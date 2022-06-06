Фруктовый лед: топ-5 рецептов быстрого летнего мороженого

Этот десерт освежает в зной и отлично подходит для тех, кто следит за фигурой.

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Фруктовый лед – отличный вариант для тех, кто любит и мороженое, и фрукты с ягодами в горячую летнюю пору, а также следит за фигурой. Он готовится очень быстро и не требует особых затрат времени и продуктов. Фокус собрал пять рецептов, которые пригодятся поклонникам этого десерта.

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Прежде, чем приступить к приготовлению фруктового льда, стоит знать несколько секретов:

Самым вкусным и с более насыщенным вкусом будет лед из сока с мякотью или из фруктового пюре. Мороженое из процеженного сока получается более прозрачным, но и более плотным.

Десерт получится вкуснее, если добавить в его состав какую-либо молочную продукцию (натуральный йогурт, ореховое или кокосовое молоко). Также можно добавить целые ломтики фруктов или ягоды.

Самый простой фруктовый лед готовится из одного продукта или из микса (двух-трех). Тогда ингредиенты должны идеально сочетаться между собой.

Разливая сок по емкостям для заморозки, нужно оставлять оставляйте 1-1,5 см свободного места до края, потому что при замерзании фруктовый сок увеличивается в объеме и расширяется.

Клубничный лед на палочке

Ингредиенты:

Клубника – 700 гр;

Сахар – 3 ст. л;

Вода – 150 мл.

Способ приготовления:

Ягоды хорошо помыть, удалить чашелистики и дать воде стечь. После этого ягоды пересыпать сахаром и оставить, чтобы они пустили сок.

После этого клубнику поместить в блендер, залить перекипяченной остывшей водой и перебить на пюре. После этого массу пропустить через мелкое сито, чтобы избавиться от мякоти. Клубничный сок попробовать на вкус и, если нужно, отрегулировать его, добавив еще сахара.

Разлить сок по специальным формам и отправить в морозилку до полного застывания. Если форм нет, можно использовать квадратные коробочки из-под йогурта. Разлив сок, поставить их в морозилку, а через час достать и вставить в сок палочки, отправив дозамораживаться.

Чтобы быстро достать мороженное из формы, на несколько секунд нудно опустить ее в горячую воду.

[ + – ] Клубничный лед

Арбузный лед

Ингредиенты:

Мякоть спелого арбуза, нарезанная кубиками, – 4 стакана;

Сок лайма – 1 ст. л;

Мед или сироп агавы – 1 ст. л.

Способ приготовления:

Все ингредиенты перебить в блендере. Полученную смесь разлить по формам и отправить в морозилку на 3-4 часа.

Черничный фруктовый лед с кокосовым молоком

Ингредиенты:

Черника – 5 чашек;

Кокосовое молоко – 100 мл;

Мед – 1 ст. л. (можно больше, по вкусу).

Способ приготовления:

Чернику измельчить в блендере с медом. Затем в полученное пюре добавить кокосовое молоко, немного перемешать. Разлить массу в формочки и отправить в морозилку до полного замерзания.

Фруктовый лед с голубикой и йогуртом

Ингредиенты:

Голубика – 5 чашек;

Натуральный йогурт – 8 ст. л.

Способ приготовления:

Голубику перебить в блендере в пюре, смешать с йогуртом, полученную смесь разлить по формочкам. Замораживать около четырех часов, при этом первые два часа перемешивать смесь каждые 30 минут. Перед подачей украсить свежими ягодами и листиками мяты.

[ + – ] Фруктовый лед с голубикой и йогуртом Фото: grandkulinar.ru

Вишневый лед

Ингредиенты:

Вишневый сок – 750 мл;

Вода – 250 мл;

Сахар – 1,5 ст.

Способ приготовления:

В кастрюлю налить воду и насыпать сахар. Закипятить и варить сироп 1-2 минуты, чтобы полностью растворился сахар. Оставить сироп немного остыть до комнатной температуры, после чего ввести в него вишневый сок. Перемешать жидкость, разлить по формам и отправить в морозилку.

[ + – ] Вишневый лед Фото: Соцсети

Напомним, как приготовить вкусный пломбир в домашних условиях.