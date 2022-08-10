Рецепт пломбира с шоколадной крошкой от Лизы Глинской (видео)

Такой пломбир получается вкусным, сытным и прекрасно освежит в жаркую погоду.

Мороженое – десерт, который любят все без исключения: и дети, и взрослые. Известный украинский кондитер, победительница второго сезона "МастерШеф" Лиза Глинская предлагает приготовить дома ванильный пломбир с шоколадной крошкой.

Для его приготовления понадобиться:

Белый шоколад – 250 гр;

Сливки(20-33%) – 450 мл;

Ваниль или ванильный сахар;

Молочный или черный шоколад – 100 гр;

Печенье – 500 гр.

Способ приготовления

Сливки смешать с ванильным сахаром или ванилью и прогреть одну минуту в микроволновке или на плите. Сливки должны хорошо разогреться, пока пойдет пар, но не закипеть. Добавить к горячим сливкам белый шоколад, перемешать, чтобы он растворился. Накрыть массу пищевой пленкой в контакт и отправить в холодильник на 10-12 часов.

Из молочного шоколада сделать крошку.

Далее следует этап формирования мороженого. Для этого взять форму, выложить на ее дно слой печенья. Сливочно-шоколадную массу сбить миксером или в комбайне, добавить в нее шоколадную крошку, перемешать.

На печенье разложить мороженое, разровнять его и сверху накрыть второй частью печенья, после чего отправить на пять часов в морозилку. По истечении указанного времени вынуть готовый пломбир из формы, нарезать и можно угощать своих сладкоежек и гостей.

Напомним, как приготовить шоколадное мороженое за 15 минут, а также сливочное мороженое в домашних условиях.