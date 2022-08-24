Кныш и банош. Топ-5 традиционных украинских блюд ко Дню Независимости

Про борщ и вареники знают все, однако украинская кухня гораздо разнообразнее

24 августа в Украине отмечают тридцать первый День Независимости. В этом году, по очевидным причинам, не стоит ожидать пышных празднеств и гуляний до утра. Но это совсем не значит, что праздник, сакрально важный для каждого украинца, нет возможноти отметить тепло и радостно, в кругу семьи или с друзьями.

Один из важных критериев хорошего праздника, призванного укрпепить патриотичный дух — это вкусный стол и присутствующие на нем национальные блюда. Так что, каждый из нас может отпраздновать, приготовив в этот день обед, или ужин в украинском стиле.

Самые популярные украинские блюда известны всем или почти всем. В их числе, разумеется, борщ с его разнообразными рецептами и вариациями на тему. Украинские вареники, версий которых просто невероятное количество. А также деруны и голубцы. Но украинская кухня, благодаря своему историческому наследию и георгафическому положению, куда более разнообразна, чем мы привыкли думать, ведь издавна некоторые рецепты заимствовались, видоизменялись и адаптировались под украинские продукты и реалии эпох.

Из покон веков, украинцы готовили блюда из теста, запивали их квасом или медовухой, а в числе приправ для блюд были популярны перец, укроп, тмин, хрен, анис и мята. К слову, из несправделиво забытых украинских продуктов – это ревень. У наших предков пироги с ревенем были чуть ли не самыми популярными.

Фокус собрал топ-5 самых интересных и вкусных украинских блюд, которые может приготовить каждый украинец.

Запорожский капустняк

[ + – ] Запорожский капустняк - сытное блюдо с квашеной капустой Фото: Скриншот

Запорожский капустняк – это оригинальное блюдо, несколько отличающееся от классического капустняка. Во-первых, для приготовления этого супа понадобится два вида мяса. Во-вторых, капустняк содержит два вида капусты – квашеную и свежую. Это сытное "зимнее" блюдо с богатой историей.

Ингредиенты:

Говядина — 1-2 кг

Свиные ребра — 500 г

Морковь — 1 шт.

Луковица

Капуста белокочанная — 250 г

Капуста квашеная — 250 г

Картофель — 3 шт.

Чеснок — 1 зубок

Сахар — 1 ст. л.

Соль и перец по вкусу

Кукурузная крупа (или пшено) — 2-3 ст. л.

Сало – 50 г

Томатная паста — 2 ст. л.

Самый вкусный бульон получается, если сварить его на мясе с костями. Так что для первого этапа лучше взять говяжьи хвосты и свиные ребрышки. Их нужно промыть и залить водой примерно на час.

После этого все мясо перекладываем в кастрюлю и варим до готовности. Это обычно занимает час с половиной. Вареное мясо достаем, а бульон процеживаем. Обираем мясо с костей и возвращаем его в кастрюлю, кладем очищенный картофель и варим до готовности картошки. Чистим и измельчаем морковь. Треть моркови высыпаем в кастрюлю с бульоном и картофелем. Также на этом этапе бульон нужно немного посолить. Измельчаем свежую и квашеную капусту. Можно ножом, а можно и в блендере.

Когда картофель сварился, его нужно вынуть из кастрюли и растолочь в однородное пюре. Его сразу возвращаем обратно в бульон.

Промываем крупу и отправляем в кастрюлю. Чистим лук и чеснок. Лук нарезаем маленькими кружками, а чеснок измельчаем. Отправляем лук и чеснок на разогретую сковороду, как только лук зарумянится — добавляем к нему оставшуюся морковь и томатную пасту. Все перемешиваем и тушим на маленьком огне несколько минут. Сюда также прибавляем соль, перец и другие специи. Готовую зажарку отправляем в кастрюлю.

Когда кукурузная каша сварилась, добавьте в кастрюлю измельченную свежую и квашеную капусту. Теперь будущий капустник нужно варить до готовности капусты. В процессе приготовления суп нужно периодически перемешивать, чтобы капуста не пригорела. Можно его есть и свежесваренным, но особенно он хорош, когда настоится.

Закарпатский банош

[ + – ] Банош - оригинальное блюо западной кухни Фото: Скриншот

Банош закарпатский – это простое, но вкусное блюдо, которое подают даже в ресторанах. Готовится просто и дополняется грибами, шкварками, брынзой и зеленью: всем вместе, или по отдельности.

