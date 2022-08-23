Вергуни та шулики. Топ 5 традиційних українських десертів

Про традиційні українські страви знають усі, але в нас чимало й найсмачніших десертів

В українській традиційній кухні багато популярних страв, які часто подають у ресторанах та готують удома. Вони розійшлися по всьому світу і стали свого роду "амбасадорами" національної української їжі. Напевно, не так багато людей на землі, які не чули про вареники чи борщ.

Але серед страв нашої національної кухні, мають місце і солодкі страви — десерти. Вони менш прославлені у світі і навіть у нас, але від цього не менш примітні та смачні. Крім того, вони зображають кулінарні традиції українських регіонів. Погодьтеся, завжди цікаво пізнавати традиції своєї країни через смачну їжу. Адже до страв, на відміну від музейних експонатів та літературної спадщини, можна не лише торкнутися, а й скуштувати на смак.

Фокус пропонує приготувати традиційні українські десерти у головне свято української державності, яке за останні пів року набуло нових смислів та значущості.

Полтавські вергуни

[ + – ] Вергуни – просто страва з мінімуму інгредієнтів Фото: Скриншот

Домашня страва, яку спочатку готували на кислому молоці. Але на кефірі їх готувати простіше, адже кисле молоко в місті купити нелегко.

Складові:

Борошно — 400 г

Кефір — 200 мл

Яйце — 1 шт.

Цукор — 100 г

Ванільний цукор — 12 г

Розпушувач — 12 г

Цукрова пудра — 30 г

Олія — 300 мл

Кефір заздалегідь дістати з холодильника, щоб він потеплішав до кімнатної температури. З'єднати його з яйцем та цукром, перемішати вінчиком.

Просіяне борошно з'єднати з розпушувачем і ванільним цукром. І одержану суміш обережно додавати в кефір невеликими порціями. Тісто має вийти м'яким і не липнути до рук.

Розкачати отримане тісто пластом 7-8 мм. Порізати однаковими прямокутниками приблизно 3х6 см. У середині кожної смужки зробити надріз і вивернути край смужки через розріз.

У сотейнику добре розігріти масло, знизити вогонь до мінімуму і викласти кілька заготовок, враховуючи, що вергуни значно збільшаться в обсязі. Обсмажити у фритюрі до рум'яності, вийняти шумівкою на серветку, щоб позбутися зайвого жиру. Коли всі вергуни будуть готові — обсипати їх цукровою пудрою.

Львівський сирник

[ + – ] Львівський сирник – ідеальний до сніданку Фото: Скриншот

Один із класичних рецептів, який став популярним у кафе та кав'ярнях, але легко готується і вдома.

Складові:

Сир — 500 г

1 склянка цукру

Вершкове масло — 130 г

Яйця — 4 штуки

1 столова ложка манної крупи

Родзинки — 50 г

Сметана — 3 ст. л

Какао — 2 ст. л

Цедра лимона

Збити жовтки з цукром, додати манку, олію, родзинки та цедру лимона. Ретельно вимішати. До отриманої суміші додати сир. Його попередньо потрібно протерти через сито або змолоти в блендері.

Суміш збити міксером на низькій швидкості трохи більше ніж хвилину. Білки збити до густої білої піни і додати сирну масу, акуратно перемішати і викласти у форму для запікання.

Поставити львівський сирник у розігріту духовку та випікати 40-60 хвилин за температури 180 градусів.

А поки він печеться — приготувати глазур.

Столову ложку олії та 2 столові ложки цукру перемішати, поставити на невеликий вогонь і розтопити, постійно помішуючи. Додати 3 столові ложки сметани і 2 столові ложки какао, вимішати до однорідності і довести до кипіння. Готовий сирник полити шоколадною глазур'ю і поставити в холодильник щонайменше на п'ять годин, а краще на ніч.

Соложеник із яблуками

[ + – ] Соложник — вишуканий десерт Фото: Скриншот

У якому регіоні України вигадано цю страву — невідомо. Адже яблука ростуть скрізь. Але те, що він готується просто та швидко, — це правда. Традиційно його готували на Великдень. У рецепті — яблука, але його можна готувати з вишнею.

Складові:

Борошно — 150 г борошна

Молоко — 100 мл молока

Масло вершкове — 150 г масла

4 яйця

Вершки — 200 г

Три великі яблука

Цукор, цедра лимона та кориця

Яблука помити, нарізати кубиками і кинути на сковороду з вершковим маслом і корицею, трохи притомити до м'якості близько 15 хвилин.

150 г вершкового масла протерти з цукром. В іншу миску додати жовтки, вершки, молоко та лимонну цедру, все змішати вінчиком і додати борошно.

Випікати млинці на сковороді з отриманого тіста. Вийде три-чотири пишних млинці. Їх перекласти яблучною начинкою. Залити збитими з цукром яєчними білками і поставити в духовку на 5 хвилин. Як тільки яєчні піки потемніють — виймати. Соложеник готовий.

Макові шулики

[ + – ] Макові шулики— проста страва з шести інгредієнтів Фото: Скриншот

Цю страву традиційно готують на Маковея, але можна приготувати й у будь-який інший час. Свято Маковея, до речі, відзначається 14 серпня. Це старовинний український рецепт, який, найімовірніше, з'явився ще за дохристиянських часів. Ще його називають "ламанці", бо пісні коржі ламали та заправляли солодким маком.

Складові:

Для тіста:

1 яйце

борошно

вода

Для заправки:

мак — 200 г

цукор — 6 ст.

вода — 0,5 л

мед

Залийте окропом мак, щоб він набух. Збийте яйце та замісіть тісто на воді. Розділіть його на дві частини, розкачайте два пласти завтовшки не більш як сантиметр і проткніть вилкою в кількох місцях. Розігрійте суху сковороду, викладіть один корж і відразу зменшіть вогонь. Смажте під кришкою з двох боків до готовності, потім дайте охолонути.

Злийте з маку воду і подрібніть в кавомолці або занурювальним блендером. Коли мак дасть біле молоко, додайте цукор та воду.

Готові коржики наріжте ромбиками, залийте маковою заправкою і додайте за бажання мед. Можна дати настоятися години дві, а можна їсти одразу.

Сирники

[ + – ] Сирники – традиційний десерт із сиру Фото: Скриншот

Традиційна страва, яку можна зробити як солодкою, так і ні, додавши до сиру зелень та більше солі. Але ми розглядаємо українські десерти, тож зупинимося на солодкому варіанті.

Складові:

Сир — 400 г (9% жирності)

Одне яйце

Борошно — 3 ст. л

Цукор — 3 ст. л

Соняшникова олія для смаження

Дрібка солі та 10 г ванільного цукру

До сиру додати сіль, яйце, цукор та ванільний цукор. Головне пам'ятати, що сир не повинен бути сильно вологим і кислим. Перемішайте, доки не вийде однорідна маса. Додати борошно.

Скачайте з сирного тіста кульки та сформуйте пишні сирники. Запаніруйте їх у борошні і смажте на сковороді по 3-4 хвилини з кожного боку. Викладіть на паперовий рушник, щоб видалити зайву олію. Для подачі посипте цукровою пудрою або додайте свіжі ягоди чи фрукти. Добре сирники поєднуються з джемом, або варенням.

Також їх можна запекти в духовці, тоді вийде дієтичний варіант.