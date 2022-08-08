Легендарний Зінедін Зідан показав чотирьох синів-красенів

Діти Зідана вирішили піти стопами батька й також стати футболістами.

50-річний Зінедін Зідан, володар багатьох футбольних титулів і звань, похвалився своєю прекрасною родиною, опублікувавши фото з дружиною та чотирма синами в Instagram. Легендарний півзахисник — чудовий сім'янин і одружений із 1994 року.

Зінедін Зідан збудував чудову кар'єру у футболі, нещодавно пішов з посади головного тренера "Реала", але вже, за чутками, погодився тренувати команду "Сен-Жермен". А поки що він проводить час зі своєю сім'єю та не зміг стриматися, щоб не похвалитися дружиною та синами.

[ + – ] Зінедін Зідан із сім'єю Фото: Instagram zidane

Дітей Зінедіна Зідана та його дружини Вероніки звуть Енцо, Лука, Тео й Ельяс. Енцо грає в бакському ФК "Алавес", Лука дебютував у "Реалі", але може зіграти й за збірну Алжиру, адже його батько родом із цієї країни, Тео — гравець "Реала", а Ельяс — захисник молодіжної команди "Реал Мадрид" .

Нагадаємо, що футболістом Зінедін виступав за "Кан", "Бордо", "Ювентус" і "Реал". Колишній хавбек двічі став чемпіоном Італії та один раз — чемпіоном Іспанії, виграв Лігу чемпіонів, а також завоював золоті медалі чемпіонату світу й чемпіонату Європи.

Зі своєю дружиною Веронікою Лентіско-Фернандес Зідан познайомився ще в 17-річному віці, коли він виступав за "Кан", одружилися вони в 1994 році та з того часу не розлучалися.

[ + – ] Зінедін Зідан із сім'єю та улюбленими собачками

Вероніка мріяла стати балериною та займається танцями досі. Весілля пройшло в замку Ейлан. "Якщо я одружуся, то на все життя", — говорив Зідан і дотримується слова.

За чутками, Зінедін Зідан у всьому прислухається до своєї дружини. Тренером "Реала" він погодився стати, тому що Вероніці подобається в Іспанії. І категорично відмовився тренувати "Манчестер Юнайтед", не лише тому, що погано знає англійську, а ще й тому, що його дружині категорично не подобається клімат Британії.

До речі, Зінедін володіє французькою, алжирською, берберською, арабською, італійською та іспанською.

[ + – ] Зінедін Зідан із дружиною Веронікою Фото: Instagram zidane

А на сімейних фото він часто позує з улюбленими песиками. Їх у нього двоє, і він часто бере їх на прогулянки в спеціальному рюкзаку. Кожен знімок Зідана в соцмережах збирає море лайків. Він один із найпопулярніших спортсменів у соціальних мережах, тільки в Instagram у нього майже 23 мільйони "фанатів".