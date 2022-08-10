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Стиль жизни

Легкий салат, суп и десерт из арбуза. Три необычных летних рецепта

рецепты, арбуз, салат, рецепт
Фото: Instagram | Греческий салад в новом исполнении

Оригинальные закуски и десерты с арбузом помогут разнообразить летнее меню.

Арбуз — одно из главных угощений лета. Он невероятно вкусный, хорошо утоляет жажду и даже способствует потере веса, если добавлять его в разные блюда. Предлагаем несколько необычных рецептов с арбузом, которые вас точно удивят. Сегодня в меню легкий греческий салат в новом исполнении на первое, освежающий арбузный гаспачо на второе, и фруктовый лед на десерт.

Арбузный гаспачо

Арбузный гаспачо
Арбузный гаспачо
Фото: Instagram

Для приготовления освежающего летнего гаспачо нам понадобится:

  • Арбуз — 400 г
  • Лимон — 0.3 шт.
  • Масло оливковое — 2 ст. л.
  • Мята свежая — 5 г
  • Огурцы — 70 г
  • Перец сладкий (болгарсий) — 60 г
  • Перец черный молотый — 0.1 ч. л.
  • Помидоры — 100 г
  • Соль — 1 ч. л.
  • Сыр Фета — 50 г
  • Укроп свежий — 5 г

Пошаговый рецепт:

  • Подготавливаем ингредиенты. Огурцы чистим от кожицы, сладкий перец очищаем от семян, арбуз очищаем от косточек и кожуры. Снимаем шкурку с помидоров — для этого их достаточно облить кипятком.
  • Половину всех ингредиентов нарезаем кубиками.
  • Остальную часть овощей помещаем в блендер. Добавляем оливковое масло, соль, черный молотый перец, лимонный сок и перебиваем до однородной густой массы.
  • Проверяем готовую смесь на вкус — если необходимо, солим и перчем по вкусу. Убираем гаспачо в холодильник на несколько часов.
  • Пока наше блюдо охлаждается, мелко растираем фету и нарезаем укроп.
  • Охлажденный гаспачо разливаем по стаканам или тарелкам. Сверху выкладываем кубики огурцов, арбуза, перца, а также шарик из Феты и укропа. Украшаем наше блюдо мятой. Приятного аппетита!

Греческий салат с арбузом

Салат с арбузом и сыром фета
Салат с арбузом и сыром фета
Фото: Instagram

Для приготовления греческого салата в необычном исполнении нам понадобится:

  • Арбуз — 300 г
  • Базилик зеленый свежий — 1 веточка
  • Мята свежая — 1 веточка
  • Орехи кедровые или семечки — 2 ст. л.
  • Сыр Фета — 100 г

Для заправки

  • Масло оливковое — 3 ст. л
  • Мед — 2 ч. л.
  • Уксус бальзамический темный — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

  • Подготовим необходимые ингредиенты. Удалим косточки из мякоти арбуза и порежем ее на кубики. Мелко нашинкуем мяту. Если листья базилика крупные, нужно нашинковать их мелко, если мелкие — просто отделить от веточек.
  • Выкладываем в порционные стаканы часть кубиков арбуза, посыпаем их зеленью. Сверху крошим немного феты.
  • Чередуем арбуз, зелень и фету, пока не заполним бокалы полностью.
  • Смешиваем все ингредиенты для заправки.
  • Поливаем салат заправкой, посыпаем кедровыми орешками, украшаем зеленью.
  • Убираем салат на 15 минут в холодильник, затем подаем к столу. Приятного аппетита!

Фруктовый лед

Фруктовый лед из арбуза
Фруктовый лед из арбуза
Фото: Getty Images

Ингредиенты:

  • 5 чашек арбузного пюре
  • 5 средних киви, очищенных и нарезанных ломтиками

Помещаем арбуз в блендер и взбиваем до однородной массы.

В форму для мороженого кладем ломтик киви, наливаем немного арбузной массы. Снова кладем ломтик киви, и снова наливаем немного арбузной массы. Чередуем слои, пока полностью не заполним форму.

Вставляем палочки и отправляем фруктовый лед в морозильник на несколько часов.

Если арбузу не хватает сладости, добавляйте в смесь по 1 столовой ложке сиропа агавы, пока не получим нужный вкус. Приятного аппетита!

Фокус ранее писал о том, как приготовить самый вкусный пломбир с шоколадной крошкой.