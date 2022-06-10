Східна насолода. Готуємо смачну домашню пахлаву із тіста філо
Для приготування східного десерту за цим рецептом знадобиться трохи більше пів години.
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Пахлава — одна з найпопулярніших солодощів Близького Сходу. У цьому смачному десерті поєднуються хрумкий шар тонкого тіста та медово-горіхова суміш із ароматними пряними спеціями. На перший погляд, приготувати таке частування — завдання не для новачків. Однак, якщо попрактикуватися, результат вас обов'язково порадує. Крім того, існує простий рецепт домашньої пахлави, в якому вам не доведеться готувати тісто. Основу для смачного десерту можна купити у магазині. Підійде заморожене тісто філо.
Складові:
Для пахлави:
- тісто філо — 500 г (продається в багатьох магазинах, також підійде і дріжджове заморожене тісто)
- волоські горіхи — 250 г (замість них можна взяти мигдаль чи фісташки)
- вершкове масло — 200 г
Для сиропу:
- натуральний мед — 250 г
- цукор — 100 г
- вода — 80 г
Для прикрашення:
- жовток — 1 шт.
- волоські горіхи "метелик" — 50 г (можна прикрасити пахлаву крихтою з фісташок)
Покроковий рецепт:
- Тісто філо розморозьте, згідно з інструкцією. Не діставайте його з упаковки, оскільки воно дуже тендітне і швидко висихає.
- У цей час подрібніть горіхи за допомогою блендера.
- Розтопіть вершкове масло. Можна на водяній бані або в мікрохвильовій печі, залишивши на кілька секунд, а потім перемішавши.
- Розріжте листи тіста так, щоб вони поміщалися у форму для запікання.
- Викладіть один лист тіста у форму, промазавши його розтопленим вершковим маслом. Накрийте другим листом, знову змастіть. Зверху покладіть третій лист і змастіть маслом.
- Кожен третій лист посипайте порцією мелених горіхів.
- Продовжуйте збирати пахлаву, доки у вас не закінчаться всі інгредієнти. Приблизно має вийти 25-27 шарів. Останні три листи мають бути без начинки.
- Останній верхній лист не змащуйте маслом. Натомість розбийте яйце і змастіть лист жовтком, щоб при запіканні пахлава стала апетитно-рум'яною.
- Після того як ви зібрали східне частування, наріжте його ромбом. Прорізайте добре, щоб вся пахлава просочилася сиропом.
- По центру кожного ромба втисніть горіховий "метелик" для прикраси.
- Розігрійте духовку на 180 градусів та випікайте пахлаву 30-35 хвилин до готовності.
- Тим часом, готуємо сироп. Для цього в сотейнику з'єднайте мед, цукор та воду. На невеликому вогні доведіть сироп до кипіння та варіть ще близько 2-3 хвилин, інтенсивно помішуючи.
- Гарячу пахлаву полийте гарячим сиропом.
- Заберіть солодощі на холод приблизно на 10-12 годин для просочення.
- Можете прикрасити пахлаву зверху крихтою з фісташок.
Смачного!
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