Книш і банош. Топ-5 традиційних українських страв до Дня Незалежності

Про борщ і вареники знають усі, проте українська кухня набагато різноманітніша.

24 серпня в Україні святкують тридцять перший День Незалежності. Цього року, з очевидних причин, не варто очікувати пишних свят і гулянь до ранку. Але це зовсім не означає, що свято, сакрально важливе для кожного українця, немає можливості відсвяткувати тепло та радісно, у родинному колі або з друзями.

Один із важливих критеріїв гарного свята, покликаного зміцнити патріотичний дух — це смачний стіл і присутні на ньому національні страви. Тож кожен із нас може відсвяткувати, приготувавши цього дня обід, або вечерю в українському стилі.

Найпопулярніші українські страви відомі всім чи майже всім. Серед них, зрозуміло, борщ з його різноманітними рецептами та варіаціями на тему. Українські вареники, версій яких просто неймовірна кількість. А також деруни та голубці. Але українська кухня, завдяки своїй історичній спадщині та географічному становищу, набагато різноманітніша, ніж ми звикли думати, адже здавна деякі рецепти запозичувалися, видозмінювалися та адаптувалися під українські продукти та реалії епох.

З давніх-давен, українці готували страви з тіста, запивали їх квасом або медовухою, а серед приправ для страв були популярні перець, кріп, кмин, хрін, аніс і м'ята. До речі, з несправедливо забутих українських продуктів — це ревінь. У наших предків пироги з ревенем були чи не найпопулярнішими.

Фокус зібрав топ-5 найцікавіших і найсмачніших українських страв, які може приготувати кожен українець.

Запорізький капустняк

[ + – ] Запорізький капустняк — ситна страва з квашеною капустою Фото: Скриншот

Запорізький капустняк — це оригінальна страва, яка дещо відрізняється від класичного капустняку. По-перше, для приготування цього супу знадобиться два види м'яса. По-друге, капустняк містить два види капусти — квашену та свіжу. Це ситна "зимова" страва з багатою історією.

Інгредієнти:

яловичина — 1-2 кг;

свинячі ребра — 500 г;

морква — 1 шт.;

цибулина;

капуста білокачанна — 250 г;

капуста квашена — 250 г;

картопля — 3 шт.;

часник — 1 зубок;

цукор — 1 ст. л.;

сіль та перець за смаком;

кукурудзяна крупа (або пшоно) — 2-3 ст. л.;

сало — 50 г;

томатна паста — 2 ст. л.

Найсмачніший бульйон виходить, якщо зварити його на м'ясі з кістками. Тож для першого етапу краще взяти яловичі хвости та свинячі реберця. Їх потрібно промити та залити водою приблизно на годину.

Після цього все м'ясо перекладаємо в каструлю та варимо до готовності. Це зазвичай займає годину з половиною. Варене м'ясо дістаємо, а бульйон проціджуємо. Оббираємо м'ясо з кісток і повертаємо його в каструлю, кладемо очищену картоплю і варимо до готовності картоплі. Чистимо та подрібнюємо моркву. Третину моркви висипаємо в каструлю з бульйоном і картоплею. Також на цьому етапі бульйон потрібно трохи посолити. Подрібнюємо свіжу та квашену капусту. Можна ножем, а можна й у блендері.

Коли картопля зварилася, її потрібно витягти з каструлі й потовкти в однорідне пюре. Його одразу повертаємо назад у бульйон.

Промиваємо крупу та відправляємо в каструлю. Чистимо цибулю і часник. Цибулю нарізаємо маленькими кружальцями, а часник подрібнюємо. Відправляємо цибулю і часник на розігріту сковороду, щойно цибуля зарум'яниться — додаємо до неї моркву й томатну пасту. Все перемішуємо і гасимо на маленькому вогні кілька хвилин. Сюди також додаємо сіль, перець та інші спеції. Готову засмажку відправляємо у каструлю.

Коли кукурудзяна каша зварилася, додайте в каструлю подрібнену свіжу та квашену капусту. Тепер майбутній капустняк потрібно варити до готовності капусти. У процесі приготування суп потрібно періодично перемішувати, щоб капуста не пригоріла. Можна його їсти і свіжозвареним, але особливо він смачний, коли настоїться.

Закарпатський банош

[ + – ] Банош — оригінальне блюо західної кухні Фото: Скриншот

Банош закарпатський — це проста, але смачна страва, яку подають навіть у ресторанах. Готується просто та доповнюється грибами, шкварками, бринзою та зеленню: всім разом чи окремо.

