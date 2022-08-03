В РФ отказались от практики показывать украденные голливудские фильмы перед российскими

После начала войны в Украине из России ушли Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount и Lionsgate, что означает отмену практически всех голливудских премьер

Война в Украине весьма сильно повлияла на жизнь в РФ. Например, российские граждане остались без зарубежных кинопродуктов. Так как из этой страны ушли такие титаны, как Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount и Lionsgate. Но там попытались обойти санкции, пишет "Коммерсантъ".

Объединенная российская сеть "Формула Кино" и "Синема Парк" планировали запустить так называемый "кинопродукт".

Так должны были обозначать сеансы, во время которых зрители смогли бы посмотреть российский фильм, дополненный "зарубежными видеоматериалами" — то есть голливудским фильмом.

[ + – ] Примеры так называемого "кинопродукта" Фото: Скриншот

Так, перед российским мультфильмом "Кощей. Начало" показали бы мультфильм студии Universal Pictures "Миньоны: Грювитация", который вышел еще в июне.

Гендир данной киносети Алексея Васясин заявлял, что в дальнейшем в состав "кинопродукта" может войти любой из голливудских фильмов. А цена на билеты возросла бы на 20%.

" На 20—100 рублей дороже, чем обычные билеты. Это два полных метра. Зритель может уйти с половины, но при этом он должен купить весь продукт. Инициатива, в первую очередь, для привлечения внимания профильного министерства и для проработки совместных мер по выходу из создавшейся ситуации. На протяжении последних пяти месяцев киноиндустрия пытается выкарабкаться как-то самостоятельно", — сетовал Васясин.

Но от кинопродукта решили отказаться. Так как совет директоров компании считает нарушение прав правообладателей неприемлемым.

"Руководство компании ожидает от Министерства культуры РФ предложений по созданию рабочей группы для реализации совместного плана поддержки отрасли кинопоказа", — говорится в заявлении компании. Правда не везде, кое-где практика показа пиратского контента сохраняется.

Фото: Скриншот

[ + – ] Примеры так называемого "кинопродукта" Фото: Скриншот

Примечательно, но показ пиратского голливудского контента нарушает права и иностранных студий, но и законы РФ.

После начала войны в Украине из России ушли ведущие киностудии. Тамошние кинотеатры пытаются спасти положение, показывая старые фильмы, а также российские, индийские, иранские и корейские премьеры.

Посещаемость кинотеатров упала до рекордно низкой отметки.

Ранее спецпредставитель президента по международному культурному сотрудничеству Михаил Швыдкой заявил, что в России могут рассмотреть возможность "принудительного лицензирования" фильмов.

[ + – ] загадочный кинолекторий предлагает киноновинки под другими названиями Фото: Скриншот

А в Оренбурге уже начали показывать голливудские фильмы, но под другими названиями, так "Соник 2 в кино" превратился в "Удивительные возможности синих ежей", а "Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия" получил название "Врач Айболит и Мега Космос сумасшествия".