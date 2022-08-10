Легкий салат, суп и десерт из арбуза. Три необычных летних рецепта
Оригинальные закуски и десерты с арбузом помогут разнообразить летнее меню.
Арбуз — одно из главных угощений лета. Он невероятно вкусный, хорошо утоляет жажду и даже способствует потере веса, если добавлять его в разные блюда. Предлагаем несколько необычных рецептов с арбузом, которые вас точно удивят. Сегодня в меню легкий греческий салат в новом исполнении на первое, освежающий арбузный гаспачо на второе, и фруктовый лед на десерт.
Арбузный гаспачо
Для приготовления освежающего летнего гаспачо нам понадобится:
- Арбуз — 400 г
- Лимон — 0.3 шт.
- Масло оливковое — 2 ст. л.
- Мята свежая — 5 г
- Огурцы — 70 г
- Перец сладкий (болгарсий) — 60 г
- Перец черный молотый — 0.1 ч. л.
- Помидоры — 100 г
- Соль — 1 ч. л.
- Сыр Фета — 50 г
- Укроп свежий — 5 г
Пошаговый рецепт:
- Подготавливаем ингредиенты. Огурцы чистим от кожицы, сладкий перец очищаем от семян, арбуз очищаем от косточек и кожуры. Снимаем шкурку с помидоров — для этого их достаточно облить кипятком.
- Половину всех ингредиентов нарезаем кубиками.
- Остальную часть овощей помещаем в блендер. Добавляем оливковое масло, соль, черный молотый перец, лимонный сок и перебиваем до однородной густой массы.
- Проверяем готовую смесь на вкус — если необходимо, солим и перчем по вкусу. Убираем гаспачо в холодильник на несколько часов.
- Пока наше блюдо охлаждается, мелко растираем фету и нарезаем укроп.
- Охлажденный гаспачо разливаем по стаканам или тарелкам. Сверху выкладываем кубики огурцов, арбуза, перца, а также шарик из Феты и укропа. Украшаем наше блюдо мятой. Приятного аппетита!
Греческий салат с арбузом
Для приготовления греческого салата в необычном исполнении нам понадобится:
- Арбуз — 300 г
- Базилик зеленый свежий — 1 веточка
- Мята свежая — 1 веточка
- Орехи кедровые или семечки — 2 ст. л.
- Сыр Фета — 100 г
Для заправки
- Масло оливковое — 3 ст. л
- Мед — 2 ч. л.
- Уксус бальзамический темный — 1 ст. л.
Пошаговый рецепт:
- Подготовим необходимые ингредиенты. Удалим косточки из мякоти арбуза и порежем ее на кубики. Мелко нашинкуем мяту. Если листья базилика крупные, нужно нашинковать их мелко, если мелкие — просто отделить от веточек.
- Выкладываем в порционные стаканы часть кубиков арбуза, посыпаем их зеленью. Сверху крошим немного феты.
- Чередуем арбуз, зелень и фету, пока не заполним бокалы полностью.
- Смешиваем все ингредиенты для заправки.
- Поливаем салат заправкой, посыпаем кедровыми орешками, украшаем зеленью.
- Убираем салат на 15 минут в холодильник, затем подаем к столу. Приятного аппетита!
Фруктовый лед
Ингредиенты:
- 5 чашек арбузного пюре
- 5 средних киви, очищенных и нарезанных ломтиками
Помещаем арбуз в блендер и взбиваем до однородной массы.
В форму для мороженого кладем ломтик киви, наливаем немного арбузной массы. Снова кладем ломтик киви, и снова наливаем немного арбузной массы. Чередуем слои, пока полностью не заполним форму.
Вставляем палочки и отправляем фруктовый лед в морозильник на несколько часов.
Если арбузу не хватает сладости, добавляйте в смесь по 1 столовой ложке сиропа агавы, пока не получим нужный вкус. Приятного аппетита!
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