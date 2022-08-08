Особняк легендарной группы ABBA продают во Флориде

Удивительно, но там осталась оригинальная стереосистема и альбомы группы

В Флориде продается уникальный особняк, который занимала шведская группа ABBA в 1980-х. Об этом пишет Daily Mail.

В большом доме, где вместе жили Агнета Фельтског, Бьорн Ульвеус, Бенни Андерссон, Анни-Фрид Лингстад, шесть спален и пять ванных комнат. Примечательно, но хоть коллектив и распался официально в 1982 году, но музыканты жили во Флориде вместе до 1986 года.

[ + – ] Дом группы ABBA Фото: Соцсети

Дом продается за скромные 3,9 миллиона долларов, что совсем недорого, если учесть, что в здании сохранились оригинальная мебель, стереосистема и альбомы культовой группы, которая в 2010 году была включена в Зал славы рок-н-ролла.

Особняк спроектировали сами Агнета, Бьорн, Бенн и Анни-Фрид в традиционном шведском стиле. Он был закончен в год распада группы ABBA, но они жили там еще около четырех лет.

Фото: Соцсети

[ + – ] Дом группы ABBA Фото: Соцсети

В доме есть стереосистема, записывающее оборудование, кассеты и памятные вещи, принадлежащие квартету. Его владельцы, жившие в этом доме с 1986 года до своей смерти, оставили исторические безделушки нетронутыми.

Риелтор Лиза Фармер из Premier Sotheby's International Realty, которая занимается продажей дома, рассказала, что они нашли архитектора и тот подтвердил, что в 1980-х он жил в трейлере, пока дом не был построен и участники группы ABBA вместе проектировали дом. Примечательно, но меломаном он не был, так что только через несколько дней узнал, что это за две пары, которые желают построить дом, чтобы жить вместе.

"Очень круто, что в доме остались кое-какие вещи ABBA. Там есть стереооборудование, которым люди, купившие дом, даже не пользовались. В кассетном плеере осталась настоящая кассета ABBA", — подтвердила Лиза. По ее словам музыканты часто играли в волейбол на заднем дворе, о чем рассказали соседи.

[ + – ] Дом группы ABBA Фото: Соцсети [ + – ] Дом группы ABBA Фото: Соцсети

Дом представляет из себя открытое жилое пространство с длинным коридором и двумя одинаковыми крыльями по обеим сторонам, каждое из которых имеет главную спальню, чердак и две спальни с просторной ванной комнатой.

Также там имеется огромная гостиная со сводчатыми потолками и камином, совмещенная с кухней и пристройка с видом на террасу у бассейна.

Дом расположен в небольшом островном поселке Тьерра-Верде, откуда открывается вид на залив Тампа.