Інгредієнти:

борошно кукурудзяне — 100 г;

сало — 250 г;

гриби — 100 г;

сметана — 200 г;

цибуля ріпчаста;

вода — 250 г;

бринза — 50 г;

зелень за бажанням.

Ставимо каструлю на вогонь та наливаємо воду. Тепер додаємо сметану (експерти рекомендують брати жирну сметану) та перемішуємо. Даємо закипіти. Поступово висипаємо у воду зі сметаною кукурудзяне борошно і мішаємо, щоб не було грудочок. Експерти рекомендують це робити дерев'яною ложкою. Перчимо і солимо до смаку та варимо до готовності. Зазвичай це займає трохи більше 10 хвилин. І так, весь цей час треба мішати, бо банош підгорить.

Сало (краще брати сало а ля бекон) ріжемо й обсмажуємо на сковороді. Можна додати гриби (лісові, або печериці), нарізану кільцями цибулю. Щойно буде готово, викладаємо на тарілку банош і зверху шкварки з грибами та цибулею. Можна обмежитися лише грибами. Додати бринзу та зелень.

Книш

[ + – ] Книш – страва з тіста з начинкою Фото: Скриншот

Це пиріжки з начинкою, які традиційно випікалися на свята. Їх навіть описував Котляревський у своїй "Енеїді".

Інгредієнти:

борошно — 2,5 склянки;

олія — 0,5 склянки;

яйце — 1 шт.;

сіль — 0,5 ч. л.;

оцет (9%) — 1 ч. л.;

вода — 0,5 склянки;

розпушувач тіста — 1 ч. л.

Для начинки:

картопля — 4-5 штук;

цибуля — 1 шт.;

олія — 3-4 ст. л.

Для тіста змішуємо борошно, сіль і розпушувач. Збийте яйце і додайте в нього масло, оцет і воду. У рідину, що вийшла, поступово додавайте в борошно і замісіть тісто.

Для начинки очистіть і відваріть картоплю, цибулю обсмажте на олії. Картоплю потовчіть і перемішайте зі смаженою цибулею (таку ж начинку роблять для вареників). Розкатайте товстим шаром невеликі кружечки тіста і покладіть начинку всередину. Необхідно зліпити круглі булочки і випікати 25 хвилин за 190°С. Перед випіканням можна змастити книші яйцем.

Волинські крученики

[ + – ] Крученики — м'ясна страва з начинкою Фото: Скриншот

Це популярна м'ясна страва, яку готують по-різному в кожному регіоні та з різного м'яса. Але основа одна — тонка відбивна, в яку загортають смачну начинку.

Інгредієнти:

свинина — 0,5 кг;

цибулина;

капуста квашена — 250-300 г;

сметана — 50-70 г;

соняшникова олія;

панірувальні сухарі;

сіль та спеції за смаком.

М'ясо нарізати тонкими пластинами та відбити. Посолити та поперчити. Для начинки обсмажити цибулю, додати квашену капусту і протушкувати хвилин десять. Дати начинці охолонути.

Начинку викладаємо на м'ясо та формуємо рулетики. Щоб вони не розвалилися — обв'язуємо їх кулінарною ниткою. Рулети вмочуємо в сметану й обвалюємо в сухарях та обсмажуємо кілька хвилин. Після закриваємо кришку і тушкуємо крученики ще хвилин 20.

Гречаники

[ + – ] Гречаники — м'ясна страва з гречкою Фото: Скриншот

Оригінальна українська страва. По суті, тюфтельки з гречаною крупою. Фарш можна взяти будь-який, який до вподоби.

Інгредієнти:

крупа гречана — 1 склянка;

фарш м'ясний — 0,5 кг;

яйця курячі — 2 шт.;

2-3 цибулини;

морква — 1 шт.;

томатна паста — 2-3 ст. ложки;

цукор — 1 ст. л.;

сіль та перець за смаком;

перець чорний мелений — за смаком;

борошно для панірування та олія для смаження.

Відварити гречку — на склянку крупи беруть дві склянки води. З'єднати будь-який м'ясний фарш, гречану кашу, дрібно нарізану цибулю, два яйця. Посолити та поперчити. Ретельно перемішати, сформувати котлетки й обваляти їх у борошні. Обсмажити гречаники на розігрітій олії, скласти в каструлю. Приготувати томатний соус. Для цього нарізати цибулю, моркву натерти на тертці. Обсмажити цибулю з морквою. Додати томатну пасту, дві склянки води, посолити та поперчити, додати цукор. Залити гречаники томатним соусом і топити під кришкою пів години.