьей российского президента. Об этом пишет BBC.

В пояснениях минфина США говорится, что она попала туда за связь с главой Российского фонда прямых инвестиций Кириллом Дмитриевым.

[ + – ] Кирилл Дмитриев - муж, или бойфренд Натальи Поповой Фото: ТАСС

Там Наталью Попову называют его женой, или же дочерью. Но чаще все же женой.

В 2019 году Наталья Попова внезапно стала хайтек-омбудсменом. Ей предстояло защищать интересы высокотехнологичных компаний.

[ + – ] Наталья Попова - подруга дочки Путина Фото: ТАСС

Попова должна была заниматься разработкой и продвижением мер по созданию комфортных условий для развития сектора технологических и инновационных компаний и решать различные проблемы вроде расширении доступа к финансовым ресурсам и введении налоговых стимулов.

"Опираясь на результаты исследования "ядра" технологического бизнеса — предприятий малого и среднего бизнеса, осуществляющих деятельность в сфере инноваций и высоких технологий, мы поняли, что они нуждаются в защите своих прав", — заявляла свежеиспеченный хайтек-омбудсмен.

Также она занимает пост первого заместителя гендиректора фонда "Иннопрактика". Примечательно, но этот фонд возглавляет Катерина Тихонова, младшая дочь Владимира Путина, которую, по слухам, готовят к политической карьере в РФ.

[ + – ] Катерина Тихонова - младшая дочь Путина Фото: Скриншот

Познакомились Наталья и Катерина, судя по всему, во время учебы в МГУ. Попова училась на факультете иностранных языков, а Тихонова окончила в 2009 году Институт стран Азии и Африки МГУ как специалист по Японии.

Кирилл Дмитриев, предполагаемый муж Поповой, глава Российского фонда прямых инвестиций (РФПИ), является член попечительского совета "Иннопрактики".

[ + – ] Наталья Попова на обложке Фото: Соцсети

Также она появлялась на обложке кипрского L'Officiel и некоторых других журналов под фамилией Свешникова и ведет популярное шоу "Наука" на "Россия 24". По двумя фамилиями: Свешникова и Попова, Наталья фигурирует на сайте московского центра коррекции фигуры "Ручная пластика" на Рублевском шоссе, как "звездная клиентка".