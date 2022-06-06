Фруктовий лід: топ-5 рецептів швидкого літнього морозива

Цей десерт освіжає у спеку і чудово підходить для тих, хто стежить за фігурою.

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Фруктовий лід — чудовий варіант для тих, хто любить і морозиво, і фрукти з ягодами в гарячу літню пору, а також стежить за фігурою. Він готується дуже швидко і не вимагає особливих витрат часу та продуктів. Фокус зібрав п'ять рецептів, які стануть у пригоді шанувальникам цього десерту.

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Перш ніж приступити до приготування фруктового льоду, варто знати кілька секретів:

Найсмачнішим і насиченішим смаком буде лід із соку з м'якоттю або з фруктового пюре. Морозиво з процідженого соку виходить прозорішим, але й щільнішим.

Десерт вийде смачнішим, якщо додати до його складу будь-яку молочну продукцію (натуральний йогурт, горіхове чи кокосове молоко). Також можна додати цілі скибочки фруктів чи ягоди.

Найпростіший фруктовий лід готується з одного продукту або з міксу (двох-трьох). Тоді інгредієнти мають ідеально поєднуватися між собою.

Розливаючи сік по місткостях для заморозки, потрібно залишати 1-1,5 см вільного місця до краю, тому що замерзаючи фруктовий сік збільшується в обсязі та розширюється.

Полуничний лід на паличці

Складові:

Полуниця — 700 г;

Цукор — 3 ст. л;

Вода — 150 мл.

Спосіб приготування:

Ягоди добре помити, видалити чашолистки і дати стекти воді. Після цього ягоди пересипати цукром та залишити, щоб вони пустили сік.

Потім полуницю помістити в блендер, залити перекип'яченою охолодженою водою і перебити на пюре. Після цього масу пропустити через дрібне сито, щоб позбавитися м'якоті. Полуничний сік спробувати на смак і, якщо потрібно, відрегулювати його, додавши ще цукру.

Розлити сік по спеціальних формах та відправити в морозилку до повного застигання. Якщо форм немає, можна використати квадратні коробочки з-під йогурту. Розливши сік, поставити їх у морозилку, а через годину дістати і вставити в сік палички, відправивши дозаморожуватися.

Щоб швидко дістати морозиво з форми, на кілька секунд треба опустити її в гарячу воду.

[ + – ] Полуничний лід

Кавуновий лід

Складові:

М'якоть стиглого кавуна, нарізана кубиками, — 4 склянки;

Сік лайма — 1 ст. л;

Мед або сироп агави — 1 ст. л.

Спосіб приготування:

Усі інгредієнти перебити у блендері. Отриману суміш розлити по формах і відправити в морозилку на 3-4 години.

Чорничний фруктовий лід з кокосовим молоком

Складові:

Чорниця — 5 чашок;

Кокосове молоко — 100 мл;

Мед — 1 ст. л (можна більше, до смаку).

Спосіб приготування:

Чорницю подрібнити у блендері з медом. Потім в отримане пюре додати кокосове молоко, трохи перемішати. Розлити масу у форми і відправити в морозилку до повного замерзання.

Фруктовий лід з лохиною та йогуртом

Складові:

Лохина — 5 чашок;

Натуральний йогурт — 8 ст. л.

Спосіб приготування:

Лохину перебити в блендері в пюре, змішати з йогуртом, отриману суміш розлити по формах. Заморожувати близько чотирьох годин, водночас перші дві години суміш перемішувати кожні 30 хвилин. Перед подачею прикрасити свіжими ягодами та листочками м'яти.

[ + – ] Фруктовий лід з лохиною та йогуртом Фото: grandkulinar.ru

Вишневий лід

Складові:

Вишневий сік — 750 мл;

Вода — 250 мл;

Цукор — 1,5 ст.

Спосіб приготування:

У каструлю налити воду та насипати цукор. Закип'ятити і варити сироп 1-2 хвилини, щоб повністю розчинився цукор. Залишити сироп трохи остигнути до кімнатної температури, після чого ввести в нього вишневий сік. Перемішати рідину, розлити формами і відправити в морозилку.

[ + – ] Вишневий лід Фото: Соцсети

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