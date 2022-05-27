Хіт літа: рецепт домашнього вершкового морозива з ваніллю

Морозиво з цих інгредієнтів виходить смачним і дуже поживним.

Ми . Ми з України З першого дня війни Фокус ні на хвилину не припиняв роботу. Наша команда вважає своїм обов'язком інформувати читача про те, що відбувається, збирати й аналізувати факти, протистояти ворожій пропаганді. Сьогодні Фокус потребує вашої підтримки, щоб продовжувати свою місію. Дякуємо за те, що ви з нами. Підтримати

Морозиво — найулюбленіший і найсмачніший десерт літа, який із задоволенням їдять як діти, так і дорослі. Смачне вершкове морозиво можна приготувати і в домашніх умовах, хоча процес вимагатиме витрат часу. Проте отриманий результат перевершить усі очікування.

ФОКУС у Google Новинах. Підпишись — та завжди будь в курсі подій. Підписатись

Вершкове морозиво з ваніллю

Для приготування морозива знадобиться:

Вершки 35% — 300 мл;

Цукор — 150 г;

Яєчний жовток — 3 штуки;

Молоко — ½ склянки;

Ванілін — 5 гр.

Спосіб приготування:

Молоко закип'ятити й остудити. Додати в нього жовтки, цукор і трохи ванільного цукру, перемішати, а потім на водяній бані, безперервно помішуючи, довести всю масу до консистенції згущеного молока.

Збити вершки, щоб вони мали форму. Головне — не перестаратися, щоб не збити їх у масло. Тоді морозиво точно не вийде.

З'єднати вершки з раніше приготовленою масою та обережно перемішати, після чого відправити її в морозилку на годину. Після цього всю масу дістати з холодильника та перемішати міксером на низькій швидкості, потім знову відправити в морозилку. Процедуру повторити ще раз за годину.

Коли морозиво застигне, його перед подачею можна полити варенням і посипати подрібненими горіхами або шоколадною крихтою. Гарною добавкою до нього стануть сезонні ягоди.

Раніше ми писали про те, як приготувати вдома пломбір, який за смаком виходить набагато кращим, ніж покупний.