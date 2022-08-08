Особняк легендарного гурту ABBA продають у Флориді

Дивно, але там залишилася оригінальна стереосистема та альбоми гурту

У Флориді продається унікальний особняк, який займав шведський гурт ABBA у 1980-х. Про це пише Daily Mail.

У великому будинку, де разом жили Агнета Фельтскуг, Б'єрн Ульвеус, Бенні Андерссон, Анні-Фрід Лінгстад, шість спалень і п'ять ванних кімнат. Примітно, але хоч колектив і розпався офіційно 1982 року, але музиканти жили у Флориді разом до 1986 року.

[ + – ] Будинок гурту ABBA Фото: Соцсети

Будинок продається за скромні 3,9 мільйона доларів, що зовсім недорого, якщо врахувати, що в будівлі збереглися оригінальні меблі, стереосистема та альбоми культової групи, яка у 2010 році була включена до Зали слави рок-н-ролу.

Особняк спроєктували самі Агнета, Б'єрн, Бенні та Анні-Фрід у традиційному шведському стилі. Його закінчили у рік розпаду групи ABBA, але вони мешкали там ще близько чотирьох років.

Фото: Соцсети

[ + – ] Будинок гурту ABBA Фото: Соцсети

У будинку є стереосистема, що записує обладнання, касети та пам'ятні речі, що належать квартету. Його власники, які жили в цьому будинку з 1986 року до своєї смерті, залишили історичні дрібнички незайманими.

Рієлторка Ліза Фармер із Premier Sotheby's International Realty, яка займається продажем будинку, розповіла, що вони знайшли архітектора і той підтвердив, що у 1980-х він жив у трейлері, поки будинок не було збудовано і учасники групи ABBA разом проєктували будинок. Примітно, але меломаном він не був, тож лише за кілька днів дізнався, що це за дві пари, які бажають збудувати будинок, щоб жити разом.

"Дуже круто, що в будинку залишилися деякі речі ABBA. Там є стереообладнання, яким люди, які купили будинок, навіть не користувалися. У касетному плеєрі залишилася справжня касета ABBA", — підтвердила Ліза. За її словами, музиканти часто грали у волейбол на задньому дворі, про що розповіли сусіди.

[ + – ] Будинок гурту ABBA Фото: Соцсети [ + – ] Будинок гурту ABBA Фото: Соцсети

Будинок є відкритим житловим простором з довгим коридором і двома однаковими крилами по обидва боки, кожне з яких має головну спальню, горище і дві спальні з просторою ванною кімнатою.

Також там є величезна вітальня зі склепінчастими стелями та каміном, поєднана з кухнею та прибудова з видом на терасу біля басейну.

Звідки відкривається вид на затоку Тампа.