Смачний торт без випічки. Топ-3 рецепти улюблених ласощів

Торти, приготовлені на основі крихти з печива, нічим не поступаються за смаком тим, що випікаються у духовці.

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Солодке люблять усі, але далеко не кожна господиня готова годинами возитися на кухні заради хитромудрого торта або вишуканих тістечок. Найкращим варіантом у такому разі стануть витрати без випічки, приготування яких забирає в рази менше часу та сил. Фокус пропонує три перевірені рецепти, за допомогою яких можна створити справжні кондитерські шедеври.

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Шоколадний торт без випічки

Інгредієнти для основи:

пісочне печиво — 300 г;

какао — 3 ст. л.;

вершкове масло — 100 г;

молоко — 1 ст. л. (може бути трохи більше).

Для крему:

темний шоколад — 180 г;

сир маскарпоне — 250 г;

сметана — 250 г;

цукрова пудра — 2 ст. л;

какао — 2 ст. л.;

чорний шоколад для прикраси.

Спосіб приготування:

Печиво помістити в блендер і перебити на крихту, після чого поєднати його з какао. Додати розтоплене вершкове масло, ретельно перемішати. Додати до маси молоко.

Крихта повинна добре спресуватися. Якщо вона розсипається та погано тримає форму, потрібно додати ще трохи молока. Чверть крихти відкласти для прикраси, а решту розподілити у формі. Щоб вона не прилипала до країв, її можна вимостити харчовою плівкою.

Масу добре утрамбувати, утворивши бортики і поставити в холодильник.

Тим часом потрібно приготувати крем. Для цього шоколад розтопити на водяній бані та залишити його охолоджуватися. Маскарпоне, сметану, цукрову пудру і какао на короткій швидкості збити міксером. В останній момент додати в масу розтоплений шоколад і перемішати до однорідного стану.

Крем перекласти форму та розрівняти рівномірно по всьому коржу.

Зверху торт посипати крихтою, яка була відкладена раніше, а краї придавити лопаткою так, щоб краї посипки з'єдналися з бортиками.

Потім майже готовий торт прибрати в холодильник на кілька годин, щоб застиг крем.

Перед подачею можна прикрасити розтопленим шоколадом, ягодами або шматочками фруктів.

Фото: Соцсети

Торт без випічки з бананом печивом

Інгредієнти:

печиво — 200 г;

вершкове масло — 200 г;

банан — 4 шт.;

сметана — 300 г;

молоко — 250 мл;

цукор — 150 г;

какао — 3 ст. л;

желатин — 10 г.

Спосіб приготування:

Насамперед необхідно зробити желатинову масу для шоколадної заливки. Для цього желатин розводять у воді згідно з інструкцією на упаковці та залишають на пів години для набухання.

Далі готується основа торта. Для неї підійде будь-яке цукрове печиво. Подрібнити його на дрібну крихту за допомогою блендера чи будь-яким іншим способом. Головне, щоб у крихті не було грудочок, вона має бути рівномірною.

Вершкове масло розтопити і додати до крихти з печива і ретельно перемішати. Основа для бананового торта готова.

На дно потрібної форми викласти підготовлену крихту та ретельно утрамбувати рівним шаром, після чого поставити на пів години в холодильник.

Тим часом варто приготувати шоколадне желе. Для цього в невеликий сотейник влити молоко, висипати цукор і какао, добре перемішати і влити підготовлений желатин. Поставити каструлю на невеликий вогонь і під час постійного помішування вінчиком домогтися повного розчинення желатину. На цьому етапі головне масу не перегріти, щоб вона не закипіла. Щойно желатин розчиниться — каструлю зняти з вогню.

Коли маса охолоне і буде тепло, додати до неї сметану або натуральний йогурт. Усе перемішати до однорідності віночком чи дерев'яною лопаткою.

Банани очистити від шкірки і викласти на основу з печива. Зверху повністю залити шоколадною масою і прибрати в холодильник до повного застигання желе. Через 3-4 години торт уже готовий, проте краще, якщо він настоїться цілу ніч.

Перед подачею торт прикрасити за своїм бажанням: посипати шоколадною крихтою, мигдалевими пелюстками або горіхами.

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Сметанний торт із печива без випічки

Інгредієнти:

печиво — 300 г;

масло вершкове — 120 г;

сметана — 400 г;

цукрова пудра — 200 г;

яйця курячі — 2 шт.;

кукурудзяний крохмаль — 50 г;

ваніль — 10 г;

масло вершкове — 100 г.

Спосіб приготування:

Печиво подрібнити в блендері або качалкою на крихту, додати розтоплене масло, перемішати. Третину крихти відокремити, а все інше помістити у форму та рівномірно розподілити, зробивши дно і бортики. Масу поки що відправити в холодильник.

Далі готується крем. Для цього в каструлю налити сметану, додати пудру, ванілін, яйце, крохмаль і поставити на середній вогонь. Постійно помішуючи, довести до густоти та залишити охолоджуватися до кімнатної температури, після чого перелити все у форму.

Крихту, що залишилася, посипати зверху на крем, вирівняти його на поверхні та поставити торт на ніч у холодильник для стабілізації.

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