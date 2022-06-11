Простий рецепт домашнього шоколадного морозива за 15 хвилин
Смачний десерт, який чудово охолоджує у спеку, оцінять не лише ласуни.
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Морозиво — найбільш літній десерт. Його люблять дорослі і діти. Щоправда, в магазинному морозиві буває так багато шкідливих консервантів, що вкотре доводиться подумати, а чи варто балувати себе такою шкідливою насолодою. Тому пропонуємо вам приготувати справжнє і найсмачніше морозиво вдома. Для цього знадобиться 15 хвилин вашого часу і мінімум інгредієнтів. У домашнього морозива дуже ніжна текстура та приємний шоколадно-вершковий смак.
Складники:
- Молоко — 125 мл
- Цукор — 3 ст. л.
- Вершки 33% — 300 мл
- Шоколад чорний — 100 г
Покроковий рецепт:
- Підготуємо інгредієнти. Молоко краще брати з невеликим терміном зберігання, менша ймовірність, що воно зроблене з порошку. А також високої жирності — краще 3,2%.
- Шоколад беріть з високим вмістом какао. Тоді смак морозива буде насиченим.
- У сотейнику з'єднуємо молоко та цукор, доводимо до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи.
- Охолоджуємо молочно-цукрову суміш кілька хвилин і вводимо до неї поламаний шоколад.
- Розчиняємо шоколад у молоці, активно помішуючи ложкою.
- Вершки збиваємо до стійких піків. Перед цим їх бажано добре охолодити.
- Акуратно порціями вводимо вершки в шоколадну масу, що остигнула.
- Маса повинна вийти дуже ніжною та повітряною.
- Викладаємо вершково-шоколадну масу у лоток. Закриваємо кришкою і відправляємо в морозильну камеру мінімум на 3 години.
- Під час заморожування раз на годину дістаємо морозиво і за допомогою вилки розбиваємо кристали.
- Викладаємо готове морозиво в порційні стаканчики, прикрашаємо фруктами та листочками м'яти, насолоджуємось десертом.
Смачного!
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