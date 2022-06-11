UA
UA
Разделы
Материалы
Стиль жизни

Простой рецепт домашнего шоколадного мороженого за 15 минут

299
мороженое, рецепт
Фото: Getty Images | У домашнего мороженого нежная текстура и приятный шоколадно-сливочный вкус.

Вкусный десерт, который отлично охлаждает в жару, оценят не только сладкоежки.

Мороженое — самый летний десерт. Его обожают взрослые и дети. Правда, в магазинном мороженом бывает так много вредных консервантов, что лишний раз приходится подумать, а стоит ли баловать себя такой вредной сладостью. Потому предлагаем вам приготовить настоящее и самое вкусное мороженое дома. Для этого понадобится 15 минут вашего времени и минимум ингредиентов. У домашнего мороженого очень нежная текстура и приятный шоколадно-сливочный вкус.

Ингредиенты

  • Молоко — 125 мл
  • Сахар — 3 ст. л.
  • Сливки 33% — 300 мл
  • Шоколад черный — 100 г

Пошаговый рецепт:

  • Подготовим ингредиенты. Молоко лучше брать с небольшим сроком хранение, меньше вероятность, что оно сделано из порошка. А также высокой жирности — лучше 3,2 %.
  • Шоколад берите с высоким содержание какао. Тогда вкус мороженого будет насыщенным.
  • В сотейнике соединяем молоко и сахар, доводим до кипения на медленном огне, постоянно помешивая.
  • Охлаждаем молочно-сахарную смесь пару минут и вводим в нее поломанный шоколад.
  • Растворяем шоколад в молоке, активно помешивая ложкой.
  • Сливки взбиваем до устойчивых пиков. Перед этим их желательно хорошо охладить.
  • Аккуратно порциями вводим сливки в остывшую шоколадную массу.
  • Масса должна получиться очень нежной и воздушной.
  • Выкладываем сливочно-шоколадную массу в лоток. Закрываем крышкой и отправляем в морозильную камеру минимум на 3 часа.
  • Во время заморозки раз в час достаем мороженое и с помощью вилки разбиваем кристаллы.
  • Выкладываем готовое мороженое в порционные стаканчики, украшаем фруктами и листиками мяты, наслаждаемся десертом.

Приятного аппетита!

Фокус ранее рассказывал, как приготовить восточное угощение — вкусную домашнюю пахлаву из теста фило. Для этого понадобится всего полчаса времени. Рецепт подойдет для новичков в кулинарии, которые справятся с выпечкой простого торта.

Также Фокус рассказывал, как приготовить быстрое летнее мороженое, которое называют фруктовый лед. Этот десерт освежает в зной и отлично подходит для тех, кто следит за фигурой.