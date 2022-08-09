Виконавця з Бангладеш заарештували за "занадто поганий спів" (відео)

Після того, як поліція відпустила затриманого, він відразу записав новий кліп, де постав у формі ув'язненого, який чекає смертної кари.

Хіро "Герой" Алом (Hero Alom), відомий у Бангладеш під прізвиськом "красень" (у світі Ашрафул Алом Саїд), а також як кавер-виконавець, заарештований поліцією після численних скарг на його жахливий спів, повідомляє Indonesia Post.

За інформацією правоохоронців, люди просили Алома, у якого величезна кількість шанувальників у соціальних мережах, перестати співати несамовиті класичні пісні.

Алом, який сам назвав себе "Герой", зібрав майже два мільйони підписників на Facebook і близько 1,5 мільйона на YouTube завдяки своєму химерному стилю співу і часто не дуже пристойному відео. Його ролики збирають величезну кількість переглядів. Наприклад, композицію "Арабська пісня", в якій він з'являється в традиційному арабському одязі на піщаній дюні з верблюдом на задньому плані, переглянули 17 мільйонів разів.

[ + – ] Найпопулярніше відео на каналі Алома

Незважаючи на популярність, Алом піддається постійній критиці з боку користувачів. Наприклад, його версії класичних пісень двох улюблених національних діячів — лауреата Нобелівської премії Рабіндраната Тагора та національного поета Бангладеш Казі Назрула Іслама — обурили слухачів, які скаржилися, що вони виконані абсолютно жахливо, без попадання в ноти, без відповідності стилю.

Сам Алом розповів журналістам, що поліція "психологічно катувала" його, наказала йому припинити співати класичні пісні, що він надто потворний, щоб бути співаком, і вимагала підписати заяву з "вибаченнями".

"Поліція забрала мене о 6-й ранку і протримала там вісім годин. Вони запитали мене, чому я співаю пісню Рабіндраната і Назрула", — поскаржився він.

Головний детектив Даккі Харун ур Рашид повідомив журналістам, що Алом вибачився за те, що співав ці пісні та носив поліцейську форму без дозволу у своєму відео.

"Ми отримали багато скарг на нього. Він повністю змінив традиційний стиль співу… Він запевнив нас, що не повторить цього", — пояснив Харун.

Після того, як опинився на волі, Алом не марнував часу і випустив ще одне музичне відео, в якому він був показаний у в'язниці в очікуванні повішення.

Після того, як стало відомо про його зіткнення з поліцією, шанувальники Алома висловили йому свою підтримку в соцмережах.