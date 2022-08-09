У режисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона

Повідомляється, що метр проходить лікування та перебуває в хорошій формі.

У данського режисера Ларса фон Трієра діагностували хворобу Паркінсона. Про це повідомили в заснованій ним кінокомпанії Zentropa Entertainment, пише Deadline.

"Ларс зараз у хорошій формі та проходить лікування", — йдеться в повідомленні продюсерки Луїзи Вест, яка уточнила, що повідомляє про недугу лише після узгодження з режисером.

Хвороба Паркінсона — хронічне захворювання, що повільно прогресує, внаслідок якого уражаються нейрони головного мозку. Вона викликає рухові порушення, тремор і супроводжується розвитком психічних розладів.

Незважаючи на хворобу, 66-річний режисер продовжить роботу над містичним серіалом "Вихід із Королівства" (або "Королівство: Вихід"), третім і останнім сезоном оригінальної телесаги про персонал і пацієнтів нейрохірургічного відділення Королівського госпіталю Копенгагена.

Прем'єра нового сезону відбудеться в серпні цього року на Венеційському кінофестивалі, як було заплановано.

"Щоб уникнути будь-яких припущень про його здоров'я напередодні прем'єри, Zentropa розіслала цю коротку заяву данській пресі", — повідомила продюсерка. Тепер Ларс даватиме інтерв'ю вкрай рідко, так що повідомлення про здоров'я можна вважати вичерпним і таким, що містить усю необхідну для преси та шанувальників інформацію.

[ + – ] Ларс фон Трієр на прем'єрі фільму "Дім, який побудував Джек" у 2018 році Фото: Getty Images

Ларс фон Трієр — найвідоміший і найнеоднозначніший сучасний режисер Данії. Зняв такі фільми як "Дім, який збудував Джек", "Меланхолія", "Догвілль", "Ідіоти", "Німфоманка", "Антихрист", "Розсікаючи хвилі" й інші.

Він був завсідником Каннського кінофестивалю майже 40 років, а музика для "Танцюристки в темряві" була номінована на "Оскар" 2001 року.

Але Ларс уславився не лише як геніальний режисер, а ще й як скандальний. У його фільмах актори часто займалися сексом, не імітуючи його. Так у фільмі "Ідіоти" була показана оргія, у фільмі "Антихрист" сцени садизму та насильства.

Але з Канн режисера на 10 років вигнали після того, як він у 2011 році розповідав про фільм "Меланхолія", заявив: "Я нацист", — і що він "співчує Гітлеру". Після цього він заявляв, що він не є нацистом і антисемітом, але вигнання відбулося.

[ + – ] Скандальне інтерв'ю Ларса фон Трієра

А у 2017 році співачка Бйорк звинуватила режисера в харасменті: вона заявила, що фон Трієр домагався її на зйомках фільму "Танцюристка в темряві". Сам режисер звинувачення в домаганнях спростував, але не заперечував, що стосунки з Бйорк були напруженими.