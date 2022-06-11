Простой рецепт домашнего шоколадного мороженого за 15 минут

Вкусный десерт, который отлично охлаждает в жару, оценят не только сладкоежки.

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Мороженое — самый летний десерт. Его обожают взрослые и дети. Правда, в магазинном мороженом бывает так много вредных консервантов, что лишний раз приходится подумать, а стоит ли баловать себя такой вредной сладостью. Потому предлагаем вам приготовить настоящее и самое вкусное мороженое дома. Для этого понадобится 15 минут вашего времени и минимум ингредиентов. У домашнего мороженого очень нежная текстура и приятный шоколадно-сливочный вкус.

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Ингредиенты

Молоко — 125 мл

Сахар — 3 ст. л.

Сливки 33% — 300 мл

Шоколад черный — 100 г

Пошаговый рецепт:

Подготовим ингредиенты. Молоко лучше брать с небольшим сроком хранение, меньше вероятность, что оно сделано из порошка. А также высокой жирности — лучше 3,2 %.

Шоколад берите с высоким содержание какао. Тогда вкус мороженого будет насыщенным.

В сотейнике соединяем молоко и сахар, доводим до кипения на медленном огне, постоянно помешивая.

Охлаждаем молочно-сахарную смесь пару минут и вводим в нее поломанный шоколад.

Растворяем шоколад в молоке, активно помешивая ложкой.

Сливки взбиваем до устойчивых пиков. Перед этим их желательно хорошо охладить.

Аккуратно порциями вводим сливки в остывшую шоколадную массу.

Масса должна получиться очень нежной и воздушной.

Выкладываем сливочно-шоколадную массу в лоток. Закрываем крышкой и отправляем в морозильную камеру минимум на 3 часа.

Во время заморозки раз в час достаем мороженое и с помощью вилки разбиваем кристаллы.

Выкладываем готовое мороженое в порционные стаканчики, украшаем фруктами и листиками мяты, наслаждаемся десертом.

Приятного аппетита!

Фокус ранее рассказывал, как приготовить восточное угощение — вкусную домашнюю пахлаву из теста фило. Для этого понадобится всего полчаса времени. Рецепт подойдет для новичков в кулинарии, которые справятся с выпечкой простого торта.

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