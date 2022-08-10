Легкий салат, суп и десерт из арбуза. Три необычных летних рецепта

Оригинальные закуски и десерты с арбузом помогут разнообразить летнее меню.

Арбуз — одно из главных угощений лета. Он невероятно вкусный, хорошо утоляет жажду и даже способствует потере веса, если добавлять его в разные блюда. Предлагаем несколько необычных рецептов с арбузом, которые вас точно удивят. Сегодня в меню легкий греческий салат в новом исполнении на первое, освежающий арбузный гаспачо на второе, и фруктовый лед на десерт.

Арбузный гаспачо

[ + – ] Арбузный гаспачо Фото: Instagram

Для приготовления освежающего летнего гаспачо нам понадобится:

Арбуз — 400 г

Лимон — 0.3 шт.

Масло оливковое — 2 ст. л.

Мята свежая — 5 г

Огурцы — 70 г

Перец сладкий (болгарсий) — 60 г

Перец черный молотый — 0.1 ч. л.

Помидоры — 100 г

Соль — 1 ч. л.

Сыр Фета — 50 г

Укроп свежий — 5 г

Пошаговый рецепт:

Подготавливаем ингредиенты. Огурцы чистим от кожицы, сладкий перец очищаем от семян, арбуз очищаем от косточек и кожуры. Снимаем шкурку с помидоров — для этого их достаточно облить кипятком.

Половину всех ингредиентов нарезаем кубиками.

Остальную часть овощей помещаем в блендер. Добавляем оливковое масло, соль, черный молотый перец, лимонный сок и перебиваем до однородной густой массы.

Проверяем готовую смесь на вкус — если необходимо, солим и перчем по вкусу. Убираем гаспачо в холодильник на несколько часов.

Пока наше блюдо охлаждается, мелко растираем фету и нарезаем укроп.

Охлажденный гаспачо разливаем по стаканам или тарелкам. Сверху выкладываем кубики огурцов, арбуза, перца, а также шарик из Феты и укропа. Украшаем наше блюдо мятой. Приятного аппетита!

Греческий салат с арбузом

[ + – ] Салат с арбузом и сыром фета Фото: Instagram

Для приготовления греческого салата в необычном исполнении нам понадобится:

Арбуз — 300 г

Базилик зеленый свежий — 1 веточка

Мята свежая — 1 веточка

Орехи кедровые или семечки — 2 ст. л.

Сыр Фета — 100 г

Для заправки

Масло оливковое — 3 ст. л

Мед — 2 ч. л.

Уксус бальзамический темный — 1 ст. л.

Пошаговый рецепт:

Подготовим необходимые ингредиенты. Удалим косточки из мякоти арбуза и порежем ее на кубики. Мелко нашинкуем мяту. Если листья базилика крупные, нужно нашинковать их мелко, если мелкие — просто отделить от веточек.

Выкладываем в порционные стаканы часть кубиков арбуза, посыпаем их зеленью. Сверху крошим немного феты.

Чередуем арбуз, зелень и фету, пока не заполним бокалы полностью.

Смешиваем все ингредиенты для заправки.

Поливаем салат заправкой, посыпаем кедровыми орешками, украшаем зеленью.

Убираем салат на 15 минут в холодильник, затем подаем к столу. Приятного аппетита!

Фруктовый лед

[ + – ] Фруктовый лед из арбуза Фото: Getty Images

Ингредиенты:

5 чашек арбузного пюре

5 средних киви, очищенных и нарезанных ломтиками

Помещаем арбуз в блендер и взбиваем до однородной массы.

В форму для мороженого кладем ломтик киви, наливаем немного арбузной массы. Снова кладем ломтик киви, и снова наливаем немного арбузной массы. Чередуем слои, пока полностью не заполним форму.

Вставляем палочки и отправляем фруктовый лед в морозильник на несколько часов.

Если арбузу не хватает сладости, добавляйте в смесь по 1 столовой ложке сиропа агавы, пока не получим нужный вкус. Приятного аппетита!

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