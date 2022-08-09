Легендарный и скандальный велогонщик Лэнс Армстронг устроил пышную свадьбу на винограднике

Лэнс семь раз выигрывал Тур де Франс, но потерял все титулы после допингового скандала

50-летний легендарный и скандальный американский велогонщик Лэнс Армстронг наконец связал себя узами брака. Со своей избранницей, Анной Хансен, он прожил вместе 14 лет. У пары двое детей. Об этом пишет Daily Mail.

Лэнс устроил романтичную свадебную церемонию в Провансе, Франция. Выбрал для эффектных фото виноградник. "Лучший. День. Навсегда. Женат на любви всей моей жизни Анне Хансен", — написал велогонщик, опубликовав снимки.

[ + – ] Лэнс Армстронг и Анна Хансен Фото: Instagram Lance Armstrong

Пара прожила вместе 14 лет, они были помолвлены с 2017 года. За это время у них родились двое детей: дочь Оливия Мари, 11 лет, и сын Макс Армстронг, 13 лет.

[ + – ] Лэнс Армстронг и Анна Хансен Фото: Instagram Lance Armstrong

У Армстронга также есть сын Люк, 22 года, и дочери-близнецы Грейс и Изабель, 20 лет, от бывшей жены Кристин Ричард, на которой он был женат с 1998 по 2003 год.

Также Лэнс чуть не женился на певице Шэрил Кроу, встречался с актрисами Эшли Олсен и Кейт Хадсон, и модельером Тори Берч.

Лэнс Армстронг был единственным, кому удалось выиграть семь заездов Тур де Франс подряд. Также он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сиднее. Все это он совершил, сумев победить рак.

Фото: Instagram Lance Armstrong Фото: Instagram Lance Armstrong Фото: Instagram Lance Armstrong Фото: Instagram Lance Armstrong Фото: Instagram Lance Armstrong

Но в 2012 году Антидопинговое агентство США обнаружило, что он использовал допинг для повышения производительности на протяжении всей своей карьеры. Лэнс был пожизненно дисквалифицирован и лишен всех титулов. Также у него забрали Орден Почетного легиона, который он получил в 2005 году.

Звезда решил не оспаривать выдвинутые против него обвинения в употреблении допинга, назвав разбирательство "охотой на ведьм" и заявив, что он не считает этот процесс справедливым.

Но на шоу Опры Уинфри в 2013 году Армстронг сделал сенсационное заявление, признавшись, что принимал запрещенные вещества и, будь у него выбор, он бы поступил также.

"Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы победить. Это было незаконно, но я бы ничего не изменил — будь то потеря кучи денег или переход от героя к нулю", — заявил Армстронг. А на вопрос Опры: "Как вы считаете, возможно ли в принципе выиграть Тур де Франс без допинга семь раз подряд?", честно ответил: "Вряд ли".

[ + – ] Лэнс Армстронг до допингового скандала

"Невозможно без допинга семь раз выиграть "Тур де Франс". Это все равно, что сказать, что нужно иметь достаточно воздуха в шинах велосипеда и воды в бутылках. Это было частью нашей работы",- сказал тогда Армстронг.

Позже он пояснил, что не соглашался с обвинениями в принятии допинга, поскольку лекарства, которые он употреблял, не считались таковыми. В частности, принимаемый Армстронгом "Актовегин", часто назначается врачами при различных нарушениях со стороны сосудов головного мозга. Препарат насыщает ткани кислородом и улучшает обменные процессы. Врач регулярно выдавал его Лэнсу, поскольку препарат практически не имеет противопоказаний и не определяется в крови, так как производится из крови молодых телят.

Весной 2014 года Лэнс Армстронг заявил, что Йохан Брюнель, который был спортивным директором и руководил командой US Postal в период, когда Армстронг семь раз побеждал на "Тур де Франс", был в курсе того, что употребялют спортсмены.

"Все были уверены, что мы действуем правильно и все законно. В курсе были даже спонсоры, генеральный директор команды Марк Горски и тренер Крис Кармайкл", сказал спортсмен.

Про Лэнса был снят документальный фильм "Ложь Армстронга", а спустя два года вышел фильм "Допинг", основанный на деле велогонщика.

Сейчас Армстронг ведет два подкаста — The Move, велосипедный подкаст, и The Forward, в котором бывший спортсмен берет интервью у селебрити.

Также он выгодно вложился в компанию Uber еще в 2009 году. Он разобрался со всеми судебными исками и живет в свое удовольствие. Иногда Лэнс Армстронг занимается бегом и участвует в благотворительных велогонках.