Американка відростила 13 метрів нігтів і потрапила в книгу рекордів Гіннеса (відео)

Востаннє Діана Армстронг стригла нігті в 1997 році.

63-річна жінка з Міннесоти, що в США, на ім'я Діана Армстронг, потрапила в книгу рекордів Гіннеса як людина з найдовшими нігтями у світі на парі жіночих рук. Про це повідомляється в Twitter Guinness World Records.

Організація, яка відстежує встановлені та побиті рекорди по всьому світу, заявила, що загальна довжина нігтів на обох руках місіс Армстронг складає 1306,58 см. Це довше, ніж стандартний шкільний автобус в Америці.

Її ніготь на великому пальці правої руки розміром 138,94 см є найдовшим із усіх її нігтів, тоді як ніготь на лівому мізинці — найменший із її нігтів — у довжину 109,2 см.

[ + – ] Найдовший ніготь Діани Армстронг — 138,94 см Фото: Guinness World Records

Востаннє Діана стригла нігті в 1997 році. Причиною, яка змусила її забути про манікюр, стала трагічна смерть її 16-річної дочки Латиші. Дівчина померла від нападу астми уві сні.

"Це був найгірший день у моєму житті. Вона була єдиною, хто робив мені нігті. Вона полірувала їх і підпилювала для мене", — розповіла Діана. Після цього вона тривалий час перебувала в депресії та не змогла більше доглядати нігті.

Упродовж багатьох років діти Армстронг намагалися переконати матір підстригти нігті, проте та відкидала будь-які рекомендації, воліючи залишити все, як є. Тепер, коли нігті досягли такої екстремальної довжини, на фарбування кожного з них Армстронг іде від чотирьох до п'яти годин.

Попередній рекорд із найдовших нігтів серед жінок належав американці Аяні Вільямс. Загальна довжина нігтів на одній руці мала 576,4 см.

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