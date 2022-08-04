Меланія Трамп образилася на працівників Білого дому

Історична асоціація Білого дому, резиденції президентів США, випустила новий путівник, але без реставрації та облаштування, якими займалася Меланія Трамп.

Подружжя Трамп уже давно з'їхало з Білого дому, але, як виявилося, не тільки Дональд Трамп хвилюється за спадщину, його дружина Меланія Трамп, яка, будучи першою леді, займалася облаштуванням резиденції, виявила, що її зусилля були марними. Про це пише Daily Mail.

Історична асоціація Білого дому випустила новий путівник Білим домом, який, як відомо, є не лише президентською резиденцією, а й популярним туристичним об'єктом. І колишня перша леді виявила, що її "невтомні зусилля" щодо "прикрашання" резиденції були "знищені" через переставлені меблі та відсутність подробиць про її роботу в новому путівнику.

[ + – ] Меланія Трамп і Дональд Трамп у Білому домі Фото: Getty Images

У книзі представлені фотографії кімнат Меланії Трамп, які вона відремонтувала, коли була першою леді.

Її офіс уже повідомив, що "лише невелика частина" творчої спадщини Меланії Трамп прикрашає сторінки нового путівника.

"Насправді, її стиль меблів і аксесуарів був значно змінений у всіх зображеннях книги", — йдеться в повідомленні її офісу.

Одним із її пріоритетів на посаді першої леді було відновлення та збереження Білого дому. Але, мабуть, в Історичній асоціації ці зусилля не оцінили.

Нове видання путівника "Білий дім: історичний путівник", присвячений 60-річчю видання, пропонує читачам поглянути на закулісне життя на Пенсільванія-авеню, 1600. Серед іншого, тут опубліковані фотографії особистих апартаментів на другому поверсі, які займають президенти та їхні сім'ї.

Хоча фотографії були зроблені минулої осені, коли Білий дім уже зайняло подружжя Байденів, але на багатьох із них видно роботу Меланії Трамп, яка зробила збереження 230-річного Білого дому одним із своїх основних обов'язків, коли вона була першою леді.

Жовта овальна кімната, спальня королеви та центральний зал у резиденції нагорі були серед тих кімнат, які Трамп відремонтував, коли був президентом.

[ + – ] Жовта овальна вітальня в Білому домі Фото: Architectural Digest

Проте Меланія Трамп стверджує, що фотографії не зовсім точно відображають її роботу та роботу дизайнера, з яким вона співпрацювала, Тема Канналіхама.

"На жаль, 26-те видання "Білого дому: історичний путівник" не може точно представити широту й деталізацію дизайнерських робіт місіс Трамп у Білому домі та навколо нього", — йдеться в ексклюзивній заяві офісу Меланії Трамп.

В офісі колишньої першої леді також заявили, що планування та стиль меблів Трампа були "значно змінені".

Фото: The White House Фото: The White House Фото: The White House Фото: The White House

"Збереження історії Народного дому для майбутніх поколінь було тим, до чого місіс Трамп ставилася дуже серйозно та дуже пристрасно. Вона та її команда дизайнерів невпинно працювали над прикрашанням Білого дому, але лише невелика частина їхнього творчого виконання прикрашає сторінки цієї книги. Фактично її навмисний стиль меблів і аксесуарів було значно змінено в усіх зображеннях книги", — зазначили в її офісі.

В її офісі не уточнили, які зміни чи які меблі були переставлені.