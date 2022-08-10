Зради та брехня. Чого не можна пробачати у стосунках із чоловіком

Розбираємось, які кроки партнерів у романтичних стосунках не можна пробачати.

Ми всі припускаємося помилок, й іноді ми робимо боляче тим, кого любимо. Думати, що ми можемо знайти партнера, який ніколи не підведе нас, і стосунки, які завжди будуть робити нас щасливими, просто безглуздо. Ні те, ні інше неможливе — ніхто не ідеальний, і жодні стосунки не обходяться без проблем. Ось чому прощення є одним із ключових компонентів міцних стосунків. Насправді дуже важливо вміти прощати нашим партнерам дрібні провини і не відволікатися від загальної картини. Але ми іноді, так би мовити, занадто пробачаємо. Інакше кажучи, ми пробачаємо те, чого не повинні. Але як ми дізнаємося, що можна дозволити, а що ні? Про це пише idiva.com

1. Пробачте маленьку брехню на благо, але не пробачайте брехню, яка вводить в оману

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Багато хто з нас говорить невелику білу брехню: кажуть, що ви за 10 хвилин їзди, коли насправді ви за 20 хвилин їзди, кажете, що застрягли в заторі, коли насправді проспали, і так далі. Цим ви не можете знехтувати й у стосунках. Але якщо хтось бреше про те, з ким він розмовляє, або про те, з ким спілкуємося, або про своє минуле, або про фінансове становище, це брехня, що вводить в оману, яка також впливає на ваше життя. Таке пробачати не варто.

2. Пробачайте дзвінки без відповіді, але не пробачайте дзвінки без відповіді

Не треба злитися на свого партнера, якщо він не відповів на ваш дзвінок. Людям є чим зайнятися, і, можливо, він просто був зайнятий на роботі, чи вів машину, чи тренувався, чи обідав, чи гуляв із друзями, чи просто відпочивав. Але якщо весь день проходить без відповіді на ваш дзвінок, то це вже проблема, і ви повинні повідомити про це.

3. Пробачайте змінені плани, але не пробачайте скасовані плани

Знову ж таки, життя вносить корективи, й іноді нам потрібно щось змінити. Якщо хлопець не може виконати плани, які ви разом склали, але пропонує зробити ще щось, щоб компенсувати це, то все в порядку. Він докладає зусиль і компенсує пропущену тоді вечерю, або фільм, або сніданок, або ще щось, що ви запланували зробити разом. Але якщо він просто скасовує плани і не пропонує вам альтернативні, це може натякати на те, що він не хоче проводити з вами час або приймає вас як належне.

4. Пробач обмовки, але не пробачай інтрижку

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Іноді люди в довгострокових стосунках можуть відчувати потяг до інших людей, а іноді можуть діяти відповідно до цих імпульсів. Тепер, звичайно, зраду не можна схвалювати, але якщо ваш партнер припустився однієї помилки і не повторює помилку, пробачте йому та використовуйте це для зміцнення вашого зв'язку (ось як ви можете використовувати невірність, щоб покращити ваші стосунки). Але зрозумійте, що роман — це вибір. Потяг — це одне, але якщо партнер подумки виношує стосунки з іншою людиною, і робить це надто очевидним, цього пробачати не варто.

5. Пробач збентеження, але не пробачай лицемірства

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Амбівалентність і збентеження — невід'ємна частина стосунків, і почуватися так — це нормально як для вашого партнера, так і для вас. Якщо ваш партнер не впевнений у своїх почуттях до вас, статусу чи майбутнього ваших стосунків, нічого страшного. Дозвольте йому пройти через це, доки ви прояснюєте свої стосунки. Але, якщо вони не в змозі перетравити те саме, що походить від вас, то це пахне лицемірством і не повинно бути пробачене. Насправді лицемірство у будь-якому контексті — це червоний прапор, якщо не пряме порушення умов вашого договору!

6. Зрада без докорів совісті

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У той час як деякі люди можуть бути більш схильні зрозуміти і налагодити стосунки, в інших випадках зрада непробачна, і це абсолютно справедливо, оскільки вона показує рівень неповаги, особливо якщо людина, здається, не почувається через це погано. За словами Віккі Ціглер, відомої адвокатки з шлюборозлучних процесів, експертки зі стосунків, авторки книги "Дошлюбний план" та зірки телесеріалу BRAVO "Розв'язування вузла", в електронному листі з метушнею не можна пробачати регулярну та навмисну неповагу.

7. Ревнощі

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Звичайно, якщо ваш партнер відкрито фліртує, можливо, є сенс ревнувати. Тим не менше, якщо ваш партнер постійно ревнує без будь-якої реальної причини, це може означати, що ви знаходитесь в токсичних стосунках, які не побудовані на довірі та любові. Згодом це може стати непробачним, оскільки свідчить про відсутність впевненості у міцності стосунків.