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Хит лета: рецепт домашнего сливочного мороженого с ванилью

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мороженое
Фото: Соцсети

Мороженое из этих ингредиентов получается вкусным и очень питательным.

Мороженое – самый любимый и вкусный десерт лета, который с удовольствием едят как дети, так и взрослые. Вкусное сливочное мороженое можно приготовить и в домашних условиях, хотя процесс потребует затрат времени. Однако полученный результат превзойдет все ожидания.

Сливочное мороженое с ванилью

Для приготовления мороженого понадобится:

  • Сливки 35% – 300 мл;
  • Сахар – 150 гр;
  • Яичный желток – 3 штуки;
  • Молоко – ½ стакана;
  • Ванилин – 5 гр.

Способ приготовления:

Молоко вскипятить и остудить. Добавить в него желтки, сахар и немного ванильного сахара, перемешать, а затем на водяной бане, непрерывно помешивая, довести всю массу до консистенции сгущенки.

Взбить сливки, чтобы они держали форму. Главное – не переусердствовать, чтобы не взбить их в масло. Тогда мороженое точно не получится.

Соединить сливки с ранее приготовленной массой и осторожно перемешать, после чего отправить ее в морозилку на час. По истечении этого времени всю массу достать из холодильника и перемешать миксером на низкой скорости, затем снова отправить в морозилку. Процедуру повторить еще раз через час.

Когда мороженое застынет, его перед подачей можно полить вареньем и посыпать измельченными орехами или шоколадной крошкой. Хорошей добавкой к нему станут сезонные ягоды.

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