Хит лета: рецепт домашнего сливочного мороженого с ванилью

Мороженое из этих ингредиентов получается вкусным и очень питательным.

Мы . Мы из Украины С первого дня войны Фокус ни на минуту не прекращал работу. Наша команда считает своим долгом информировать читателя о происходящем, собирать и анализировать факты, противостоять вражеской пропаганде. Сегодня Фокус нуждается в вашей поддержке, чтобы продолжать свою миссию. Спасибо за то, что вы с нами. Поддержать

Мороженое – самый любимый и вкусный десерт лета, который с удовольствием едят как дети, так и взрослые. Вкусное сливочное мороженое можно приготовить и в домашних условиях, хотя процесс потребует затрат времени. Однако полученный результат превзойдет все ожидания.

Читайте лучшие материалы раздела на странице "Фокус. Стиль жизни" в Facebook Подписаться

Сливочное мороженое с ванилью

Для приготовления мороженого понадобится:

Сливки 35% – 300 мл;

Сахар – 150 гр;

Яичный желток – 3 штуки;

Молоко – ½ стакана;

Ванилин – 5 гр.

Способ приготовления:

Молоко вскипятить и остудить. Добавить в него желтки, сахар и немного ванильного сахара, перемешать, а затем на водяной бане, непрерывно помешивая, довести всю массу до консистенции сгущенки.

Взбить сливки, чтобы они держали форму. Главное – не переусердствовать, чтобы не взбить их в масло. Тогда мороженое точно не получится.

Соединить сливки с ранее приготовленной массой и осторожно перемешать, после чего отправить ее в морозилку на час. По истечении этого времени всю массу достать из холодильника и перемешать миксером на низкой скорости, затем снова отправить в морозилку. Процедуру повторить еще раз через час.

Когда мороженое застынет, его перед подачей можно полить вареньем и посыпать измельченными орехами или шоколадной крошкой. Хорошей добавкой к нему станут сезонные ягоды.

Ранее мы писали о том, как приготовить дома пломбир, который по вкусу получается куда лучше, чем покупной.