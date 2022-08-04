Побачення із собою. 7 кроків, щоб почати реально любити себе

Навчитися любити себе — це одна з найпотужніших і найважливіших речей, які ви можете зробити в житті.

Дуже часто нам доводиться бачити, як люди морщать носа при згадці любові до себе, ніби це трохи безглуздо й закликає потурати своїм бажанням. Але навчитися любити себе — це одна з найпотужніших і найважливіших речей, які ви можете зробити в житті. Ваше серце — це ваша сила, і коли ви стаєте джерелом любові у своєму житті, все змінюється. Ваші стосунки, ваша кар'єра, ваше здоров'я — все це розквітає, коли ви починаєте любити себе. Про це пише loveprojectlove.

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Але хоча в глибині душі ми всі знаємо, що важливо любити себе, ми помічаємо, що люди найбільше застрягають у психологічних установках. Як одного разу сказав Оскар Вайлд, "любити себе — це початок роману на все життя".

То як же нам розпочати цей роман? Як навчитися любити себе? Ось 7 способів, за допомогою яких ви можете почати практикувати мистецтво любові до себе прямо зараз:

1. Насичуйте себе в усіх сенсах

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Якщо ви новачок у практиці любові до себе, почніть із того, щоб зосередитися на своєму харчуванні. Кормити своє тіло — це найголовніша форма любові до себе, тому цього тижня задумайтеся про те, що ви вкладаєте у своє тіло, — дайте йому те, що воно любить. Почніть свій день із зеленого смузі, побалуйте себе сирною або шоколадною закускою та знайдіть час, щоб приготувати собі поживну вечерю, повну суперпродуктів. Те, як ми харчуємося, відображає те, як ми любимо себе. Так що навчіться живити себе, і ви закладете міцний фундамент любові до себе.

2. Сходіть на побачення із собою

Якщо ви ніколи раніше не ходили на побачення, зробіть цей місяць періодом, коли ви ходите на побачення із собою. Індивідуальні побачення — це якісне проведення часу із самими собою та створення чогось особливого тільки для вас особисто. Це одна з найпотужніших (і кумедних) речей, які ви можете зробити, коли справа доходить до практики любові до себе. Роблячи щось особливе для себе — те, що ви зазвичай робите тільки з кимось іншим, — ви даруєте собі любов і увагу, які зазвичай приділяєте іншим. Ви нарешті звертаєте свою любов на себе. Робіть будь-що: від частування кавою з тістечком у своєму улюбленому кафе до відвідування спа-вікенду.

3. Заведіть щоденник подяки

Було доведено, що, просто записуючи 5 речей, за які ви вдячні щодня, ви можете навчити свій мозок бути позитивнішим, уявляючи собі загальне почуття щастя. Це ключовий інструмент, коли справа доходить до практики любові до себе, тому що він змушує нас ступити в стан подяки, любові та достатку.

Фото: дневник дарвина

Тож купіть собі блокнот і наприкінці кожного дня наступного тижня записуйте 5 речей, за які ви вдячні, та подивіться, як приємно закінчувати свій день таким способом.

І крім подяки за те, що сталося з вами того дня, і людей у вашому житті, за яких ви вдячні, також включіть себе у свою практику подяки. Знайдіть хоча б одну річ, за яку ви можете подякувати собі щодня, і ви побачите, як ваші стосунки із самими собою перетворяться на сповнені любов'ю.

4. Зробіть своє тіло щасливим

Коли ми вчимося любити себе, дуже важливо приділяти багато часу й уваги своєму тілу. Те, що ми відчуваємо у своєму тілі, безпосередньо впливає на те, як ми почуваємося. Часто почуття самотності й відсутності кохання насправді походить із нашого власного розриву зі своїм тілом. Ви хочете, щоб ваше чудове тіло відчувало себе зарядженим і сповненим життєвих сил. Тому важливо, щоб у межах вашої рутини любові до себе ви робили речі, які змушують вас почуватися чудово у своєму тілі; чи-то йога, біг, аеробіка 80-х чи танці, як Бейонсе.

5. Виразіть себе

Дуже важливо знайти способи по-справжньому виразити себе та відчути себе цілком собою. Хай це будуть танці, письменство, співи, малювання, акторська майстерність, скульптура, кулінарія, створення музики, малювання ескізів, діджеїнг, гончарна справа чи поезія — у кожного є щось, що робить людину унікальною. Часто це те, що ми робили природним чином у дитинстві. Це завжди те, що змушує нас почуватися цілком живими.

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То що це для вас? Коли ви відчуваєте, що дійсно можете відпустити ситуацію та стати тими, ким є насправді? Якщо це не те, чим ви зараз займаєтесь, то згадайте минулі роки. Що змушує вас оживати й дійсно поєднуватися з найглибшими частинами себе? А тепер іди й знайди для цього час у своєму житті. Це може бути вивільнення своєї внутрішньої Ріанни на танцполі, співи так, ніби ніхто не чує, або малювання великими сміливими мазками, просто для задоволення: важливо, щоб ви знаходили час для того, щоб робити те, що дозволяє вам по-справжньому виразити себе із серця.

6. Напишіть собі любовний лист

Візьміть ручку та з тією самою любов'ю й ніжністю, з якою ви пишете дорогому другу, напишіть листа самим собі. Напишіть про речі у вашому житті прямо зараз, які роблять вас щасливими, і про людей у вашому житті, які приносять вам радість, натхнення й доброту. Подумайте про те, як ви почуваєтеся, підбадьоріть себе, якщо відчуваєте, що вам це потрібно, і задокументуйте свої мрії та побажання на майбутнє. Якщо у вашому житті є щось, із чим ви зараз боретеся, подивіться, яку пораду та підтримку ви можете дати собі, позначте свої досягнення та підпишіть свій лист із любов'ю. Потім надішліть цей лист поштою та насолоджуйтесь отриманням його через кілька днів!

7. Пориньте в атмосферу доброго здоров'я

У нас набагато більше можливостей, ніж ми часто думаємо, для створення почуттів, які ми хочемо випробувати у житті, незалежно від того, де ми перебуваємо або що відбувається навколо нас. Нам просто потрібно навчитися використовувати ці почуття. Найпростіший спосіб зробити це — згадати час у своєму житті, коли ви почувалися сповненими радості, щастя, спокою чи задоволення — чого б ви не хотіли, — а потім знайти свою фотографію з того часу, яка справді нагадує вам про це.

Фото: Getty Images

Тепер помістіть цю фотографію туди, де ви бачитимете її щодня: збережіть її як заставку на телефоні або роздрукуйте й повісьте на дзеркало у ванній. Щоразу, коли вам потрібно зарядитися енергією, погляньте на цю картинку й дозвольте собі поринути в ці приємні відчуття.