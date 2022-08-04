Свидание с собой. 7 шагов, чтобы начать реально любить себя

Научиться любить себя — это одна из самых мощных и важных вещей, которые вы можете сделать в жизни

Очень часто нам доводится видеть, как люди морщат нос при упоминании любви к себе, как будто это немного глупо и призывает потакать своим желаниям. Но научиться любить себя — это одна из самых мощных и важных вещей, которые вы можете сделать в жизни. Ваше сердце — это ваша сила, и когда вы становитесь источником любви в своей жизни, все меняется. Ваши отношения, ваша карьера, ваше здоровье — все они расцветают, когда вы начинаете любить себя. Об этом пишет loveprojectlove.

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Но хотя в глубине души мы все знаем, что важно любить себя, мы замечаем, что люди больше всего застревают в собственных психологических установках. Как однажды сказал Оскар Уайльд, "любить себя — это начало романа на всю жизнь".

Так как же нам начать этот роман? Как научиться любить себя? Вот 7 способов, с помощью которых вы можете начать практиковать искусство любви к себе прямо сейчас:

1. Напитывайте себя во всех смыслах

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Если вы новичок в практике любви к себе, начните с того, чтобы сосредоточиться на питании себя. Питать свое тело — это самая основная форма любви к себе, поэтому на этой неделе задумайтесь о том, что вы вкладываете в свое тело — дайте ему то, что оно любит. Начните свой день с зеленого смузи, побалуйте себя сырной или шоколадной закуской и найдите время, чтобы приготовить себе питательный ужин, полный суперпродуктов. То, как мы питаемся, отражает то, как мы себя любим. Так что научитесь питать себя, и вы заложите прочный фундамент любви к себе.

2. Сходите на свидание с собой

Если вы никогда раньше не ходили на свидание, сделайте этот месяц периодом, когда вы это ходите на свидание с собой. Индивидуальные свидания — это качественное времяпрепровождение с самим собой и создание чего-то особенного только для вас лично. Это одна из самых мощных (и забавных) вещей, которые вы можете сделать, когда дело доходит до практики любви к себе. Делая что-то особенное для себя — то, что вы обычно делаете только с кем-то другим, — вы дарите себе любовь и внимание, которые обычно уделяете другим. Вы, наконец, обращаете свою любовь на себя. Делайте что угодно: от угощения кофе с пирожным в своем любимом кафе до посещения спа-уик-энда.

3. Заведите дневник благодарности

Было доказано, что просто записывая 5 вещей, за которые вы благодарны каждый день, вы можете научить свой мозг быть более позитивным, доставляя себе общее чувство счастья. Это ключевой инструмент, когда дело доходит до практики любви к себе, потому что он заставляет нас шагнуть в состояние благодарности, любви и изобилия.

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Так что купите себе блокнот и в конце каждого дня на следующей неделе записывайте 5 вещей, за которые вы благодарны, и посмотрите, как приятно заканчивать свой день таким образом.

И помимо благодарности за то, что произошло с вами в тот день, и людей в вашей жизни, за которых вы благодарны, также включите себя в свою практику благодарности. Найдите хотя бы одну вещь, за которую вы можете поблагодарить себя каждый день, и вы увидите, как ваши отношения с самим собой превратятся в невероятно любящие отношения.

4. Сделайте свое тело счастливым

Когда мы учимся любить себя, очень важно уделять много времени и внимания своему телу. То, что мы чувствуем в своем теле, напрямую влияет на то, как мы себя чувствуем. Часто чувство одиночества и отсутствия любви на самом деле проистекает из нашего собственного разрыва со своим телом. Вы хотите, чтобы ваше великолепное тело чувствовало себя заряженным и полным жизненных сил. Поэтому важно, чтобы в рамках вашей рутины любви к себе вы делали вещи, которые заставляют вас чувствовать себя прекрасно в своем теле; будь то йога, бег, аэробика 80-х или танцы, как Бейонсе.

5. Выразите себя

Очень важно найти способы по-настоящему выразить себя и почувствовать себя полностью собой. Будь то танцы, писательство, пение, рисование, актерское мастерство, скульптура, кулинария, создание музыки, рисование эскизов, диджеинг, гончарное дело или поэзия — у каждого есть что-то, что делает чепловека уникальным. Часто это то, что мы делали естественным образом в детстве. Это всегда то, что заставляет нас чувствовать себя полностью живыми.

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Так что это для вас? Когда вы чувствуете, что действительно можете отпустить ситуацию и стать тем, кто вы есть на самом деле? Если это не то, чем вы сейчас занимаетесь, то вспомните прошлые годы. Что заставляет вас оживать и действительно соединяться с самыми глубокими частями себя? А теперь иди и найди для этого время в своей жизни. Будь то высвобождение своей внутренней Рианны на танцполе, пение так, как будто никто не слышит, или рисование крупными смелыми мазками, просто для удовольствия важно, чтобы вы находили время для того, чтобы делать то, что позволяет вам по-настоящему выразить себя из сердце.

6. Напишите себе любовное письмо

Возьмите ручку и с той же любовью и нежностью, с которой вы пишете дорогому другу, напишите письмо самому себе. Напишите о вещах в вашей жизни прямо сейчас, которые делают вас счастливыми, и о людях в вашей жизни, которые приносят вам радость, вдохновение и доброту. Подумайте о том, как вы себя чувствуете, подбодрите себя, если чувствуете, что вам это нужно, и задокументируйте свои мечты и пожелания на будущее. Если в вашей жизни есть что-то, с чем вы сейчас боретесь, посмотрите, какой совет и поддержку вы можете дать себе, отметьте свои достижения и подпишите свое письмо с любовью. Затем отправьте это письмо по почте и наслаждайтесь получением его через несколько дней!

7. Окунитесь в атмосферу хорошего самочувствия

У нас гораздо больше возможностей, чем мы часто думаем, для создания чувств, которые мы хотим испытать в жизни, независимо от того, где мы находимся или что происходит вокруг нас. Нам просто нужно научиться использовать эти чувства. Самый простой способ сделать это — вспомнить время в своей жизни, когда вы чувствовали себя полными радости, счастья, покоя или удовлетворения — чего бы вы ни хотели, — а затем найти свою фотографию из того времени, которая действительно напоминает вам об этом. вы о том, каково это было чувствовать себя таким образом, настолько, что вы снова начинаете чувствовать это, просто глядя на фотографию.

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Теперь поместите эту фотографию туда, где вы будете видеть ее каждый день: сохраните ее в качестве заставки на телефоне или распечатайте и повесьте на зеркало в ванной. Всякий раз, когда вам нужно зарядиться энергией, взгляните на эту картинку и позвольте себе окунуться в эти приятные ощущения.