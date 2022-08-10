Измены и ложь. Чего нельзя прощать в отношениях с мужчиной

Разбираемся, какие шаги партнеров в романтических отношениях нельзя прощать

Мы все совершаем ошибки, и иногда мы делаем больно тем, кого любим. Думать, что мы можем найти партнера, который никогда не подведет нас, и отношения, которые всегда будут делать нас счастливыми, — просто глупо. Ни то, ни другое невозможно — никто не идеален, и никакие отношения не обходятся без проблем. Вот почему прощение является одним из ключевых компонентов прочных отношений. На самом деле, очень важно уметь прощать нашим партнерам мелкие проступки и не отвлекаться от общей картины. Но при этом мы иногда, так сказать, слишком прощаем. Другими словами, мы прощаем то, чего не должны. Но как мы узнаем, что можно позволить, а чего нет? Об этом пишет idiva.com

1. Простите маленькую ложь во благо, но не прощайте лжи, которая вводит в заблуждение

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Многие из нас говорят небольшую белую ложь: говорят, что вы в 10 минутах езды, когда на самом деле вы в 20 минутах езды, говорите, что застряли в пробке, когда на самом деле проспали, и так далее. Этим вы не можете пренебречь и в отношениях. Но если кто-то лжет о том, с кем он разговаривает, или о том, с кем общаемся, или о своем прошлом, или о финансовом положении, это вводящая в заблуждение ложь, которая также влияет на вашу жизнь. Такое прощать не стоит.

2. Прощайте звонки без ответа, но не прощайте звонки без ответа

Не нужно злиться на своего партнера, если он не ответил на ваш звонок. Людям есть чем заняться, и, может быть, он просто был занят на работе, или вел машину, или тренировался, или обедал, или гулял с друзьями, или просто отдыхал. Но если весь день проходит без ответа на ваш звонок, то это уже проблема, и вы должны сообщить ему об этом.

3. Прощайте измененные планы, но не прощайте отмененные планы

Опять же, жизнь вносит коррективы, и иногда нам нужно что-то изменить. Если парень не может выполнить планы, которые вы вместе составили, но предлагают сделать что-то еще, чтобы компенсировать это, то все в порядке. Он прилагает усилия и компенсирует пропущенный тогда ужин, или фильм, или завтрак, или что-то еще, что вы запланировали сделать вместе. Но если он просто отменяет планы и не предлагает для вас альтернативны, это может намекать на то, что он не хочет проводить с вами время или принимает вас как должное.

4. Прости оговорку, но не прощай интрижку

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Иногда люди в долгосрочных отношениях могут испытывать влечение к другим людям, а иногда они могут действовать в соответствии с этими импульсами. Теперь, конечно, измену нельзя одобрять, но если ваш партнер допустил один промах и не повторяет ошибку, простите его и используйте это для укрепления вашей связи (вот как вы можете использовать неверность, чтобы улучшить ваши отношения ). Но поймите, что роман — это выбор. Влечение — это одно, но если партнер мысленно вынашивает отношения с другим человеком, и делает это слишком очевидно, этого прощать не следует.

5. Прости замешательство, но не прощай лицемерия

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Амбивалентность и замешательство — неотъемлемая часть отношений, и чувствовать себя так — это нормально как для вашего партнера, так и для вас. Если ваш партнер не уверен в своих чувствах к вам, статусе или будущем ваших отношений, ничего страшного. Позвольте ему пройти через это, пока вы проясняете свои отношения. Но, если они не в состоянии переварить то же самое, исходящее от вас, то это попахивает лицемерием и не должно быть прощено. На самом деле, лицемерие в любом контексте — это красный флаг, если не прямое нарушение условий вашего договора!

6. Измена без угрызений совести

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В то время как некоторые люди могут быть более склонны понять и наладить отношения, в других случаях измена непростительна, и это абсолютно справедливо, поскольку она показывает уровень неуважения, особенно если человек, кажется, не чувствует себя из-за этого плохо. По словам Викки Циглер, известного адвоката по бракоразводным процессам, эксперта по отношениям, автора книги "Добрачный план" и звезды телесериала BRAVO "Развязывание узла", в электронном письме с суматохой нельзя прощать регулярное и преднамеренное неуважение.

7. Ревность

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Конечно, если ваш партнер открыто флиртует, возможно, имеет смысл ревновать. Тем не менее, если ваш партнер все время ревнует без какой-либо реальной причины, это может означать, что вы находитесь в токсичных отношениях, которые не построены на доверии и любви. Со временем это может стать непростительным, поскольку свидетельствует об отсутствии уверенности в прочности отношений.