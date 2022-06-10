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Восточная сладость. Готовим вкусную домашную пахлаву из теста фило

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пахлава, рецепт
Фото: Getty Images | Пахлава - одно из самых популярных угощений Ближнего Востока.

Для приготовления восточного десерта по этому рецепту понадобится не более получаса.

Пахлава — одна из самых популярных сладостей Ближнего Востока. В этом вкусном десерте сочетаются хрустящий слой тонкого теста и медово-ореховая смесь с ароматными пряными специями. На первый взгляд, приготовить такое угощение — задача не для новичков. Однако если попрактиковаться, результат вас обязательно порадует. Кроме того, существует простой рецепт домашней пахлавы, в котором вам придется готовить тесто. Основу для вкусного десерта можно купить в магазине. Подойдет замороженное тесто фило.

Ингредиенты:

Для пахлавы:

  • тесто фило – 500 г (продается во многих магазинах, так же, где и дрожжевое замороженное тесто)
  • грецкие орехи – 250 г (вместо них можно взять миндаль или фисташки)
  • сливочное масло – 200 г

Для сиропа:

  • натуральный мед – 250 г
  • сахар – 100 г
  • вода – 80 г

Для украшения:

  • желток – 1 шт.
  • грецкие орехи "бабочка" – 50 г (можно украсить пахлаву крошкой из фисташек)

Пошаговый рецепт:

Сладкая пахлава - отличное угощение к чаю.
Сладкая пахлава - отличное угощение к чаю.
Фото: Getty Images
  • Тесто фило разморозьте, согласно инструкции. Не доставайте его из упаковки, так как оно очень хрупкое и быстро высыхает.
  • В это время измельчите орехи с помощью блендера.
  • Растопите сливочное масло. Можно на водяной бане или в микроволновке, оставив на несколько секунд, а затем перемешав.
  • Разрежьте листы теста так, чтобы они помещались в ваше форму для запекания.
  • Выложите один лист теста в форму, промазав его растопленным сливочным маслом. Накройте вторым листом, снова смажьте. Сверху положите третий лист и еще раз смажьте маслом.
  • Каждый третий лист посыпайте порцией молотых орехов.
  • Продолжайте собирать пахлаву, пока у вас не закончатся все ингредиенты. Примерно должно получиться 25-27 слоев. Последние три листа должны быть без начинки.
  • Самый последний верхний лист не смазывайте маслом. Вместо этого разбейте яйцо и смажьте лист желтком, чтобы при запекании пахлава стала аппетитно-румяной.
  • После того как вы собрали восточное угощение, нарежьте его ромбом. Прорезайте хорошо, чтобы вся пахлава пропиталась сиропом.
  • По центру каждого ромба вдавите ореховую "бабочку" для украшения.
  • Разогрейте духовку на 180 градусов и выпекайте пахлаву 30-35 минут до готовности.
  • Тем временем готовим сиром. Для этого в сотейнике соедините мед, сахар и воду. На небольшом огне доведите сироп до кипения и варите еще около 2-3 минут, интенсивно помешивая.
  • Горячую пахлаву полейте горячим сиропом.
  • Уберите сладость на холод примерно на 10-12 часов для пропитки.
  • Можете украсить пахлаву сверху крошкой из фисташек.

Приятного аппетита!

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