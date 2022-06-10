Восточная сладость. Готовим вкусную домашную пахлаву из теста фило

Для приготовления восточного десерта по этому рецепту понадобится не более получаса.

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Пахлава — одна из самых популярных сладостей Ближнего Востока. В этом вкусном десерте сочетаются хрустящий слой тонкого теста и медово-ореховая смесь с ароматными пряными специями. На первый взгляд, приготовить такое угощение — задача не для новичков. Однако если попрактиковаться, результат вас обязательно порадует. Кроме того, существует простой рецепт домашней пахлавы, в котором вам придется готовить тесто. Основу для вкусного десерта можно купить в магазине. Подойдет замороженное тесто фило.

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Ингредиенты:

Для пахлавы:

тесто фило – 500 г (продается во многих магазинах, так же, где и дрожжевое замороженное тесто)

грецкие орехи – 250 г (вместо них можно взять миндаль или фисташки)

сливочное масло – 200 г

Для сиропа:

натуральный мед – 250 г

сахар – 100 г

вода – 80 г

Для украшения:

желток – 1 шт.

грецкие орехи "бабочка" – 50 г (можно украсить пахлаву крошкой из фисташек)

Пошаговый рецепт:

[ + – ] Сладкая пахлава - отличное угощение к чаю. Фото: Getty Images

Тесто фило разморозьте, согласно инструкции. Не доставайте его из упаковки, так как оно очень хрупкое и быстро высыхает.

В это время измельчите орехи с помощью блендера.

Растопите сливочное масло. Можно на водяной бане или в микроволновке, оставив на несколько секунд, а затем перемешав.

Разрежьте листы теста так, чтобы они помещались в ваше форму для запекания.

Выложите один лист теста в форму, промазав его растопленным сливочным маслом. Накройте вторым листом, снова смажьте. Сверху положите третий лист и еще раз смажьте маслом.

Каждый третий лист посыпайте порцией молотых орехов.

Продолжайте собирать пахлаву, пока у вас не закончатся все ингредиенты. Примерно должно получиться 25-27 слоев. Последние три листа должны быть без начинки.

Самый последний верхний лист не смазывайте маслом. Вместо этого разбейте яйцо и смажьте лист желтком, чтобы при запекании пахлава стала аппетитно-румяной.

После того как вы собрали восточное угощение, нарежьте его ромбом. Прорезайте хорошо, чтобы вся пахлава пропиталась сиропом.

По центру каждого ромба вдавите ореховую "бабочку" для украшения.

Разогрейте духовку на 180 градусов и выпекайте пахлаву 30-35 минут до готовности.

Тем временем готовим сиром. Для этого в сотейнике соедините мед, сахар и воду. На небольшом огне доведите сироп до кипения и варите еще около 2-3 минут, интенсивно помешивая.

Горячую пахлаву полейте горячим сиропом.

Уберите сладость на холод примерно на 10-12 часов для пропитки.

Можете украсить пахлаву сверху крошкой из фисташек.

Приятного аппетита!

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