Рецепт нежного пирожного "Борис Джонсонюк" с персиком

Десерт, названный в честь британского политика, стал невероятно популярным в Украине.

Недавно в Киеве появилось пирожное с забавным называнием "Борис Джонсонюк". Кондитеры создали его по мотивам английского яблочного пирога, украсив верхушку десерта кремом, напоминающих по форме прическу британского политика Бориса Джонсона. В классическом рецепте пирожное делают из слоеного теста и начинки из заварного крема, печеных яблок. Сверху десерт украшают ванильным мороженым и итальянской меренгой.

Пирожное стало настолько популярным, что его успели попробовать и видоизменить разные фуд-блогеры. Предлагаем вам приготовить пирожное "Борис Джонсонюк" из слоеного теста с персиком. Получится очень вкусно. Рецепт из Instagram Valeriia Veligura.

Для десерта понадобится:

– 200 г слоеного бездрожжевого теста;

– 2 яичных желтка. ⠀

Для начинки:

– 2 персика;

– 20 граммов сливочного масла;

– 20 граммов сахара;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

Для меренги:

– 2 яичных белка (60 граммов);

– щепотка лимонной кислоты;

– 120 граммов сахара;

– 30 миллилитров воды;.

Пошаговый рецепт:

Если вы используете для приготовления пирожного замороженное тесто, предварительно достаньте его из морозилки и разморозьте в холодильнике в течение нескольких часов.

Раскатайте тесто и нарежьте на шесть квадратов размером 9х9 сантиметров.

Соедините квадратики по две штуки и выложите в форму для кексов так, чтобы получилась корзинка. Дно будущих пирожных проколите вилкой, а бортики смажьте желтками.

Разогрейте духовку до 220 градусов. Выпекайте основание пирожного в течение 10 минут.

Приготовьте начинку. Для этого растопите масло. Добавьте к нему сахар, нарезанные кусочками персики, молотую корицу и карамелизуйте смесь на медленном огне в течение нескольких минут.

Приготовьте сироп. Для этого в сотейнике доведите до кипения сахар и воду. Убавьте огонь и, периодически помешивая, варите сироп 5 – 6 минут. Температура должна быть 118 градусов.

Пока варится сироп, взбейте холодные белки с лимонной кислотой до пены. Продолжая взбивать, влейте их тонкой струйкой в горячий сироп. Продолжайте взбивать смесь на максимальной скорости до устойчивых пиков.

На дно корзинок из теста положите персиковую начинку, задекорируйте пирожные меренгой и обожгите кулинарной горелкой или поставьте в разогретую до 220 градусов духовку с режимом гриль на несколько минут.

Сверху добавьте еще персиков, мяты и десерт готов. Приятного аппетита!

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