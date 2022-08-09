Легендарний та скандальний велогонщик Ленс Армстронг влаштував пишне весілля на винограднику

Ленс сім разів вигравав Тур де Франс, але втратив усі титули після допінгового скандалу

50-річний легендарний і скандальний американський велогонщик Ленс Армстронг нарешті зв'язав себе шлюбом. Зі своєю обраницею, Анною Хансен, він прожив разом 14 років. У пари двоє дітей. Про це пише Daily Mail.

Ленс влаштував романтичну весільну церемонію у Провансі, Франція. Вибрав для ефектних фотографій виноградник. "Найкращий. День. Назавжди. Одружений з коханням всього мого життя Анною Хансен", — написав велогонщик, опублікувавши знімки.

[ + – ] Ленс Армстронг та Анна Хансен Фото: Instagram Lance Armstrong

Пара прожила разом 14 років, вони були заручені з 2017 року. За цей час у них народилося двоє дітей: дочка Олівія Марі, 11 років, та син Макс Армстронг, 13 років.

[ + – ] Ленс Армстронг та Анна Хансен Фото: Instagram Lance Armstrong

У Армстронга також є син Люк, 22 роки, і дочки-близнюки Грейс та Ізабель, 20 років, від колишньої дружини Крістін Річард, з якою він був одружений з 1998 по 2003 рік.

Також Ленс мало не одружився зі співачкою Шеріл Кроу, зустрічався з актрисами Ешлі Олсен і Кейт Гадсон, і модельєркою Торі Берч.

Ленс Армстронг був єдиним, кому вдалося виграти сім заїздів Тур де Франс поспіль. Також він виборов бронзову медаль на Олімпіаді в Сіднеї. Все це він зробив, зумівши перемогти рак.

Фото: Instagram Lance Armstrong Фото: Instagram Lance Armstrong Фото: Instagram Lance Armstrong Фото: Instagram Lance Armstrong Фото: Instagram Lance Armstrong

Але в 2012 році Антидопінгова агенція США виявила, що він використовував допінг для підвищення продуктивності протягом усієї своєї кар'єри. Ленса було довічно дискваліфіковано і позбавлено всіх титулів. Також у нього забрали Орден Почесного легіону, який він одержав у 2005 році.

Зірка вирішила не заперечувати висунуті проти нього звинувачення у вживанні допінгу, назвавши розгляд "полюванням на відьом" і заявивши, що він не вважає цей процес справедливим.

Але на шоу Опри Вінфрі в 2013 році Армстронг зробив сенсаційну заяву, зізнавшись, що приймав заборонені речовини і, якби у нього був вибір, він би вчинив так само.

"Ми зробили те, що мали зробити, щоб перемогти. Це було незаконно, але я б нічого не змінив — чи то втрата купи грошей, чи перехід від героя до нуля", — заявив Армстронг. А на запитання Опри: "Як ви вважаєте, чи можливо в принципі виграти Тур де Франс без допінгу сім разів поспіль?", відповів чесно: "Навряд".

[ + – ] Ленс Армстронг до допінгового скандалу

"Неможливо без допінгу сім разів виграти "Тур де Франс". Це все одно, що сказати, що потрібно мати достатньо повітря у шинах велосипеда та води у пляшках. Це було частиною нашої роботи", — сказав тоді Армстронг.

Пізніше він пояснив, що не погоджувався зі звинуваченнями у прийнятті допінгу, оскільки ліки, які він вживав, не вважалися такими. Зокрема, "Актовегін", який приймав Армстронг, часто призначається лікарями при різних порушеннях з боку судин головного мозку. Препарат насичує тканини киснем та покращує обмінні процеси. Лікар регулярно видавав його Ленсу, оскільки препарат практично не має протипоказань і не визначається в крові, оскільки виробляється з крові молодих телят.

Навесні 2014 року Ленс Армстронг заявив, що Йохан Брюнель, який був спортивним директором і керував командою US Postal у період, коли Армстронг сім разів перемагав на Тур де Франс, був в курсі того, що вживають спортсмени.

"Всі були впевнені, що ми діємо правильно і все законно. В курсі були навіть спонсори, генеральний директор команди Марк Горскі та тренер Кріс Кармайкл", — сказав спортсмен.

Про Ленса було знято документальний фільм "Брехня Армстронга", а через два роки вийшов фільм "Допінг", заснований на справі велогонщика.

Зараз Армстронг веде два подкасти — The Move, велосипедний подкаст, і The Forward, в якому колишній спортсмен бере інтерв'ю у селебріті.

Також він вигідно вклався у компанію Uber ще у 2009 році. Він розібрався з усіма судовими позовами і живе на втіху. Іноді Ленс Армстронг займається бігом і бере участь у благодійних велогонках.