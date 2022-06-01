Вкусный торт без выпечки. Топ-3 рецепта любимого лакомства

Торты, приготовленные на основе крошки из печенья, ничем не уступают по вкусу тем, что выпекаются в духовке.

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Сладкое любят все, но далеко не каждая хозяйка готова часами возиться на кухне ради замысловатого торта или изысканных пирожных. Лучшим вариантом в таком случае станут траты без выпечки, приготовление которых забирает в разы меньше времени и сил. Фокус предлагает три проверенных рецепта, с помощью которых можно сотворить настоящие кондитерские шедевры.

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Шоколадный торт без выпечки

Ингредиенты для основы:

Песочное печенье – 300 гр;

Какао – 3 ст.л;

Сливочное масло – 100 гр;

Молоко – 1 ст. л (может быть чуть боьше)

Для крема:

Темный шоколад – 180 гр;

Сыр маскарпоне – 250 гр;

Сметана – 250 гр;

Сахарная пудра – 2 ст. л;

Какао – 2 ст. л.

Черный шоколад для украшения.

Способ приготовления:

Печенье поместить в блендер и перебить на крошку, после чего соединить его с какао. Добавить растопленное сливочное масло, тщательно перемешать. Добавить в массу молоко.

Крошка должна хорошо спрессоваться. Если она рассыпается и плохо держит форма, нужно добавить еще немного молока. Четверть крошки отложить для украшения, а остальную распределить по форме. Чтобы она не прилипала к краям, их можно вымостить пищевой пленкой.

Массу хорошо утрамбовать, образовав бортики, и поставить в холодильник.

Тем временем необходимо приготовить крем. Для этого шоколад растопить на водяной бане и оставить его остывать. Маскарпоне сметану, сахарную пудру и какао на маленькой скорости взбить миксером. В последний момент в массу добавить растопленный шоколад и перемешать до однородного состояния.

Крем переложить форму и разровнять равномерно по всему коржу.

Сверху торт посыпать крошкой, которая была отложена ранее, а края придавить лопаткой так, чтобы края посыпки соединились с бортиками.

Затем почти готовый торт убрать в холодильник на несколько часов, чтобы крем застыл.

Перед подачей его можно украсить растопленным шоколадом, ягодами или кусочками фруктов.

Фото: Соцсети

Торт без выпечки с бананом печеньем

Ингредиенты:

Печенье – 200 гр;

Сливочное масло – 200 гр;

Банан – 4 шт;

Сметана – 300 гр;

Молоко – 250 мл;

Сахар – 150 гр;

Какао – 3 ст. л;

Желатин – 10 гр.

Способ приготовления:

Первым делом необходимо сделать желатиновую массу для шоколадной заливки. Для этого желатин разводят в воде согласно инструкции на упаковке и оставляют на полчаса для набухания.

Далее готовится основа торта. Для нее подойдет любое сахарное печенье. Измельчить его на мелкую крошку с помощью блендера или любым другим способом. Главное, чтобы в крошке не было комочков, она должна быть равномерной.

Сливочное масло растопить и добавить к крошке из печенья и тщательно перемешать. Основа для бананового торта готова.

На дно подходящей формы выложить подготовленную крошку и тщательно утрамбовать ровным слоем, после чего поставить все на полчаса в холодильник.

Тем временем нужно приготовить шоколадное желе. Для этого в небольшой сотейник влить молоко, высыпать сахар и какао, все хорошо перемешать и влить подготовленный желатин. Поставить кастрюлю на небольшой огонь и, при постоянном помешивании венчиком, добиться полного растворения желатина. На этом этапе главное массу не перегреть, чтобы она не закипела. Как только желатин растворится – кастрюлю снять с огня.

Когда масса остынет и будет тепло, в нее добавить сметану или натуральный йогурт. Все перемешать до однородности венчиком или деревянной лопаткой.

Бананы очистить от кожуры и выложить целиком на основу из печенья. Сверху их полностью залить шоколадной массой и убрать в холодильник до полного застывания желе. Через 3-4 часа торт уже готов, однако лучше, если он настоится целую ночь.

Перед подачей торт украсить по своему желанию: посыпать шоколадной крошкой, миндальными лепестками или орехами.

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Сметанный торт из печенья без выпечки

Ингредиенты:

Печенье – 300 гр;

Масло сливочное – 120 гр;

Сметана – 400 гр;

Сахарная пудра – 200 гр;

Яйца куриные – 2 шт;

Кукурузный крахмал – 50 гр;

Ваниль – 10 гр;

Масло сливочное – 100 гр

Способ приготовления:

Печенье измельчить в блендере или скалкой на крошку, добавить растопленное масло, перемешать. Треть получившейся крошки отделить, а все остальное поместить в форму и равномерно распределить, сделав дно и бортики. Массу пока отправить в холодильник.

Далее готовится крем. Для этого в кастрюлю налить сметану, добавить пудру, ванилин, яйцо, крахмал и поставить на средний огонь. Постоянно помешивая, довести до густоты и оставить остывать до комнатной температуры, после чего перелить все в форму.

Оставшуюся крошку посыпать сверху на крем, выровнять его на поверхности и поставить торт на ночь в холодильник для стабилизации.

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