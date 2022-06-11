Простий рецепт домашнього шоколадного морозива за 15 хвилин

Смачний десерт, який чудово охолоджує у спеку, оцінять не лише ласуни.

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Морозиво — найбільш літній десерт. Його люблять дорослі і діти. Щоправда, в магазинному морозиві буває так багато шкідливих консервантів, що вкотре доводиться подумати, а чи варто балувати себе такою шкідливою насолодою. Тому пропонуємо вам приготувати справжнє і найсмачніше морозиво вдома. Для цього знадобиться 15 хвилин вашого часу і мінімум інгредієнтів. У домашнього морозива дуже ніжна текстура та приємний шоколадно-вершковий смак.

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Складники:

Молоко — 125 мл

Цукор — 3 ст. л.

Вершки 33% — 300 мл

Шоколад чорний — 100 г

Покроковий рецепт:

Підготуємо інгредієнти. Молоко краще брати з невеликим терміном зберігання, менша ймовірність, що воно зроблене з порошку. А також високої жирності — краще 3,2%.

Шоколад беріть з високим вмістом какао. Тоді смак морозива буде насиченим.

У сотейнику з'єднуємо молоко та цукор, доводимо до кипіння на повільному вогні, постійно помішуючи.

Охолоджуємо молочно-цукрову суміш кілька хвилин і вводимо до неї поламаний шоколад.

Розчиняємо шоколад у молоці, активно помішуючи ложкою.

Вершки збиваємо до стійких піків. Перед цим їх бажано добре охолодити.

Акуратно порціями вводимо вершки в шоколадну масу, що остигнула.

Маса повинна вийти дуже ніжною та повітряною.

Викладаємо вершково-шоколадну масу у лоток. Закриваємо кришкою і відправляємо в морозильну камеру мінімум на 3 години.

Під час заморожування раз на годину дістаємо морозиво і за допомогою вилки розбиваємо кристали.

Викладаємо готове морозиво в порційні стаканчики, прикрашаємо фруктами та листочками м'яти, насолоджуємось десертом.

Смачного!

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