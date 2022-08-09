Американец устроил троим своим кошкам кругосветное путешествие (фото)

Владельцы приучали кошек к людным местам постепенно, путешествуя с ними сначала по улица Нью-Йорка, а затем васширяли географию.

Юрист Дэн Нгуен из Нью-Йорка отправился в кругосветное путешествие, прихватив с собой не только жену Оливию, но и трех кошек, две из которых породы шотландская вислоухая по кличке Спанч Кейк, Мокко, а третья – британская короткошерстная по кличке Донат. О приключениях в поездке он рассказывал в Instagram, где на него подписаны 318 тысяч человек, и в TikTok с двумя сотнями тысяч подписчиков.

Семья запечатлела свои приключения в Америке и европейских городах, таких как Венеция, Париж и Милан. Они фотографирую своих пушистых любимцев на фоне достопримечательностей в элегантных нарядах и аксессуарах, чем радуют огромную армию фолловеров.

Изначально животные были абсолютно домашними, однако Оливия и Дэн приучили их к путешествиям. По словам мужчины, оди долго выгуливали кошек по Центральному парку, чтобы те привыкли к прогулкам на природе и большому количеству людей вокруг. Когда животные освоились в парке, супруги начали брать их на Пятую авеню, Таймс-сквер и других местах массового скопления людей.

"Затем, когда мы подумали о путешествии и пришли к выводу, что нет никакой причины, по которой они не могут поехать с нами. Поэтому взяли их с собой", – рассказал Дэн, написавший книгу "Кошки с приключениями: как приучить кошку к приключениям на свежем воздухе", утверждает, что легко обучать кошек "постепенно" с помощью большого количества угощений, нежных ласк и поощрений.

Животные в семье американцев появились в 2020 году. Котят хозяева окрестили "пандемическими младенцами", поскольку они родились в разгар пандемии Covid-19.

Первым большим путешествием для животных стала поездка по Орландо, Сан-Франциско и Сакраменто в 2021 году.

Оливия завела учетные записи в социальных сетях в ноябре 2021 года, когда семья отправилась в свою первую международную поездку в Париж, и вскоре страницы начали набирать тысячи просмотров от любителей домашних животных.

После Вены, Парижа и Милана пара собирается осенью посетить Швейцарию. По словам супругов, путешествие с животными за границу не всегда проходит легко, поскольку в большинстве стран действуют разные правила в отношении поездок с кошками. Необходимо иметь сертификаты от ветеринаров и все обязательные прививки.

Некоторые авиакомпании требуют, чтобы животных помещали в багажное отделение, однако кошки Дэна и Оливии достаточно малы для этого.

"Мы садим их в клетку и прячем под передним сиденьем. Они спят и едят лакомства на протяжении всего полета", – признался Дэн.

Ранее мы писали о том, почему кошки стараются спать ночью поближе к человеку.