Простой рецепт домашнего шоколадного мороженого за 15 минут
Вкусный десерт, который отлично охлаждает в жару, оценят не только сладкоежки.
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Мороженое — самый летний десерт. Его обожают взрослые и дети. Правда, в магазинном мороженом бывает так много вредных консервантов, что лишний раз приходится подумать, а стоит ли баловать себя такой вредной сладостью. Потому предлагаем вам приготовить настоящее и самое вкусное мороженое дома. Для этого понадобится 15 минут вашего времени и минимум ингредиентов. У домашнего мороженого очень нежная текстура и приятный шоколадно-сливочный вкус.
Ингредиенты
- Молоко — 125 мл
- Сахар — 3 ст. л.
- Сливки 33% — 300 мл
- Шоколад черный — 100 г
Пошаговый рецепт:
- Подготовим ингредиенты. Молоко лучше брать с небольшим сроком хранение, меньше вероятность, что оно сделано из порошка. А также высокой жирности — лучше 3,2 %.
- Шоколад берите с высоким содержание какао. Тогда вкус мороженого будет насыщенным.
- В сотейнике соединяем молоко и сахар, доводим до кипения на медленном огне, постоянно помешивая.
- Охлаждаем молочно-сахарную смесь пару минут и вводим в нее поломанный шоколад.
- Растворяем шоколад в молоке, активно помешивая ложкой.
- Сливки взбиваем до устойчивых пиков. Перед этим их желательно хорошо охладить.
- Аккуратно порциями вводим сливки в остывшую шоколадную массу.
- Масса должна получиться очень нежной и воздушной.
- Выкладываем сливочно-шоколадную массу в лоток. Закрываем крышкой и отправляем в морозильную камеру минимум на 3 часа.
- Во время заморозки раз в час достаем мороженое и с помощью вилки разбиваем кристаллы.
- Выкладываем готовое мороженое в порционные стаканчики, украшаем фруктами и листиками мяты, наслаждаемся десертом.
Приятного аппетита!
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