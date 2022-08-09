Исполнителя из Бангладеш арестовали за "слишком плохое пение" (видео)

После того, как полиция отпустила задержанного, он тут же записал новый клип, где предстал в форме заключенного, ожидающего смертной казни.

Хиро "Герой" Алом (Hero Alom), известный в Бангладеш под прозвищем "красавчик" (в миру Ашрафул Алом Саид), а также как кавер-исполнитель, арестован полицией после многочисленных жалоб на его ужасное пение, сообщает Indonesia Post.

По информации правоохранителей, люди просили Алома, у которого огромное количество поклонников в социальных сетях, перестать петь душераздирающие классические песни.

Алом, который сам назвал себя "Герой", собрал почти два миллиона подписчиков на Facebook и около1,5 миллиона на YouTube благодаря своему причудливому стилю пения и часто не очень пристойным видео. Его ролики собирают огромное количество просмотров. Например, композицию "Арабская песня", в которой он появляется в традиционной арабской одежде на песчаной дюне с верблюдом на заднем плане, посмотрели 17 миллионов раз.

[ + – ] Самое популярное видео на канале Алома

Несмотря на популярность, Алом поддается постоянной критике со стороны пользователей. Например, его версии классических песен двух любимых национальных деятелей – лауреата Нобелевской премии Рабиндраната Тагора и национального поэта Бангладеш Кази Назрула Ислама – возмутили слушателей, которые жаловались, что они исполнены совершенноу ужасно, без попадания в ноты, без соответствия стилю и тому подобное.

Сам Алом рассказал журналистам, что полиция "психологически пытала" его, велела ему прекратить петь классические песни, что он слишком уродлив, чтобы быть певцом, и требовала подписать заявление с "извинениями".

"Полиция забрала меня в 6 утра и продержала там восемь часов. Они спросили меня, почему я пою песню Рабиндры и Назрула",– пожаловался он.

Главный детектив Дакки Харун ур Рашид сообщил журналистам, что Алом извинился за то, что пел эти песни и носил полицейскую форму без разрешения в своем видео.

"Мы получили много жалоб на него. Он полностью изменил традиционный стиль пения… Он заверил нас, что не повторит этого", – пояснил Харун.

После того, как оказался на свободе, Алом не терял времени даром и выпусти еще одно музыкальное видео, в котором он был показан в тюрьме в ожидании повешения.

После того, как стало известно о его столкновении с полицией, поклонники Алома выразили ему свою поддержку в соцсетях.