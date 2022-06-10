Восточная сладость. Готовим вкусную домашную пахлаву из теста фило
Для приготовления восточного десерта по этому рецепту понадобится не более получаса.
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Пахлава — одна из самых популярных сладостей Ближнего Востока. В этом вкусном десерте сочетаются хрустящий слой тонкого теста и медово-ореховая смесь с ароматными пряными специями. На первый взгляд, приготовить такое угощение — задача не для новичков. Однако если попрактиковаться, результат вас обязательно порадует. Кроме того, существует простой рецепт домашней пахлавы, в котором вам придется готовить тесто. Основу для вкусного десерта можно купить в магазине. Подойдет замороженное тесто фило.
Ингредиенты:
Для пахлавы:
- тесто фило – 500 г (продается во многих магазинах, так же, где и дрожжевое замороженное тесто)
- грецкие орехи – 250 г (вместо них можно взять миндаль или фисташки)
- сливочное масло – 200 г
Для сиропа:
- натуральный мед – 250 г
- сахар – 100 г
- вода – 80 г
Для украшения:
- желток – 1 шт.
- грецкие орехи "бабочка" – 50 г (можно украсить пахлаву крошкой из фисташек)
Пошаговый рецепт:
- Тесто фило разморозьте, согласно инструкции. Не доставайте его из упаковки, так как оно очень хрупкое и быстро высыхает.
- В это время измельчите орехи с помощью блендера.
- Растопите сливочное масло. Можно на водяной бане или в микроволновке, оставив на несколько секунд, а затем перемешав.
- Разрежьте листы теста так, чтобы они помещались в ваше форму для запекания.
- Выложите один лист теста в форму, промазав его растопленным сливочным маслом. Накройте вторым листом, снова смажьте. Сверху положите третий лист и еще раз смажьте маслом.
- Каждый третий лист посыпайте порцией молотых орехов.
- Продолжайте собирать пахлаву, пока у вас не закончатся все ингредиенты. Примерно должно получиться 25-27 слоев. Последние три листа должны быть без начинки.
- Самый последний верхний лист не смазывайте маслом. Вместо этого разбейте яйцо и смажьте лист желтком, чтобы при запекании пахлава стала аппетитно-румяной.
- После того как вы собрали восточное угощение, нарежьте его ромбом. Прорезайте хорошо, чтобы вся пахлава пропиталась сиропом.
- По центру каждого ромба вдавите ореховую "бабочку" для украшения.
- Разогрейте духовку на 180 градусов и выпекайте пахлаву 30-35 минут до готовности.
- Тем временем готовим сиром. Для этого в сотейнике соедините мед, сахар и воду. На небольшом огне доведите сироп до кипения и варите еще около 2-3 минут, интенсивно помешивая.
- Горячую пахлаву полейте горячим сиропом.
- Уберите сладость на холод примерно на 10-12 часов для пропитки.
- Можете украсить пахлаву сверху крошкой из фисташек.
Приятного аппетита!
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