Мелания Трамп обиделась на работников Белого дома

Историческая ассоциация Белого дома, резиденции президентов США, выпустила новый путеводитель, но без реставрации и обустройства, которыми Мелания Трамп занималась

Чета Трамп уже давно съехала из Белого дома, но, как оказалось, не только Дональд Трамп переживает за наследие, его супруга, Мелания Трамп, которая, будучи первой леди, занималась обустройством резиденции, обнаружила, что ее усилия были напрасны. Об этом пишет Daily Mail.

Историческая ассоциация Белого дома выпустила новый путеводитель по Белому дому, который, как известно, является не только президентской резиденцией, но и популярным туристическим объектом. И бывшая первая леди обнаружила, что ее "неустанные усилия" по "украшению" резиденции были "уничтожены" из-за переставленной мебели и отсутствия подробностей в новом путеводителе о ее работе.

[ + – ] Мелания Трамп и Дональд Трамп в Белом доме Фото: Getty Images

В книге представлены фотографии комнат Мелании Трамп, которые она отремонтировала, когда была первой леди.

Ее офис уже сообщил, что "лишь небольшая часть" творческого наследия Мелании Трамп украшает страницы нового путеводителя.

"На самом деле, ее стиль мебели и аксессуаров был значительно изменен во всех изображениях книги", — говорится в сообщении ее офиса.

Одним из ее приоритетов на посту первой леди было восстановление и сохранение Белого дома. Но, как видно, в Исторической ассоциации эти усилия не оценили.

Новое издание путеводителя "Белый дом: исторический путеводитель", посвященный 60-летию издания, предлагает читателям взглянуть на закулисную жизнь на Пенсильвания-авеню, 1600. Среди прочего, тут опубликованы фотографии личных апартаментов на втором этаже, которые занимают президенты и их семьи.

Хотя фотографии были сделаны прошлой осенью, когда Белый дом уже заняла чета Байденов, но на многих из них видна работа Мелании Трамп, которая сделала сохранение 230-летнего Белого дома одной из своих основных обязанностей, когда она была первой леди.

Желтая овальная комната, спальня королевы и центральный зал в резиденции наверху были среди тех комнат, которые Трамп отремонтировал, будучи президентом.

[ + – ] Желтая овальная гостиная в Белом доме Фото: Architectural Digest

Однако Мелания Трамп утверждает, что фотографии не совсем точно отражают ее работу и работу дизайнера, с которым она сотрудничала, Тэма Канналихама.

"К сожалению, 26-е издание "Белого дома: исторический путеводитель" не может точно представить широту и детализацию дизайнерских работ миссис Трамп в Белом доме и вокруг него", — говорится в эксклюзивном заявлении офиса Мелании Трамп.

В офисе бывшей первой леди также заявили, что планировка и стиль мебели Трампа были "значительно изменены".

Фото: The White House Фото: The White House Фото: The White House Фото: The White House

"Сохранение истории Народного дома для будущих поколений было тем, к чему миссис Трамп относилась очень серьезно и очень страстно. Она и ее команда дизайнеров неустанно работали над украшением Белого дома, но лишь небольшая часть их творческого исполнения украшает страницы этой книги. Фактически, ее преднамеренный стиль мебели и аксессуаров был значительно изменен во всех изображениях книги", — отметили в ее офисе.

В ее офисе не уточнили, какие изменения или какая мебель была переставлена.