Легкий салат, суп і десерт із кавуна. Три незвичайні літні рецепти
Оригінальні закуски й десерти з кавуном допоможуть урізноманітнити літнє меню.
Кавун — одне з головних частування літа. Він неймовірно смачний, добре вгамовує спрагу та навіть сприяє втраті ваги, якщо додавати його в різні страви. Пропонуємо кілька незвичайних рецептів із кавуном, які вас точно здивують. Сьогодні в меню легкий грецький салат у новому виконанні на перше, свіжий кавунове ґаспачо на друге, та фруктовий лід на десерт.
Кавунове ґаспачо
Для приготування свіжого літнього ґаспачо нам знадобиться:
- Кавун — 400 г
- Лимон — 0,3 шт.
- Оливкова олія — 2 ст. л.
- М'ята свіжа — 5 г
- Огірки — 70 г
- Перець солодкий (болгарський) – 60 г
- Перець чорний мелений — 0,1 ч. л.
- Помідори — 100 г
- Сіль — 1 ч. л.
- Сир фета — 50 г
- Кріп свіжий — 5 г
Покроковий рецепт:
- Готуємо інгредієнти. Огірки чистимо від шкірки, солодкий перець очищаємо від насіння, кавун очищаємо від кісточок і шкірки. Знімаємо шкірку з помідорів — для цього їх достатньо облити окропом.
- Половину всіх інгредієнтів нарізаємо кубиками.
- Решту овочів поміщаємо в блендер. Додаємо оливкову олію, сіль, чорний мелений перець, лимонний сік і перебиваємо до густої однорідної маси.
- Перевіряємо готову суміш на смак — якщо необхідно, солимо та перчимо до смаку. Забираємо ґаспачо в холодильник на кілька годин.
- Поки наша страва охолоджується, дрібно розтираємо фету й нарізаємо кріп.
- Охолоджене ґаспачо розливаємо по склянках чи тарілках. Зверху викладаємо кубики огірків, кавуна, перцю, а також кульки з фети та кропу. Прикрашаємо нашу страву м'ятою. Смачного!
Грецький салат із кавуном
Для приготування грецького салату в незвичайному виконанні нам знадобиться:
- Кавун — 300 г
- Базилік зелений свіжий — 1 гілочка
- М'ята свіжа — 1 гілочка
- Горіхи кедрові або насіння — 2 ст. л.
- Сир фета — 100 г
Для заправки
- Оливкова олія — 3 ст. л.
- Мед — 2 ч. л.
- Оцет бальзамічний темний — 1 ст. л.
Покроковий рецепт:
- Підготуємо необхідні інгредієнти. Видалимо кісточки з м'якоті кавуна та поріжемо на кубики. Дрібно нашаткуємо м'яту. Якщо листя базиліка велике, потрібно нашаткувати його дрібно, якщо дрібні — просто відокремити від гілочок.
- Викладаємо в порційні склянки частину кубиків кавуна, посипаємо зеленню. Зверху кришимо трохи фети.
- Чергуємо кавун, зелень і фету, поки не заповнимо келихи повністю.
- Змішуємо всі інгредієнти для заправки.
- Поливаємо салат заправкою, посипаємо кедровими горішками, прикрашаємо зеленню.
- Забираємо салат на 15 хвилин у холодильник, потім подаємо до столу. Смачного!
Фруктовий лід
Складові:
- 5 чашок кавунового пюре
- 5 середніх ківі, очищених і нарізаних скибочками
Поміщаємо кавун у блендер і збиваємо до однорідної маси.
У форму для морозива кладемо скибочку ківі, наливаємо трохи кавунової маси. Знову кладемо скибочку ківі, і знову наливаємо трохи кавунової маси. Чергуємо шари, поки повністю не заповнимо форму.
Вставляємо палички та відправляємо фруктовий лід у морозильник на кілька годин.
Якщо кавуну не вистачає солодкого, додайте в суміш по 1 столовій ложці сиропу агави, поки не отримаємо потрібний смак. Смачного!
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