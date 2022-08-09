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Стиль жизни

Легендарный и скандальный велогонщик Лэнс Армстронг устроил пышную свадьбу на винограднике

лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
Фото: Instagram Lance Armstrong | Лэнс Армстронг и Анна Хансен

Лэнс семь раз выигрывал Тур де Франс, но потерял все титулы после допингового скандала

50-летний легендарный и скандальный американский велогонщик Лэнс Армстронг наконец связал себя узами брака. Со своей избранницей, Анной Хансен, он прожил вместе 14 лет. У пары двое детей. Об этом пишет Daily Mail.

Лэнс устроил романтичную свадебную церемонию в Провансе, Франция. Выбрал для эффектных фото виноградник. "Лучший. День. Навсегда. Женат на любви всей моей жизни Анне Хансен", — написал велогонщик, опубликовав снимки.

лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
Лэнс Армстронг и Анна Хансен
Фото: Instagram Lance Armstrong

Пара прожила вместе 14 лет, они были помолвлены с 2017 года. За это время у них родились двое детей: дочь Оливия Мари, 11 лет, и сын Макс Армстронг, 13 лет.

лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
Лэнс Армстронг и Анна Хансен
Фото: Instagram Lance Armstrong

У Армстронга также есть сын Люк, 22 года, и дочери-близнецы Грейс и Изабель, 20 лет, от бывшей жены Кристин Ричард, на которой он был женат с 1998 по 2003 год.

Также Лэнс чуть не женился на певице Шэрил Кроу, встречался с актрисами Эшли Олсен и Кейт Хадсон, и модельером Тори Берч.

Лэнс Армстронг был единственным, кому удалось выиграть семь заездов Тур де Франс подряд. Также он завоевал бронзовую медаль на Олимпиаде в Сиднее. Все это он совершил, сумев победить рак.

лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
Фото: Instagram Lance Armstrong
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
Фото: Instagram Lance Armstrong
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
Фото: Instagram Lance Armstrong
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
Фото: Instagram Lance Armstrong
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
Фото: Instagram Lance Armstrong
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба
лэнс армстронг, велосипедист, велогонщик, тур де франс, свадьба

Но в 2012 году Антидопинговое агентство США обнаружило, что он использовал допинг для повышения производительности на протяжении всей своей карьеры. Лэнс был пожизненно дисквалифицирован и лишен всех титулов. Также у него забрали Орден Почетного легиона, который он получил в 2005 году.

Звезда решил не оспаривать выдвинутые против него обвинения в употреблении допинга, назвав разбирательство "охотой на ведьм" и заявив, что он не считает этот процесс справедливым.

Но на шоу Опры Уинфри в 2013 году Армстронг сделал сенсационное заявление, признавшись, что принимал запрещенные вещества и, будь у него выбор, он бы поступил также.

"Мы сделали то, что должны были сделать, чтобы победить. Это было незаконно, но я бы ничего не изменил — будь то потеря кучи денег или переход от героя к нулю", — заявил Армстронг. А на вопрос Опры: "Как вы считаете, возможно ли в принципе выиграть Тур де Франс без допинга семь раз подряд?", честно ответил: "Вряд ли".

Лэнс Армстронг до допингового скандала

"Невозможно без допинга семь раз выиграть "Тур де Франс". Это все равно, что сказать, что нужно иметь достаточно воздуха в шинах велосипеда и воды в бутылках. Это было частью нашей работы",- сказал тогда Армстронг.

Позже он пояснил, что не соглашался с обвинениями в принятии допинга, поскольку лекарства, которые он употреблял, не считались таковыми. В частности, принимаемый Армстронгом "Актовегин", часто назначается врачами при различных нарушениях со стороны сосудов головного мозга. Препарат насыщает ткани кислородом и улучшает обменные процессы. Врач регулярно выдавал его Лэнсу, поскольку препарат практически не имеет противопоказаний и не определяется в крови, так как производится из крови молодых телят.

Весной 2014 года Лэнс Армстронг заявил, что Йохан Брюнель, который был спортивным директором и руководил командой US Postal в период, когда Армстронг семь раз побеждал на "Тур де Франс", был в курсе того, что употребялют спортсмены.

"Все были уверены, что мы действуем правильно и все законно. В курсе были даже спонсоры, генеральный директор команды Марк Горски и тренер Крис Кармайкл", сказал спортсмен.

Про Лэнса был снят документальный фильм "Ложь Армстронга", а спустя два года вышел фильм "Допинг", основанный на деле велогонщика.

Сейчас Армстронг ведет два подкаста — The Move, велосипедный подкаст, и The Forward, в котором бывший спортсмен берет интервью у селебрити.

Также он выгодно вложился в компанию Uber еще в 2009 году. Он разобрался со всеми судебными исками и живет в свое удовольствие. Иногда Лэнс Армстронг занимается бегом и участвует в благотворительных велогонках.