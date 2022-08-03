В РФ відмовилися від практики показувати вкрадені голлівудські фільми перед російськими

Після початку війни в Україні з Росії пішли Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount і Lionsgate, що означає скасування практично всіх голлівудських прем'єр.

Війна в Україні дуже вплинула на життя в РФ. Наприклад, російські громадяни лишилися без зарубіжних кінопродуктів. Оскільки з цієї країни пішли такі титани, як Disney, Sony, Warner Bros., Universal, Paramount і Lionsgate. Але там спробували обійти санкції, пише "Коммерсантъ".

Об'єднана російська мережа "Формула Кіно" та "Сінема Парк" планували запустити так званий "кінопродукт".

Так мали позначати сеанси, під час яких глядачі змогли б переглянути російський фільм, доповнений "закордонними відеоматеріалами", — тобто голлівудським фільмом.

[ + – ] Приклади так званого "кінопродукту" Фото: Скриншот

Так перед російським мультфільмом "Кощій. Початок" показали б мультфільм студії Universal Pictures "Міньйони: Грювітація", який вийшов ще в червні.

Гендир цієї кіномережі Олексія Васясін заявляв, що надалі до складу "кінопродукту" може увійти будь-який із голлівудських фільмів. А ціна на квитки зросла б на 20%.

"На 20-100 рублів дорожче, ніж звичайні квитки. Це два повні метри. Глядач може піти з половини, але при цьому він повинен купити весь продукт. Ініціатива, насамперед, для приваблювання уваги профільного міністерства та для опрацювання спільних заходів для виходу із ситуації, що склалася. Протягом останніх п'яти місяців кіноіндустрія намагається видертися якось самостійно", — нарікав Васясін.

Але від кінопродукту вирішили відмовитись. Оскільки рада директорів компанії вважає порушення прав правовласників неприйнятним.

"Керівництво компанії очікує від Міністерства культури РФ пропозицій щодо створення робочої групи для реалізації спільного плану підтримки галузі кінопоказу", — йдеться у заяві компанії. Правда не скрізь, де-не-де практика показу піратського контенту зберігається.

Фото: Скриншот

[ + – ] Приклади так званого "кінопродукту" Фото: Скриншот

Цікаво, але показ піратського голлівудського контенту порушує права й іноземних студій, а й закони РФ.

Після початку війни в Україні з Росії пішли провідні кіностудії. Тамтешні кінотеатри намагаються врятувати становище, показуючи старі фільми, а також російські, індійські, іранські та корейські прем'єри.

Відвідуваність кінотеатрів впала до рекордно низької позначки.

Раніше спецпредставник президента з міжнародної культурної співпраці Михайло Швидкий заявив, що в Росії можуть розглянути можливість "примусового ліцензування" фільмів.

[ + – ] Загадковий кінолекторій пропонує кіноновинки під іншими назвами Фото: Скриншот

А в Оренбурзі вже почали показувати голлівудські фільми, але під іншими назвами, так "Сонік 2 у кіно" перетворився на "Дивовижні можливості синіх їжаків", а "Доктор Стрендж: У мультивсесвіті божевілля" отримав назву "Лікар Айболіть та Мега Космос божевілля".