Підтримайте нас RU
RU
Розділи
Матеріали
Підтримайте нас
Стиль життя

Легкий салат, суп і десерт із кавуна. Три незвичайні літні рецепти

рецепти, кавун, салат, рецепт
Фото: Instagram | Грецький салад у новому виконанні

Оригінальні закуски й десерти з кавуном допоможуть урізноманітнити літнє меню.

Кавун — одне з головних частування літа. Він неймовірно смачний, добре вгамовує спрагу та навіть сприяє втраті ваги, якщо додавати його в різні страви. Пропонуємо кілька незвичайних рецептів із кавуном, які вас точно здивують. Сьогодні в меню легкий грецький салат у новому виконанні на перше, свіжий кавунове ґаспачо на друге, та фруктовий лід на десерт.

Кавунове ґаспачо

Кавунове ґаспачо
Кавунове ґаспачо
Фото: Instagram

Для приготування свіжого літнього ґаспачо нам знадобиться:

  • Кавун — 400 г
  • Лимон — 0,3 шт.
  • Оливкова олія — 2 ст. л.
  • М'ята свіжа — 5 г
  • Огірки — 70 г
  • Перець солодкий (болгарський) – 60 г
  • Перець чорний мелений — 0,1 ч. л.
  • Помідори — 100 г
  • Сіль — 1 ч. л.
  • Сир фета — 50 г
  • Кріп свіжий — 5 г

Покроковий рецепт:

  • Готуємо інгредієнти. Огірки чистимо від шкірки, солодкий перець очищаємо від насіння, кавун очищаємо від кісточок і шкірки. Знімаємо шкірку з помідорів — для цього їх достатньо облити окропом.
  • Половину всіх інгредієнтів нарізаємо кубиками.
  • Решту овочів поміщаємо в блендер. Додаємо оливкову олію, сіль, чорний мелений перець, лимонний сік і перебиваємо до густої однорідної маси.
  • Перевіряємо готову суміш на смак — якщо необхідно, солимо та перчимо до смаку. Забираємо ґаспачо в холодильник на кілька годин.
  • Поки наша страва охолоджується, дрібно розтираємо фету й нарізаємо кріп.
  • Охолоджене ґаспачо розливаємо по склянках чи тарілках. Зверху викладаємо кубики огірків, кавуна, перцю, а також кульки з фети та кропу. Прикрашаємо нашу страву м'ятою. Смачного!

Грецький салат із кавуном

Салат із кавуном і сиром фета
Салат із кавуном і сиром фета
Фото: Instagram

Для приготування грецького салату в незвичайному виконанні нам знадобиться:

  • Кавун — 300 г
  • Базилік зелений свіжий — 1 гілочка
  • М'ята свіжа — 1 гілочка
  • Горіхи кедрові або насіння — 2 ст. л.
  • Сир фета — 100 г

Для заправки

  • Оливкова олія — 3 ст. л.
  • Мед — 2 ч. л.
  • Оцет бальзамічний темний — 1 ст. л.

Покроковий рецепт:

  • Підготуємо необхідні інгредієнти. Видалимо кісточки з м'якоті кавуна та поріжемо на кубики. Дрібно нашаткуємо м'яту. Якщо листя базиліка велике, потрібно нашаткувати його дрібно, якщо дрібні — просто відокремити від гілочок.
  • Викладаємо в порційні склянки частину кубиків кавуна, посипаємо зеленню. Зверху кришимо трохи фети.
  • Чергуємо кавун, зелень і фету, поки не заповнимо келихи повністю.
  • Змішуємо всі інгредієнти для заправки.
  • Поливаємо салат заправкою, посипаємо кедровими горішками, прикрашаємо зеленню.
  • Забираємо салат на 15 хвилин у холодильник, потім подаємо до столу. Смачного!

Фруктовий лід

Фруктовий лід із кавуна
Фруктовий лід із кавуна
Фото: Getty Images

Складові:

  • 5 чашок кавунового пюре
  • 5 середніх ківі, очищених і нарізаних скибочками

Поміщаємо кавун у блендер і збиваємо до однорідної маси.

У форму для морозива кладемо скибочку ківі, наливаємо трохи кавунової маси. Знову кладемо скибочку ківі, і знову наливаємо трохи кавунової маси. Чергуємо шари, поки повністю не заповнимо форму.

Вставляємо палички та відправляємо фруктовий лід у морозильник на кілька годин.

Якщо кавуну не вистачає солодкого, додайте в суміш по 1 столовій ложці сиропу агави, поки не отримаємо потрібний смак. Смачного!

Фокус раніше писав про те, як приготувати найсмачніший пломбір із шоколадною крихтою.