Ингредиенты:

Мука кукурузная — 100 г

Сало — 250 г

Грибы — 100 г

Сметана — 200 г

Лук репчатый

Вода — 250 г

Брынза — 50 г

Зелень по желанию

Ставим кастрюлю на огонь и наливаем воду. Теперь добавляем сметану (эксперты рекомендуют брать жирную сметану) и перемешиваем. Даем закипеть. Постепенно высыпаем в воду со сметаной кукурузную муку и мешаем, чтобы не было комочков. Эксперты рекомендуют это делать деревянной ложкой. Перчим и солим по вкусу и варим до готовности. Обычно это занимает не более 10 минут. И да, все это время надо мешать, иначе банош подгорит.

Сало (лучше всего брать сало а ля бекон) режем и обжариваем на сковороде. Можно добавить грибы (лесные, или шампиньоны), нарезанный кольцами лук. Как только будет готово, выкладываем на тарелку банош и сверху шкварки с грибами и луком. Можно ограничиться только грибами. Добавить брынзу и зелень.

Кныш

[ + – ] Кныш - блюдо из теста с начинкой Фото: Скриншот

Это пирожки с начинкой, традиционно выпекавшиеся на праздники. Их даже описывал Котляревский в своей "Энеиде".

Ингредиенты:

Мука – 2,5 стакана.

Масло – 0,5 стакана.

Яйцо – 1 шт.

Соль – 0,5 ч. л.

Уксус (9%) – 1 ч. л.

Вода – 0,5 стакана.

Разрыхлитель теста – 1 ч. л.

Для начинки:

Картофель – 4-5 штук.

Лук – 1 шт.

Масло растительное — 3-4 ст. л.

Для теста смешиваем муку, соль и разрыхлитель. Взбейте яйцо и добавьте в него масло, уксус и воду. Получившуюся жидкость постепенно добавляйте в муку и замесите тесто.

Для начинки очистите и отварите картофель, лук обжарьте на растительном масле. Картофель растолките и перемешайте с жареным луком (такую же начинку делают для вареников). Раскатайте толстым слоем небольшие кружочки теста и положите внутрь начинку. Необходимо слепить круглые булочки и выпекать их 25 минут при 190°С. Перед выпеканием можно смазать кныши яйцом.

Волынские крученики

[ + – ] Крученики - мясное блюдо с начинкой Фото: Скриншот

Это популярное мясное блюдо, которое готовят по-разному в каждом регионе и из разного мяса. Но основа одна – тонкая отбивная, в которую заворачивают вкусную начинку.

Ингредиенты:

Свинина – 0,5 кг

Луковица

Капуста квашеная – 250-300 г

сметана – 50-70 г

подсолнечное масло

панировочные сухари

Соль и специи по вкусу

Мясо нарезать тонкими пластинами и отбить. Посолить и поперчить. Для начинки обжарить лук, добавить квашеную капусту и протушить минут десять. Дать начинке остыть.

Начинку выкладываем на мясо и формируем рулетики. Чтобы они не развалились – обвязываем их кулинарной нитью. Рулеты обмакивает в сметану и обваливаем в сухарях и обжариваем несколько минут. После закрываем крышку и тушим крученики еще минут 20.

Гречаники

[ + – ] Гречаники - мясное блюдо с гречкой Фото: Скриншот

Оригинальное украинское блюдо. По сути, тефтельки с гречневой крупой. Фарш можно взять любой, какой по душе.

Ингредиенты:

Крупа гречневая – 1 стакан

Фарш мясной – 0,5 кг

Яйца куриные – 2 шт.

2-3 луковицы

Морковь – 1 шт.

Томатная паста – 2-3 ст. ложки

Сахар – 1 ст.л.

Соль и перец по вкусу

Перец черный молотый – по вкусу

Мука для панировки и масло для жарки

Отварить гречку – на стакан крупы берут два стакана воды. Соединить любой мясной фарш, гречневую кашу, мелко нарезанный лук, два яйца. Посолить и поперчить. Тщательно перемешать, формировать котлетки и обвалять их в муке. Обжарить гречаники на разогретом масле, сложить в кастрюлю. Приготовить томатный соус. Для этого нарезать лук, морковь натереть на терке. Обжарить лук с морковью. Добавить томатную пасту, два стакана воды, посолить и поперчить, добавить сахар. Залить гречаники томатным соусом и топить под крышкой полчаса.