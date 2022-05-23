Здорові та міцні. Як відростити ідеальні нігті за 10 днів

Мрія кожної дівчини — мати міцні красиві нігті. Щоразу, коли ми намагаємося слідувати певній рутині з догляду, нам швидко стає нудно на пів дорозі, тому що потрібно занадто багато часу, щоб результати стали очевидними.

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Отже, що можна зробити, щоб мати здорові красиві нігті в найкоротші терміни та з мінімальними зусиллями. Виявилося, що всі натуральні рецепти, які ми звикли застосовувати, можна скоротити до кількох простих кроків із приголомшливими результатами та перетворити їх на швидку та легку процедуру догляду за нігтями. Про це пише Maderany.

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Фото: Instagram celmatique

Як відростити та зміцнити нігті всього за 2 тижні

Зволожуйте нігті. Всі б'юті-проблеми починаються з нехтування зволоженням не тільки шкіри, а й нігтів, адже вони сохнуть і потребують цього нарівні зі шкірою обличчя та рук. Отже, наступного разу, коли ви почнете наносити зволожувальний крем на руки або обличчя, пам'ятайте, що ваші нігті теж потребують зволоження. У магазинах є багато зволожувальних кремів для нігтів, які ви можете використати.

Фото: Соцсети

Доглядайте свої кутикули. Ми ставимося до наших кутикул так, ніби вони наші вороги, яких треба перемогти обрізаючи, кусаючи або видаляючи їх будь-якими можливими способами. Ми не помічаємо, що те, що ми робимо, може зробити наші нігті схильними до бактеріальної інфекції, що, у свою чергу, впливає на ріст нігтів. Замість цього ви повинні зберігати кутикули, не видаляючи їх, і регулярно зволожувати нігті.

Фото: Соцсети

Будьте обережні з водою. Ніхто не просить вас не мити руки, але нігті слабшають, якщо вони постійно перебувають у воді. Намагайтеся завжди одягати рукавички, коли миєте посуд або прибираєте, щоб захистити руки та нігті. Крім того, не забувайте зволожувати нігті щоразу, коли миєте руки або наносите воду на руки, щоб пластини залишалися здоровими та сильними.

Уникайте рідини для зняття лаку. Якщо ви хочете мати міцні здорові нігті, вам слід відмовитись від використання ацетону для видалення лаку для нігтів. Ацетон — одна з основних причин, через яку у вас можуть бути слабкі нігті. Оскільки повністю відмовитись від лаку для нігтів може бути складно, ви можете видалити його рідиною для зняття лаку без ацетону.

Використовуйте щіточку для нігтів. Це може здатися дуже простим інструментом, але ви будете вражені тим, наскільки вона може покращити здоров'я ваших нігтів. Вона дуже м'яка й очищає зону під нігтями без пошкоджень, на відміну від будь-якого іншого інструменту, який ви можете використати.

Тримайте подалі від алюмінієвої фольги. У світі догляду за нігтями зараз широко використовується алюмінієва фольга. Але чи знаєте ви, що це одна з причин слабких і ламких нігтів? Якщо ви використовуєте її на нігтях, вам слід зупинитись зараз для здоровіших нігтів.

Почніть використовувати засоби для зміцнення нігтів. Ми вже говорили про засоби догляду за нігтями, такі як засоби для зміцнення нігтів, і ми не можемо не підкреслити, що ви повинні почати використовувати їх, якщо хочете мати міцні, красиві, здорові нігті.

Фото: Соцсети