Легендарный Зинедин Зидан показал четырех сыновей-красавцев

Дети Зидана решили пойти по стопам отца и также стать футболистами

50-летний Зинедин Зидан, обладатель многих футбольных титулов и званий, похвастался своей прекрасной семьей, опубликовав фото с женой и четырьмя сыновьями в Instagram. Легендарный полузащитник – отличный семьянин и женат с 1994 года.

Зинедин Зидан построил прекрасную карьеру в футболе, недавно ушел с поста главного тренера "Реала", но уже, по слухам, согласился тренировать команду "Сен-Жермен". А пока он проводит время со своей семьей и не смог удержаться, чтоб не похвастаться женой и сыновьями.

[ + – ] Зинедин Зидан с семьей Фото: Instagram zidane

Детей Зинедина Зидана и его супруги Вероники зовут Энцо, Лука, Тео и Эльяс. Энцо играет в бакском ФК "Алавес", Лука – дебютировал в "Реале", но может сыграть и за сборную Алжира, ведь его отец родом из этой страны, Тео – игрок "Реала", а Эльяс – защитник молодежной команды "Реал Мадрид".

Напомним, что в качестве футболиста Зинедин выступал за "Канн", "Бордо", "Ювентус" и "Реал". Бывший хавбек дважды стал чемпионом Италии и один раз – чемпионом Испании, выиграл Лигу чемпионов, а также завоевал золотые медали чемпионата мира и чемпионата Европы.

Со своей женой Вероникой Лентиско-Фернандес Зидан познакомился еще в 17-летнем возрасте, когда он выступал за "Канн", поженились они в 1994 году и с той поры не расставались.

[ + – ] Зинедин Зидан с семьей и любимыми собачками

Вероника мечтала стать балериной и занимается танцами до сих пор. Свадьба прошла в замке Эйлан. "Если я женюсь, то на всю жизнь", — говорил Зидан и держит слово.

По слухам, Зинедин Зидан во всем прислушивается к своей жене. Так, тренером "Реала" он согласился стать, потому что Веронике нравится в Испании. И категорически отказался тренировать "Манчестер Юнайтед", не только потому что плохо знает английский, но еще и потому, что его супруге категорически не нравится климат Британии.

К слову, Зинедин владеет французским, алжирским, берберским, арабским, итальянским и испанским.

[ + – ] Зинедин Зидан с женой Вероникой Фото: Instagram zidane

А на семейных фото он часто позирует с любимыми песиками. Их у него двое и он часто берет их на прогулки в специальном рюкзаке. Каждый снимок Зидана в соцсетях собирает море лайков. Он один из самых популярных спортсменов в социальных сетях, только в Instagram у него почти 23 миллиона "фанатов".