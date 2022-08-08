Иранским женщинам запретили сниматься в рекламе после ролика с мороженым (видео)

Чиновники из Министерства культуры и исламской ориентации Ирана пришли в ярость, увидев рекламу мороженого с красивой девушкой.

В Иране, известном своими строгими правилами в отношении женщин, разгорелся скандал после того, как в эфир попала реклама мороженого, сообщают ряд иноСМИ. По информации издания, ярость Министерства культуры и исламской ориентации Ирана вызвал ролик, в котором красивая девушка в хиджабе едет за рулем внедорожника и с удовольствием ест мороженое Magnum, откусывая пломбир в шоколаде и любуясь пейзажами.

Этот ролик – не единственный, взбудораживший чиновников. Иранский производитель мороженого Domino, автор скандального видео, снял еще одну рекламу мороженого, которая тоже показалась блюстителям общественной морали слишком фривольной.

Разгневанные рекламой иранские священнослужители призвали чиновников подать в суд на производителя мороженого. В письме, выпущенном упомянутым выше министерством, они заявили, что реклама носит наводящий характер, высмеивает целомудрие женщины, "противоречит общественной порядочности", и, кроме того, они считают, что это "оскорбление" "женских ценностей".

В послании, которое было отправлено в национальные художественные и киношколы, министерство со ссылкой на "правила ношения хиджаба и целомудрия" запретило женщинам сниматься в рекламе в будущем. Запрет соответствует постановлениям, изданным Высшим советом культурной революции.

Кроме того, в нем также вновь подчеркивается давно действующее в стране правило и положения, касающиеся коммерческой рекламы, которые, как сообщается, запрещают "инструментальное использование" не только женщин, но также детей и мужчин. Однако интерпретация "инструментального использования" варьируется в зависимости от того, насколько жесткой является правящая администрация в данный момент времени.

Запрет был введен после того, как иранские женщины приняли участие в кампании в социальных сетях против уличных патрулей Исламской Республики, обеспечивающих соблюдение хиджаба. После исламской революции 1979 года, которая привела к ужесточению религиозных консервативных законов, хиджаб для женщин стал обязательным в Иране. Постановление осталось в силе, несмотря на то, что женщины в стране снова и снова протестовали против него и даже подвергались суровым наказаниям за свою активность.

Напомним, еще в 2013 году в канун Международного дня защиты прав женщин молодые активистки Компартии Ирана и Организации против насилия над женщинами в Иране разделись в центре Стокгольма, протестуя против хиджаба.