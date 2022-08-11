Рецепт нежного пирожного "Борис Джонсонюк" с персиком
Десерт, названный в честь британского политика, стал невероятно популярным в Украине.
Недавно в Киеве появилось пирожное с забавным называнием "Борис Джонсонюк". Кондитеры создали его по мотивам английского яблочного пирога, украсив верхушку десерта кремом, напоминающих по форме прическу британского политика Бориса Джонсона. В классическом рецепте пирожное делают из слоеного теста и начинки из заварного крема, печеных яблок. Сверху десерт украшают ванильным мороженым и итальянской меренгой.
Пирожное стало настолько популярным, что его успели попробовать и видоизменить разные фуд-блогеры. Предлагаем вам приготовить пирожное "Борис Джонсонюк" из слоеного теста с персиком. Получится очень вкусно. Рецепт из Instagram Valeriia Veligura.
Для десерта понадобится:
– 200 г слоеного бездрожжевого теста;
– 2 яичных желтка. ⠀
Для начинки:
– 2 персика;
– 20 граммов сливочного масла;
– 20 граммов сахара;
– 1 чайная ложка молотой корицы;
Для меренги:
– 2 яичных белка (60 граммов);
– щепотка лимонной кислоты;
– 120 граммов сахара;
– 30 миллилитров воды;.
Пошаговый рецепт:
- Если вы используете для приготовления пирожного замороженное тесто, предварительно достаньте его из морозилки и разморозьте в холодильнике в течение нескольких часов.
- Раскатайте тесто и нарежьте на шесть квадратов размером 9х9 сантиметров.
- Соедините квадратики по две штуки и выложите в форму для кексов так, чтобы получилась корзинка. Дно будущих пирожных проколите вилкой, а бортики смажьте желтками.
- Разогрейте духовку до 220 градусов. Выпекайте основание пирожного в течение 10 минут.
- Приготовьте начинку. Для этого растопите масло. Добавьте к нему сахар, нарезанные кусочками персики, молотую корицу и карамелизуйте смесь на медленном огне в течение нескольких минут.
- Приготовьте сироп. Для этого в сотейнике доведите до кипения сахар и воду. Убавьте огонь и, периодически помешивая, варите сироп 5 – 6 минут. Температура должна быть 118 градусов.
- Пока варится сироп, взбейте холодные белки с лимонной кислотой до пены. Продолжая взбивать, влейте их тонкой струйкой в горячий сироп. Продолжайте взбивать смесь на максимальной скорости до устойчивых пиков.
- На дно корзинок из теста положите персиковую начинку, задекорируйте пирожные меренгой и обожгите кулинарной горелкой или поставьте в разогретую до 220 градусов духовку с режимом гриль на несколько минут.
- Сверху добавьте еще персиков, мяты и десерт готов. Приятного аппетита!
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