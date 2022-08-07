Стати вище. 9 трюків, які зроблять ваші ноги візуально довшими

Вдалі способи додати кілька сантиметрів у рості

Ріст залежить від генів та гарного харчування! Від того, наскільки ви високий чи низький, залежить довжина ваших ніг! Якщо ви шукаєте ідеї, як зробити ноги довшими, ми вам допоможемо! Хоча довгі стрункі ноги можуть бути не у всіх, є способи зробити їх візуально довшими! Те, що ви носите, довжина та посадка, а також тип взуття — все це впливає на те, наскільки високим чи низьким ви виглядаєте загалом! Щоб допомогти вам скласти правильну вигляд, Фокус нагадує 9 простих лайфхаків, які допоможуть вашим ногам виглядати довгими! Читайте далі, щоб дізнатися більше! Про це пише stylecraze.

1. Туфлі-човники відтінку nude

Каблуки додають кілька сантиметрів, але носіння нюдового відтінку (найближчого до відтінку вашої шкіри) на ногах ускладнює різницю між тим, де закінчується ваша нога і починається ступня. Таким чином, ви здається вищими, ніж є насправді.

2. Гострокінцеві підбори

Фото: Getty Images

Високі підбори — найкращі друзі невисоких жінок. Але з чим вам дійсно варто подружитися, так це з гострими туфлями-човниками. Вони роблять довшими ваші ноги і, отже, також створюють ілюзію подовжених ніг. Ще одна швидка порада — "розщеплення пальців ніг" також допомагає збільшити ріст. Було б непогано інвестувати у гострі туфлі на шпильці з глибоким вирізом. Уникайте взуття з ремінцями на кісточках.

3. Висока талія

Немає нічого дивного в тому, що ви вгадаєте, як висока талія може подовжити ваші кінцівки на кілька сантиметрів. Незалежно від того, чи ви вибираєте штани, спідницю або шорти, ілюзія вищої талії за умовчанням дасть вам великі можливості. Ви можете завершити образ, одягнувши тілесні туфлі-човники.

4. Бронзер

Створіть оптичну ілюзію, нанісши трохи бронзатора на ноги. Багато нанесіть на гомілки. Це створить витягнутий міраж.

5. Монохромний образ

Монохромність має стати вашою мантрою стилю, якщо ви хочете мати довгі стрункі ноги. Одяг одного кольору притягує погляд зверху вниз, змушуючи вас виглядати високою та худою. Ви можете спробувати використовувати два кольори з однієї "сім'ї". Більш темні кольори роблять вас стрункішими, тому завжди розумніше використовувати один і той же відтінок.

6. Широкі штани-палаццо

Танкетка та широкі штани — чудове поєднання. І хоча ви можете любити свої вузькі джинси, завжди корисно мати широкі штани-палаццо, щоб ваші ноги виглядали сексуальнішими, ніж будь-коли.

7. Асиметричні лінії подолу

Хтось їх любить, хтось ненавидить, але цей стиль справді грає в інтелектуальну гру, коли справа доходить до з'ясування, де закінчується ваша сукня і де починаються ваші ноги. Якщо ви хочете, щоб ваші ноги виглядали супер-пупер довгими, обов'язково спробуйте асиметричні лінії подолу.

8. Уникайте горизонтальних ліній

Відомо, що горизонтальні лінії роблять вас ширшими. І якщо ви хочете здаватися високою, вам безперечно слід уникати спортивних горизонтальних ліній. Вони вкорочують тіло і роблять ноги коротшими та ширшими.

9. Вибирайте вертикальні лінії

Вибираєте ви набивні лінії, складки чи смужку, вертикальні лінії, на відміну від горизонтальних ліній, зроблять вас стрункішими. Просто переконайтеся, що ви не перестаралися зі смужками, і краще уникати їх, якщо ви вже високого зросту. Але це також може виглядати шикарно та стильно, якщо ви носите правильне поєднання довжини та смужок. Мій найкращий вибір для будь-якого випадку — смугаста спідниця до колін.