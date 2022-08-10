Легкий салат, суп і десерт із кавуна. Три незвичайні літні рецепти

Оригінальні закуски й десерти з кавуном допоможуть урізноманітнити літнє меню.

Кавун — одне з головних частування літа. Він неймовірно смачний, добре вгамовує спрагу та навіть сприяє втраті ваги, якщо додавати його в різні страви. Пропонуємо кілька незвичайних рецептів із кавуном, які вас точно здивують. Сьогодні в меню легкий грецький салат у новому виконанні на перше, свіжий кавунове ґаспачо на друге, та фруктовий лід на десерт.

Кавунове ґаспачо

[ + – ] Кавунове ґаспачо Фото: Instagram

Для приготування свіжого літнього ґаспачо нам знадобиться:

Кавун — 400 г

Лимон — 0,3 шт.

Оливкова олія — 2 ст. л.

М'ята свіжа — 5 г

Огірки — 70 г

Перець солодкий (болгарський) – 60 г

Перець чорний мелений — 0,1 ч. л.

Помідори — 100 г

Сіль — 1 ч. л.

Сир фета — 50 г

Кріп свіжий — 5 г

Покроковий рецепт:

Готуємо інгредієнти. Огірки чистимо від шкірки, солодкий перець очищаємо від насіння, кавун очищаємо від кісточок і шкірки. Знімаємо шкірку з помідорів — для цього їх достатньо облити окропом.

Половину всіх інгредієнтів нарізаємо кубиками.

Решту овочів поміщаємо в блендер. Додаємо оливкову олію, сіль, чорний мелений перець, лимонний сік і перебиваємо до густої однорідної маси.

Перевіряємо готову суміш на смак — якщо необхідно, солимо та перчимо до смаку. Забираємо ґаспачо в холодильник на кілька годин.

Поки наша страва охолоджується, дрібно розтираємо фету й нарізаємо кріп.

Охолоджене ґаспачо розливаємо по склянках чи тарілках. Зверху викладаємо кубики огірків, кавуна, перцю, а також кульки з фети та кропу. Прикрашаємо нашу страву м'ятою. Смачного!

Грецький салат із кавуном

[ + – ] Салат із кавуном і сиром фета Фото: Instagram

Для приготування грецького салату в незвичайному виконанні нам знадобиться:

Кавун — 300 г

Базилік зелений свіжий — 1 гілочка

М'ята свіжа — 1 гілочка

Горіхи кедрові або насіння — 2 ст. л.

Сир фета — 100 г

Для заправки

Оливкова олія — 3 ст. л.

Мед — 2 ч. л.

Оцет бальзамічний темний — 1 ст. л.

Покроковий рецепт:

Підготуємо необхідні інгредієнти. Видалимо кісточки з м'якоті кавуна та поріжемо на кубики. Дрібно нашаткуємо м'яту. Якщо листя базиліка велике, потрібно нашаткувати його дрібно, якщо дрібні — просто відокремити від гілочок.

Викладаємо в порційні склянки частину кубиків кавуна, посипаємо зеленню. Зверху кришимо трохи фети.

Чергуємо кавун, зелень і фету, поки не заповнимо келихи повністю.

Змішуємо всі інгредієнти для заправки.

Поливаємо салат заправкою, посипаємо кедровими горішками, прикрашаємо зеленню.

Забираємо салат на 15 хвилин у холодильник, потім подаємо до столу. Смачного!

Фруктовий лід

[ + – ] Фруктовий лід із кавуна Фото: Getty Images

Складові:

5 чашок кавунового пюре

5 середніх ківі, очищених і нарізаних скибочками

Поміщаємо кавун у блендер і збиваємо до однорідної маси.

У форму для морозива кладемо скибочку ківі, наливаємо трохи кавунової маси. Знову кладемо скибочку ківі, і знову наливаємо трохи кавунової маси. Чергуємо шари, поки повністю не заповнимо форму.

Вставляємо палички та відправляємо фруктовий лід у морозильник на кілька годин.

Якщо кавуну не вистачає солодкого, додайте в суміш по 1 столовій ложці сиропу агави, поки не отримаємо потрібний смак. Смачного!

Фокус раніше писав про те, як приготувати найсмачніший пломбір із шоколадною крихтою.