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Стиль жизни

Исполнителя из Бангладеш арестовали за "слишком плохое пение" (видео)

хиро алом
Фото: Hero Alom | Хиро Алом снимает очередной клип

После того, как полиция отпустила задержанного, он тут же записал новый клип, где предстал в форме заключенного, ожидающего смертной казни.

Хиро "Герой" Алом (Hero Alom), известный в Бангладеш под прозвищем "красавчик" (в миру Ашрафул Алом Саид), а также как кавер-исполнитель, арестован полицией после многочисленных жалоб на его ужасное пение, сообщает Indonesia Post.

По информации правоохранителей, люди просили Алома, у которого огромное количество поклонников в социальных сетях, перестать петь душераздирающие классические песни.

Алом, который сам назвал себя "Герой", собрал почти два миллиона подписчиков на Facebook и около1,5 миллиона на YouTube благодаря своему причудливому стилю пения и часто не очень пристойным видео. Его ролики собирают огромное количество просмотров. Например, композицию "Арабская песня", в которой он появляется в традиционной арабской одежде на песчаной дюне с верблюдом на заднем плане, посмотрели 17 миллионов раз.

Самое популярное видео на канале Алома

Несмотря на популярность, Алом поддается постоянной критике со стороны пользователей. Например, его версии классических песен двух любимых национальных деятелей – лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора и национального поэта Бангладеш Кази Назрула Ислама – возмутили слушателей, которые жаловались, что они исполнены совершенноу ужасно, без попадания в ноты, без соответствия стилю и тому подобное.

Сам Алом рассказал журналистам, что полиция "психологически пытала" его, велела ему прекратить петь классические песни, что он слишком уродлив, чтобы быть певцом, и требовала подписать заявление с "извинениями".

"Полиция забрала меня в 6 утра и продержала там восемь часов. Они спросили меня, почему я пою песню Рабиндры и Назрула",– пожаловался он.

Главный детектив Дакки Харун ур Рашид сообщил журналистам, что Алом извинился за то, что пел эти песни и носил полицейскую форму без разрешения в своем видео.

"Мы получили много жалоб на него. Он полностью изменил традиционный стиль пения… Он заверил нас, что не повторит этого", – пояснил Харун.

После того, как оказался на свободе, Алом не терял времени даром и выпусти еще одно музыкальное видео, в котором он был показан в тюрьме в ожидании повешения.

После того, как стало известно о его столкновении с полицией, поклонники Алома выразили ему свою поддержку в соцсетях.