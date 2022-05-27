Хит лета: рецепт домашнего сливочного мороженого с ванилью
Мороженое из этих ингредиентов получается вкусным и очень питательным.
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Мороженое – самый любимый и вкусный десерт лета, который с удовольствием едят как дети, так и взрослые. Вкусное сливочное мороженое можно приготовить и в домашних условиях, хотя процесс потребует затрат времени. Однако полученный результат превзойдет все ожидания.
Сливочное мороженое с ванилью
Для приготовления мороженого понадобится:
- Сливки 35% – 300 мл;
- Сахар – 150 гр;
- Яичный желток – 3 штуки;
- Молоко – ½ стакана;
- Ванилин – 5 гр.
Способ приготовления:
Молоко вскипятить и остудить. Добавить в него желтки, сахар и немного ванильного сахара, перемешать, а затем на водяной бане, непрерывно помешивая, довести всю массу до консистенции сгущенки.
Взбить сливки, чтобы они держали форму. Главное – не переусердствовать, чтобы не взбить их в масло. Тогда мороженое точно не получится.
Соединить сливки с ранее приготовленной массой и осторожно перемешать, после чего отправить ее в морозилку на час. По истечении этого времени всю массу достать из холодильника и перемешать миксером на низкой скорости, затем снова отправить в морозилку. Процедуру повторить еще раз через час.
Когда мороженое застынет, его перед подачей можно полить вареньем и посыпать измельченными орехами или шоколадной крошкой. Хорошей добавкой к нему станут сезонные ягоды.
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