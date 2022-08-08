Іранським жінкам заборонили зніматися у рекламі після ролика з морозивом (відео)

Чиновники з Міністерства культури та ісламської орієнтації Ірану розлютилися, побачивши рекламу морозива з красивою дівчиною.

В Ірані, відомому своїми суворими правилами щодо жінок, спалахнув скандал після того, як в ефір потрапила реклама морозива, повідомляють низка іноЗМІ. За інформацією видання, лють Міністерства культури та ісламської орієнтації Ірану викликав ролик, у якому гарна дівчина у хіджабі їде за кермом позашляховика та із задоволенням їсть морозиво Magnum, відкушуючи пломбір у шоколаді та милуючись краєвидами.

Цей ролик — не єдиний, що розбурхав чиновників. Іранський виробник морозива Domino, автор скандального відео, зняв ще одну рекламу морозива, яка теж видалася охоронцям суспільної моралі надто фривольною.

Розгнівані рекламою іранські священнослужителі закликали чиновників подати до суду виробника морозива. У листі, випущеному згаданим вище міністерством, вони заявили, що реклама носить навідний характер, висміює цнотливість жінки, "суперечить громадській порядності", і, крім того, вони вважають, що це "образа" "жіночих цінностей".

У посланні, яке було відправлено до національних художніх та кіношкіл, міністерство з посиланням на "правила носіння хіджабу та цнотливості" заборонило жінкам зніматися в рекламі в майбутньому. Заборона відповідає постановам, виданим Вищою радою культурної революції.

Крім того, в ньому також знову підкреслюється давно чинне в країні правило і положення щодо комерційної реклами, які, як повідомляється, забороняють "інструментальне використання" не тільки жінок, але також дітей та чоловіків. Однак інтерпретація "інструментального використання" варіюється в залежності від того, наскільки жорсткою є правляча адміністрація на даний момент часу.

Заборона була запроваджена після того, як іранські жінки взяли участь у кампанії у соціальних мережах проти вуличних патрулів Ісламської Республіки, які забезпечують дотримання хіджабу. Після ісламської революції 1979 року, яка призвела до посилення релігійних консервативних законів, хіджаб для жінок став обов'язковим в Ірані. Постанова залишилася чинною, незважаючи на те, що жінки в країні знову і знову протестували проти неї і навіть зазнавали суворих покарань за свою активність.

Нагадаємо, ще у 2013 році напередодні Міжнародного дня захисту прав жінок молоді активістки Компартії Ірану та Організації проти насильства над жінками в Ірані роздяглися в центрі Стокгольма, протестуючи проти хіджабу.