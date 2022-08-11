Монатик признался жене в любви в день ее рождения

Певец посвятил Ирине трогательный пост с архивными снимками

Накануне день рождения отпраздновала Ирина, жена украинского певца и хореографа Монатика. По этому случаю Дмитрий Монатик посвятил возлюбленной трогательный пост в Instagram с архивными фото.

Дмитрий процитировал фрагмент из своей песни "Ресницы безопасности".

"Сколько повидали, сколько раз ломали. В какие дали не носила бы нас земля, а это было все не зря", — написал артист и строчки из песни и добавил: "Люблю тебя ежесекундно все больше. Спасибо за каждый день, в котором есть, для кого жить и каждое утро мечтать просыпаться рядом. С днем рождения тебя, моя львица. Верю, что следующий праздник отпразднуем так, как любили: вместе, всей семьей, рядом с родными друзьями. Вот увидишь", — написал Дмитрий.

[ + – ] Архивные снимки Дмитрия Монатика и его жены Ирины Фото: Instagram monatik_official

Напомним, Дмитрий Монатик и Ирина поженились в 2015 года, до этого они несколько лет встречались. У пары двое сыновей: Платон и Даниил. Ирина не слишком часто появляется на публике, занимаясь карьерой своего известного мужа. Она является директором проекта Monatik.

[ + – ] Архивные снимки Дмитрия Монатика и его жены Ирины Фото: Instagram monatik_official

Когда началась война, Монатик с семьей были за границей, в Барселоне. Певец рассказывал, что его разбудила жена, сообщив страшные новости.

Певец не стал сразу возвращаться в Украину, а взял участие в нескольких благотворительных концертах, средства от которых шли на ВСУ.

Он также сообщил, что после 2015 года не выступал в России, хоть ему и предлагали солидные гонорары.

[ + – ] Пост Монатика, посвященный его жене

Монатик вернулся в Киев уже летом и успел дать концерт на станции метро "Майдан Незалежности". Он сообщил, что пока его семья остается за границей.

Он рассказал, что дом родителей его жены Ирины, который находится в Киевской области, не пострадал. Хоть во дворе и находили обломки от российских ракет. На некоторое время он даже становился приютом для украинских военных.

"С домом все хорошо, в отличие от многих домов в Украине. Пока цел. Был момент, когда там даже наши ребята ВСУ ночевали там где-то на третью неделю войны. И папа Ириши открывал дом. Там была удобная позиция для них. Им нужно там было пробыть ночь. Все очень красиво, чистенько оставили", — рассказывал Дмитрий в интервью.