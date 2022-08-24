Кныш и банош. Топ-5 традиционных украинских блюд ко Дню Независимости
Про борщ и вареники знают все, однако украинская кухня гораздо разнообразнее
24 августа в Украине отмечают тридцать первый День Независимости. В этом году, по очевидным причинам, не стоит ожидать пышных празднеств и гуляний до утра. Но это совсем не значит, что праздник, сакрально важный для каждого украинца, нет возможноти отметить тепло и радостно, в кругу семьи или с друзьями.
Один из важных критериев хорошего праздника, призванного укрпепить патриотичный дух — это вкусный стол и присутствующие на нем национальные блюда. Так что, каждый из нас может отпраздновать, приготовив в этот день обед, или ужин в украинском стиле.
Самые популярные украинские блюда известны всем или почти всем. В их числе, разумеется, борщ с его разнообразными рецептами и вариациями на тему. Украинские вареники, версий которых просто невероятное количество. А также деруны и голубцы. Но украинская кухня, благодаря своему историческому наследию и георгафическому положению, куда более разнообразна, чем мы привыкли думать, ведь издавна некоторые рецепты заимствовались, видоизменялись и адаптировались под украинские продукты и реалии эпох.
Из покон веков, украинцы готовили блюда из теста, запивали их квасом или медовухой, а в числе приправ для блюд были популярны перец, укроп, тмин, хрен, анис и мята. К слову, из несправделиво забытых украинских продуктов – это ревень. У наших предков пироги с ревенем были чуть ли не самыми популярными.
Фокус собрал топ-5 самых интересных и вкусных украинских блюд, которые может приготовить каждый украинец.
Запорожский капустняк
Запорожский капустняк – это оригинальное блюдо, несколько отличающееся от классического капустняка. Во-первых, для приготовления этого супа понадобится два вида мяса. Во-вторых, капустняк содержит два вида капусты – квашеную и свежую. Это сытное "зимнее" блюдо с богатой историей.
Ингредиенты:
- Говядина — 1-2 кг
- Свиные ребра — 500 г
- Морковь — 1 шт.
- Луковица
- Капуста белокочанная — 250 г
- Капуста квашеная — 250 г
- Картофель — 3 шт.
- Чеснок — 1 зубок
- Сахар — 1 ст. л.
- Соль и перец по вкусу
- Кукурузная крупа (или пшено) — 2-3 ст. л.
- Сало – 50 г
- Томатная паста — 2 ст. л.
Самый вкусный бульон получается, если сварить его на мясе с костями. Так что для первого этапа лучше взять говяжьи хвосты и свиные ребрышки. Их нужно промыть и залить водой примерно на час.
После этого все мясо перекладываем в кастрюлю и варим до готовности. Это обычно занимает час с половиной. Вареное мясо достаем, а бульон процеживаем. Обираем мясо с костей и возвращаем его в кастрюлю, кладем очищенный картофель и варим до готовности картошки. Чистим и измельчаем морковь. Треть моркови высыпаем в кастрюлю с бульоном и картофелем. Также на этом этапе бульон нужно немного посолить. Измельчаем свежую и квашеную капусту. Можно ножом, а можно и в блендере.
Когда картофель сварился, его нужно вынуть из кастрюли и растолочь в однородное пюре. Его сразу возвращаем обратно в бульон.
Промываем крупу и отправляем в кастрюлю. Чистим лук и чеснок. Лук нарезаем маленькими кружками, а чеснок измельчаем. Отправляем лук и чеснок на разогретую сковороду, как только лук зарумянится — добавляем к нему оставшуюся морковь и томатную пасту. Все перемешиваем и тушим на маленьком огне несколько минут. Сюда также прибавляем соль, перец и другие специи. Готовую зажарку отправляем в кастрюлю.
Когда кукурузная каша сварилась, добавьте в кастрюлю измельченную свежую и квашеную капусту. Теперь будущий капустник нужно варить до готовности капусты. В процессе приготовления суп нужно периодически перемешивать, чтобы капуста не пригорела. Можно его есть и свежесваренным, но особенно он хорош, когда настоится.
Закарпатский банош
Банош закарпатский – это простое, но вкусное блюдо, которое подают даже в ресторанах. Готовится просто и дополняется грибами, шкварками, брынзой и зеленью: всем вместе, или по отдельности.
