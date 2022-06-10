Східна насолода. Готуємо смачну домашню пахлаву із тіста філо

Для приготування східного десерту за цим рецептом знадобиться трохи більше пів години.

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Пахлава — одна з найпопулярніших солодощів Близького Сходу. У цьому смачному десерті поєднуються хрумкий шар тонкого тіста та медово-горіхова суміш із ароматними пряними спеціями. На перший погляд, приготувати таке частування — завдання не для новачків. Однак, якщо попрактикуватися, результат вас обов'язково порадує. Крім того, існує простий рецепт домашньої пахлави, в якому вам не доведеться готувати тісто. Основу для смачного десерту можна купити у магазині. Підійде заморожене тісто філо.

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Складові:

Для пахлави:

тісто філо — 500 г (продається в багатьох магазинах, також підійде і дріжджове заморожене тісто)

волоські горіхи — 250 г (замість них можна взяти мигдаль чи фісташки)

вершкове масло — 200 г

Для сиропу:

натуральний мед — 250 г

цукор — 100 г

вода — 80 г

Для прикрашення:

жовток — 1 шт.

волоські горіхи "метелик" — 50 г (можна прикрасити пахлаву крихтою з фісташок)

Покроковий рецепт:

[ + – ] Солодка пахлава – чудове частування до чаю. Фото: Getty Images

Тісто філо розморозьте, згідно з інструкцією. Не діставайте його з упаковки, оскільки воно дуже тендітне і швидко висихає.

У цей час подрібніть горіхи за допомогою блендера.

Розтопіть вершкове масло. Можна на водяній бані або в мікрохвильовій печі, залишивши на кілька секунд, а потім перемішавши.

Розріжте листи тіста так, щоб вони поміщалися у форму для запікання.

Викладіть один лист тіста у форму, промазавши його розтопленим вершковим маслом. Накрийте другим листом, знову змастіть. Зверху покладіть третій лист і змастіть маслом.

Кожен третій лист посипайте порцією мелених горіхів.

Продовжуйте збирати пахлаву, доки у вас не закінчаться всі інгредієнти. Приблизно має вийти 25-27 шарів. Останні три листи мають бути без начинки.

Останній верхній лист не змащуйте маслом. Натомість розбийте яйце і змастіть лист жовтком, щоб при запіканні пахлава стала апетитно-рум'яною.

Після того як ви зібрали східне частування, наріжте його ромбом. Прорізайте добре, щоб вся пахлава просочилася сиропом.

По центру кожного ромба втисніть горіховий "метелик" для прикраси.

Розігрійте духовку на 180 градусів та випікайте пахлаву 30-35 хвилин до готовності.

Тим часом, готуємо сироп. Для цього в сотейнику з'єднайте мед, цукор та воду. На невеликому вогні доведіть сироп до кипіння та варіть ще близько 2-3 хвилин, інтенсивно помішуючи.

Гарячу пахлаву полийте гарячим сиропом.

Заберіть солодощі на холод приблизно на 10-12 годин для просочення.

Можете прикрасити пахлаву зверху крихтою з фісташок.

Смачного!

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