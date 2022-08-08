Американка отрастила 13 метров ногтей и попала в Книгу рекордов Гиннеса (видео)

Последний раз Диана Армстронг стригла ногти в 1997 году.

63-летняя женщина из Миннесоты, США, по имени Диана Армстронг, попала в Книгу рекордов Гиннеса как человек с самыми длинными ногтями в мире на паре женских рук. Об этом сообщается в Twitter Guinness World Records.

Организация, которая отслеживает установленные и побитые рекорды по всему миру, заявила, что общая длина ногтей на обеих руках миссис Армстронг составляет 1306,58 см. Это длиннее, чем стандарнтный школьный автобус в Америке.

Ее ноготь на большом пальце правой руки размером 138,94 см является самым длинным из всех ее ногтей, тогда как ноготь на левом мизинце – самый маленький из ее ногтей – в длину 109,2 см.

[ + – ] Самый длинный ноготь Дианы Армстронг – 138,94 см Фото: Guinness World Records

В последний раз Диана стригла ногти в 1997 году. Причиной, которая заставила ее забыть о маникюре, стала трагическая смерть ее 16-летней дочери Латиши. Девушка умерла от приступа астмы во сне.

"Это был худший день в моей жизни. Она была единственной, кто делал мне ногти. Она полировала их и подпиливала для меня",, – рассказала Диана. После этого она долгое время находилась в депрессии и не смогла больше ухаживать за ногтями.

На протяжении многих лет дети Армстронг пытались убедить мать подстричь ногти, однако та отвергала любые рекомендации, предпочитая оставить все, как есть. Теперь, когда ногти достигли такой экстремальной длины, на покраску каждого из них у Армстронг уходит от четырех до пяти часов.

Предыдущий рекорд по самым длинным ногтям среди женщин принадлежал американке Аянне Уильямс. Общая длина ногтей на одной руке у нее была 576,4 см.

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