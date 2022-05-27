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Хіт літа: рецепт домашнього вершкового морозива з ваніллю

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морозиво
Фото: Соцсети

Морозиво з цих інгредієнтів виходить смачним і дуже поживним.

Морозиво — найулюбленіший і найсмачніший десерт літа, який із задоволенням їдять як діти, так і дорослі. Смачне вершкове морозиво можна приготувати і в домашніх умовах, хоча процес вимагатиме витрат часу. Проте отриманий результат перевершить усі очікування.

Вершкове морозиво з ваніллю

Для приготування морозива знадобиться:

  • Вершки 35% — 300 мл;
  • Цукор — 150 г;
  • Яєчний жовток — 3 штуки;
  • Молоко — ½ склянки;
  • Ванілін — 5 гр.

Спосіб приготування:

Молоко закип'ятити й остудити. Додати в нього жовтки, цукор і трохи ванільного цукру, перемішати, а потім на водяній бані, безперервно помішуючи, довести всю масу до консистенції згущеного молока.

Збити вершки, щоб вони мали форму. Головне — не перестаратися, щоб не збити їх у масло. Тоді морозиво точно не вийде.

З'єднати вершки з раніше приготовленою масою та обережно перемішати, після чого відправити її в морозилку на годину. Після цього всю масу дістати з холодильника та перемішати міксером на низькій швидкості, потім знову відправити в морозилку. Процедуру повторити ще раз за годину.

Коли морозиво застигне, його перед подачею можна полити варенням і посипати подрібненими горіхами або шоколадною крихтою. Гарною добавкою до нього стануть сезонні ягоди.

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