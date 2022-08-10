Рецепт пломбіру з шоколадною крихтою від Лізи Глінської (відео)
Такий пломбір виходить смачним, ситним і чудово освіжить у спеку.
Морозиво — десерт, який люблять усі без винятку: і діти, і дорослі. Відома українська кондитерка, переможниця другого сезону "МастерШеф" Ліза Глінська пропонує приготувати вдома ванільний пломбір із шоколадною крихтою.
Для його приготування знадобиться:
- Білий шоколад — 250 г;
- Вершки (20-33%) — 450 мл;
- Ваніль або ванільний цукор;
- Молочний або чорний шоколад — 100 гр;
- Печиво — 500 гр.
Спосіб приготування
Вершки змішати з ванільним цукром або ваніллю та прогріти одну хвилину в мікрохвильовій печі або на плиті. Вершки повинні добре розігрітися, доки піде пара, але не закипіти. Додати до гарячих вершків білий шоколад, перемішати, щоб він розчинився. Накрити масу харчової плівкою в контакт і відправити в холодильник на 10-12 годин.
Із молочного шоколаду зробити крихту.
Далі йде етап формування морозива. Для цього взяти форму, викласти на її дно шар печива. Вершково-шоколадну масу збити міксером або в комбайні, додати в неї шоколадну крихту, перемішати.
На печиво розкласти морозиво, розрівняти його та зверху накрити другою частиною печива, після чого відправити на п'ять годин у морозилку. Після закінчення зазначеного часу вийняти готовий пломбір із форми, нарізати, і можна пригощати своїх ласунів і гостей.
Як приготувати шоколадне морозиво за 15 хвилин, а також вершкове морозиво в домашніх умовах.