Ингредиенты:
- Мука кукурузная — 100 г
- Сало — 250 г
- Грибы — 100 г
- Сметана — 200 г
- Лук репчатый
- Вода — 250 г
- Брынза — 50 г
- Зелень по желанию
Ставим кастрюлю на огонь и наливаем воду. Теперь добавляем сметану (эксперты рекомендуют брать жирную сметану) и перемешиваем. Даем закипеть. Постепенно высыпаем в воду со сметаной кукурузную муку и мешаем, чтобы не было комочков. Эксперты рекомендуют это делать деревянной ложкой. Перчим и солим по вкусу и варим до готовности. Обычно это занимает не более 10 минут. И да, все это время надо мешать, иначе банош подгорит.
Сало (лучше всего брать сало а ля бекон) режем и обжариваем на сковороде. Можно добавить грибы (лесные, или шампиньоны), нарезанный кольцами лук. Как только будет готово, выкладываем на тарелку банош и сверху шкварки с грибами и луком. Можно ограничиться только грибами. Добавить брынзу и зелень.
Кныш
Это пирожки с начинкой, традиционно выпекавшиеся на праздники. Их даже описывал Котляревский в своей "Энеиде".
Ингредиенты:
- Мука – 2,5 стакана.
- Масло – 0,5 стакана.
- Яйцо – 1 шт.
- Соль – 0,5 ч. л.
- Уксус (9%) – 1 ч. л.
- Вода – 0,5 стакана.
- Разрыхлитель теста – 1 ч. л.
Для начинки:
- Картофель – 4-5 штук.
- Лук – 1 шт.
- Масло растительное — 3-4 ст. л.
Для теста смешиваем муку, соль и разрыхлитель. Взбейте яйцо и добавьте в него масло, уксус и воду. Получившуюся жидкость постепенно добавляйте в муку и замесите тесто.
Для начинки очистите и отварите картофель, лук обжарьте на растительном масле. Картофель растолките и перемешайте с жареным луком (такую же начинку делают для вареников). Раскатайте толстым слоем небольшие кружочки теста и положите внутрь начинку. Необходимо слепить круглые булочки и выпекать их 25 минут при 190°С. Перед выпеканием можно смазать кныши яйцом.
Волынские крученики
Это популярное мясное блюдо, которое готовят по-разному в каждом регионе и из разного мяса. Но основа одна – тонкая отбивная, в которую заворачивают вкусную начинку.
Ингредиенты:
- Свинина – 0,5 кг
- Луковица
- Капуста квашеная – 250-300 г
- сметана – 50-70 г
- подсолнечное масло
- панировочные сухари
- Соль и специи по вкусу
Мясо нарезать тонкими пластинами и отбить. Посолить и поперчить. Для начинки обжарить лук, добавить квашеную капусту и протушить минут десять. Дать начинке остыть.
Начинку выкладываем на мясо и формируем рулетики. Чтобы они не развалились – обвязываем их кулинарной нитью. Рулеты обмакивает в сметану и обваливаем в сухарях и обжариваем несколько минут. После закрываем крышку и тушим крученики еще минут 20.
Гречаники
Оригинальное украинское блюдо. По сути, тефтельки с гречневой крупой. Фарш можно взять любой, какой по душе.
Ингредиенты:
- Крупа гречневая – 1 стакан
- Фарш мясной – 0,5 кг
- Яйца куриные – 2 шт.
- 2-3 луковицы
- Морковь – 1 шт.
- Томатная паста – 2-3 ст. ложки
- Сахар – 1 ст.л.
- Соль и перец по вкусу
- Перец черный молотый – по вкусу
- Мука для панировки и масло для жарки
Отварить гречку – на стакан крупы берут два стакана воды. Соединить любой мясной фарш, гречневую кашу, мелко нарезанный лук, два яйца. Посолить и поперчить. Тщательно перемешать, формировать котлетки и обвалять их в муке. Обжарить гречаники на разогретом масле, сложить в кастрюлю. Приготовить томатный соус. Для этого нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью. Добавить томатную пасту, два стакана воды, посолить и поперчить, добавить сахар. Залить гречаники томатным соусом и топить под крышкой полчаса.