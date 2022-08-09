Американець влаштував трьом своїм кішкам навколосвітню подорож (фото)

Власники привчали кішок до людних місць поступово, подорожуючи з ними спочатку вулицями Нью-Йорка, а потім розширювали географію.

Юрист Ден Нгуєн з Нью-Йорка вирушив у навколосвітню подорож, прихопивши з собою не тільки дружину Олівію, а й трьох кішок, дві з яких породи шотландська висловуха на прізвисько Спанч Кейк і Мокко, а третя — британська короткошерста на прізвисько Донат. Про пригоди в поїздці він розповідав у Instagram, де на нього підписано 318 тисяч осіб, і в TikTok із двома сотнями тисяч підписників.

Сім'я розповіла про свої пригоди в Америці та європейських містах, таких як Венеція, Париж та Мілан. Вони фотографують своїх пухнастих улюбленців на тлі пам'яток в елегантних вбраннях та аксесуарах, чим радують величезну армію фоловерів.

Спочатку тварини були абсолютно домашніми, проте Олівія та Ден привчили їх до подорожей. За словами чоловіка, оді довго вигулювали кішок Центральним парком, щоб ті звикли до прогулянок на природі та великої кількості людей навколо. Коли тварини освоїлися у парку, подружжя почало брати їх на П'яту авеню, Таймс-сквер та інші місця масового скупчення людей.

"Потім, коли ми подумали про подорож і дійшли висновку, що немає жодної причини, через яку вони не можуть поїхати з нами. Тому взяли їх із собою", — розповів Ден, який написав книгу "Кішки з пригодами: як привчити кішку до пригод" на свіжому повітрі", стверджує, що легко навчати кішок "поступово" за допомогою великої кількості частування, ніжних пестощів і заохочень.

Тварини у сім'ї американців з'явилися у 2020 році. Кошенят господарі охрестили "пандемічними немовлятами", оскільки вони народилися у розпал пандемії Covid-19.

Першою великою подорожжю для тварин стала поїздка Орландо, Сан-Франциско і Сакраменто в 2021 році.

Олівія завела облікові записи в соціальних мережах у листопаді 2021 року, коли сім'я вирушила у свою першу міжнародну поїздку до Парижа, і незабаром сторінки почали набирати тисячі переглядів від любителів домашніх тварин.

Після Відня, Парижа та Мілана пара збирається восени відвідати Швейцарію. За словами подружжя, подорож із тваринами за кордон не завжди проходить легко, оскільки в більшості країн діють різні правила щодо поїздок з кішками. Необхідно мати сертифікати від ветеринарів та всі обов'язкові щеплення.

Деякі авіакомпанії вимагають, щоб тварин поміщали у багажне відділення, проте кішки Дена та Олівії досить малі для цього.

"Ми садимо їх у клітку і ховаємо під переднім сидінням. Вони сплять і їдять ласощі протягом усього польоту", — зізнався Ден.

Раніше ми писали про те, чому кішки намагаються спати вночі ближче до людини.