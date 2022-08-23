Вергуны и шулики. Топ-5 традиционных украинских десертов

Про традиционные украинские блюда знают все, но у нас немало и вкуснейших десертов

В украинской традиционной кухне много популярных блюд, которые часто подают в ресторанах и готовят дома. Они разошлись по всему миру и стали, своего рода, "амбассадорами" национальной украинской еды. Наверное, не так много людей на земле, которые не слышали о варениках или борще.

Но в числе блюд нашей национальной кухни, имеют место и сладкие блюда — десерты. Они менее прославлены в мире и даже у нас, но от этого не менее примечательны и вкусны. Кроме того, они отражают кулинарные традиции украинских регионов. Согласитесь, всегда интересно познавать традиции собственной страны через вкусную еду. Ведь к блюдам, в отличие от музейных экспонатов и литературного наследия, можно не только прикоснуться, но и попробовать на вкус.

Фокус предлагает приготовить традиционные украинские десерты в главный праздник украинской государственности, который, за последние полгода обрел новые смыслы и значимость.

Полтавские вергуны

[ + – ] Вергуны - просто блюдо из минимума ингредиентов Фото: Скриншот

Домашнее блюдо, которое изначально готовилось на кислом молоке. Но на кефире их готовить проще, ведь кислое молоко в городе купить нелегко.

Ингредиенты:

Мука – 400 г

Кефир – 200 мл

Яйцо – 1 шт.

Сахар – 100 г

Ванильный сахар – 12 г

Разрыхлитель — 12 г

Сахарная пудра – 30 г

Масло растительное — 300 мл

Кефир заранее достать из холодильника, чтобы он потеплел до комнатной температуры. Соединить его с яйцом и сахаром, перемешать венчиком.

Просеянную муку соединить с разрыхлителем и ванильным сахаром. И полученную смесь осторожно вмешивать в кефир небольшими порциями. Тесто должно получиться мягким и не липнуть к рукам.

Раскатать полученное тесто пластом 7-8 мм. Нарезать одинаковыми прямоугольниками примерно 3х6 см. В середине каждой полоски сделать надрез и вывернуть край полоски через разрез.

В сотейнике хорошо разогреть масло, снизить огонь до минимума и выложить несколько заготовок, учитывая, что вергуны значительно увеличатся в объеме. Обжарить во фритюре до румяности, вынуть шумовкой на салфетку, чтоб избавиться от лишнего жира. Когда все вергуны будут готовы – обсыпать их сахарной пудрой.

Львовский сырник

[ + – ] Львовский сырник - идеален к завтраку Фото: Скриншот

Один из классических рецептов, который стал популярен в кафе и кофейнях, но легко готовится и дома.

Ингредиенты:

Творог — 500 гр.

1 стакан сахара

Сливочное масло — 130 гр

Яйца – 4 штуки

1 столовая ложка манной крупы

Изюм – 50 гр

Сметана – 3 ст. л.

Какао – 2 ст. л.

Цедра лимона

Взбить желтки с сахаром, добавить манку, масло, изюм и цедру лимона. Тщательно вымешать. К полученной смеси добавить творог. Его предварительно нужно протереть через сито, или смолоть в блендере.

Смесь взбить миксером на низкой скорости не более минуты. Белки взбить до густой белой пены и добавить в творожную массу, аккуратно перемешать и выложить в форму для запекания.

Поставить львовский сырник в разогретую духовку и выпекать 40-60 минут при температуре 180градусов.

А пока он печется – приготовить глазурь.

Столовую ложку масла и 2 столовых ложки сахара перемешать, поставить на небольшой огонь и растопить, постоянно помешивая. Добавить 3 столовых ложки сметаны и 2 столовых ложки какао, вымешать до однородности и довести до кипения. Готовый сырник полить шоколадной глазурью и поставить в холодильник минимум на пять часов, а лучше на ночь.

Соложеник с яблоками

[ + – ] Соложеник - изысканный десерт Фото: Скриншот

В каком регионе Украины было придумано это блюдо – неизвестно. Ведь яблоки растут везде. Но то, что он готовится просто и быстро – это правда. Традиционно, его готовили на Пасху. В рецепте – яблоки, но его можно готовить и с вишней.

Ингредиенты:

Мука — 150 гр муки

Молоко — 100 мл молока

Масло сливочное — 150 г масла

4 яйца

Сливки — 200 гр

Три больших яблока

Сахар, цедра лимона и корица

Яблоки помыть, нарезать кубиками и бросить на сковороду со сливочным маслом и корицей, немного притомить до мягкости, около 15 минут.

150 грамм сливочного масла протереть с сахаром. В другую миску добавить желтки, сливки, молоко и лимонную цедру, все смешать венчиком и добавить муку.

Выпекать блины на сковороде из полученного теста. Выйдет три-четыре пышных блинчика. Их переложить яблочной начинкой. Залить взбитыми с сахаром яичными белками и поставить в духовку на 5 минут. Только яичные пики потемнеют – вынимать. Соложеник готов.

Маковые шулики

[ + – ] Маковые шулики - простое блюдо из шести ингредиентов Фото: Скриншот

Это блюдо традиционно готовят на Маковея, но можно приготовить и в любое другое время. Праздник Маковея, к слову, отмечается 14 августа. Это старинный украинский рецепт, который, скорей всего, появился еще в дохристианские времена. Еще его называют "ломанцы", потому что постные коржи ломали и заправляли сладким маком.

Ингредиенты:

Для теста:

1 яйцо

мука

вода

Для заправки:

200 г мака – 200 гр.

сахар – 6 ст.л.

Вода – 0,5 л.

мед

Залейте мак кипятком, чтобы он набух. Взбейте яйцо и замесите тесто на воде. Разделите его на две части, раскатайте два пласта толщиной не более сантиметра и проткните вилкой в ​​нескольких местах. Разогрейте сухую сковороду, выложите один корж и сразу убавьте огонь. Жарьте под крышкой с двух сторон до готовности, затем дайте остыть.

Слейте из мака воду и измельчите его в кофемолке или погружным блендером. Когда мак даст белое молоко, добавьте сахар и воду.

Готовые лепешки нарежьте ромбиками, залейте маковой заправкой и добавьте при желании мед. Можно дать настоятся часа два, а можно есть сразу.

Сырники

[ + – ] Сырники - традиционный десерт из творога Фото: Скриншот

Традиционное блюдо, которое можно сделать как сладким, так и нет, добавив к творогу зелень и больше соли. Но мы рассматриваем украинские десерты, так что остановимся на сладком варианте.

Ингредиенты:

Творог — 400 гр (9% жирности)

Одно яйцо

Мука – 3 ст. л.

Сахар – 3 ст. л.

Подсолнечное масло для жарки

Щепотка соли и 10 гр ванильного сахара

К творогу добавить соль, яйцо, сахар и ванильный сахар. Главное помнить, творог не должен быть сильно влажным и кислым. Перемешайте, пока не выйдет однородная масса. Добавьте муку.

Скатайте из творожного теста шарики и сформируйте пышные сырники. Запанируйте их в муке и жарьте на сковороде по 3-4 минуты с каждой стороны. Выложите на бумажное полотенце, чтоб удалить лишнее масло. Для подачи посыпьте сахарной пудрой, или добавьте свежие ягоды, или фрукты. Хорошо сырники сочетаются с джемом, или вареньем.

Также их можно запечь в духовке, тогда получится более диетический вариант.