У режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона

Сообщается, что мэтр проходит лечение и находится в хорошей форме

У датского режиссера Ларса фон Триера диагностировали болезнь Паркинсона. Об этом сообщили в основанной им кинокомпании Zentropa Entertainment, пишет Deadline.

"Ларс сейчас в хорошей форме и проходит лечение", — говорится в сообщении продюсера Луизы Вест, которая уточнила, что сообщает о недуге только после согласования с режиссером.

Болезнь Паркинсона — хроническое, медленно прогрессирующее заболевание, в результате которого поражаются нейроны головного мозга. Она вызывает двигательные нарушения, тремор и сопровождается развитием психических расстройств.

Несмотря на болезнь, 66-летний режиссер продолжит работу над мистическим сериалом "Исход из Королевства" (или "Королевство: Исход"), третьим и последним сезоном оригинальной телесаги про персонал и пациентов нейрохирургического отделения Королевского госпиталя Копенгагена.

Премьера нового сезона состоится в августе этого года на Венецианском кинофестивале, как и было запланировано.

"Чтобы избежать каких-либо предположений о его здоровье в преддверии премьеры, Zentropa разослала это короткое заявление датской прессе", — сообщила продюсер. Теперь Ларс будет давать интервью крайне редко, так что сообщение о здоровье можно считать исчерпывающим и содержащим всю необходимую для прессы и поклонников информацию.

[ + – ] Ларс фон Триер на премьере фильма "Дом, который построил Джек" в 2018 году Фото: Getty Images

Ларс фон Триер — самый известный и неоднозначный современный режиссер Дании. Снял такие фильмы, как "Дом, который построил Джек", "Меланхолия", "Догвилль", "Идиоты", "Нимфоманка", "Антихрист", "Рассекая волны" и другие.

Он был завсегдатаем Каннского кинофестиваля почти 40 лет, а музыка для "Танцующей в темноте" была номинирована на "Оскар" 2001 года.

Но Ларс прославился не только как гениальный режиссер, а еще и как скандальный. В его фильмах актеры зачастую занимались сексом не имитируя его. Так в фильме "Идиоты" была показана оргия, в фильме "Антихрист" сцены садизма и насилия.

Но из Канн режиссера на 10 лет изгнали после того, как он в 2011 году, рассказывая о фильме "Меланхолия", заявил: "я нацист" и что он "сочувствует Гитлеру". После он заявлял, что он не является нацистом и антисемитом, но изгнание состоялось.

[ + – ] Скандальное интервью Ларса фон Триера

А в 2017 году певица Бьорк обвинила режиссера в харассменте: она заявила, что фон Триер домогался ее на съемках фильма "Танцующая в темноте". Сам режиссер обвинения в домогательствах опроверг, но не стал отрицать, что отношения с Бьорк были напряженными.