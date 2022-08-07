Стать выше. 9 трюков, которые сделают ваши ноги визуально длинее

Удачные способы добавить несколько сантиметров в росте

Рост зависит от генов и хорошего питания! От того, насколько вы высокий или низкий, зависит и длина ваших ног! Если вы ищете идеи, как сделать ноги длиннее, мы вам поможем! Хотя длинные стройные ноги могут быть не у всех, есть способы сделать их визуально длиннее! То, что вы носите, длина и посадка, а также тип обуви — все это влияет на то, насколько высоким или низким вы выглядите в целом! Чтобы помочь вам составить правильное представление, Фокус напоминает 9 простых лайфхаков, которые помогут вашим ногам выглядеть гладкими и длинными! Читайте дальше, чтобы узнать больше! Об этом пишет stylecraze.

1. Туфли-лодочки оттенка nude

Каблуки прибавляют несколько сантиметров, но ношение нюдового оттенка (наиболее близкого к оттенку вашей кожи) на ногах затрудняет различие между тем, где заканчивается ваша нога и начинается ступня. Таким образом, вы кажетесь выше, чем вы есть на самом деле.

2. Остроконечные каблуки

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Высокие каблуки — лучшие друзья невысоких женщин. Но с чем вам действительно стоит подружиться, так это с остроносыми туфлями-лодочками. Они удлиняют ваши ноги и, следовательно, тоже создают иллюзию удлиненных ног. Еще один быстрый совет — "расщепление пальцев ног" также помогает увеличить рост. Было бы неплохо инвестировать в остроконечные туфли на шпильке с глубоким вырезом. Избегайте обуви с ремешками на лодыжках.

3. Высокая талия

Нет ничего удивительного в том, что вы угадаете, как высокая талия может удлиннить ваши конечности на несколько сантиметров. Независимо от того, выбираете ли вы брюки, юбку или шорты, иллюзия более высокой талии по умолчанию даст вам большие возможности. Вы можете завершить образ, надев эти телесные туфли-лодочки.

4. Бронзер

Создайте оптическую иллюзию, нанеся на ноги немного бронзатора. Обильно нанесите на голени. Это создаст вытянутый мираж.

5. Монохромный образ

Монохромность должна стать вашей мантрой стиля, если вы хотите иметь длинные стройные ноги. Одежда одного цвета притягивает взгляд сверху вниз, заставляя вас выглядеть высокой и худой. Вы можете попробовать использовать два цвета из одной "семьи". Более темные цвета делают вас стройнее, поэтому всегда разумнее использовать один и тот же оттенок.

6. Широкие брюки-палаццо

Танкетка и широкие брюки — отличное сочетание. И хотя вы можете обожать свои узкие джинсы, всегда полезно иметь широкие брюки-палаццо, чтобы ваши ноги выглядели сексуальнее, чем когда-либо.

7. Асимметричные линии подола

Кто-то их любит, кто-то ненавидит, но этот стиль действительно играет в интеллектуальную игру, когда дело доходит до выяснения, где заканчивается ваше платье и где начинаются ваши ноги. Если вы хотите, чтобы ваши ноги выглядели супер-пупер длинными, обязательно попробуйте асимметричные линии подола.

8. Избегайте горизонтальных линий

Известно, что горизонтальные линии делают вас шире. И если вы хотите казаться высокой, вам определенно следует избегать спортивных горизонтальных линий. Они укорачивают тело и делают ноги короче и шире. Голаваля никто не любит!

9. Выбирайте вертикальные линии

Выбираете ли вы набивные линии, складки или полоску, вертикальные линии, в отличие от горизонтальных линий, сделают вас стройнее и стройнее. Просто убедитесь, что вы не переусердствовали с полосками, и лучше избегать их, если вы уже высокого роста. Но это также может выглядеть шикарно и стильно, если вы носите правильное сочетание длины и полос. Мой лучший выбор для любого случая – полосатая юбка до колен.