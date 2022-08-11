Монатик зізнався дружині у коханні у день її народження

Співак присвятив Ірині зворушливий допис з архівними знімками.

Напередодні день народження відсвяткувала Ірина, дружина українського співака та хореографа Монатика. З цієї нагоди Дмитро Монатик присвятив коханій зворушливий допис в Instagram з архівними фото.

Дмитро процитував фрагмент зі своєї пісні "Ресницы безопасности".

"Сколько повидали, сколько раз ломали. В какие дали не носила бы нас земля, а это было все не зря", — написав артист і рядки з пісні та додав: "Люблю тебе щомиті все більше. Дякую за кожен день, в якому є, для кого жити і щоранку мріяти прокидатися поряд. З днем народження тебе, моя левице. Вірю, що наступне свято відсвяткуємо так, як любили: разом, усією родиною, поряд із рідними друзями. Ось побачиш", — написав Дмитро.

[ + – ] Архівні знімки Дмитра Монатика та його дружини Ірини Фото: Instagram monatik_official

Нагадаємо, Дмитро Монатик та Ірина одружилися у 2015 році, до цього вони кілька років зустрічалися. У пари двоє синів: Платон і Даниїл. Ірина не надто часто з'являється на публіці, займаючись кар'єрою свого відомого чоловіка. Вона є директоркою проєкту Monatik.

[ + – ] Архівні знімки Дмитра Монатика та його дружини Ірини Фото: Instagram monatik_official

Коли почалася війна, Монатик із сім'єю були за кордоном, у Барселоні. Співак розповідав, що його розбудила дружина, повідомивши страшні новини.

Співак не одразу повертався до України, а взяв участь у кількох благодійних концертах, кошти від яких йшли на ЗСУ.

Він також повідомив, що після 2015 року не виступав у Росії, хоч йому й пропонували солідні гонорари.

[ + – ] Допис Монатика, присвячений його дружині

Монатик повернувся до Києва вже влітку та встиг дати концерт на станції метро "Майдан Незалежності". Він повідомив, що поки що його родина залишається за кордоном.

Він розповів, що будинок батьків його дружини Ірини, що в Київській області, не постраждав. Хоч у дворі й знаходили уламки від російських ракет. На деякий час він ставав навіть притулком для українських військових.

"З будинком все добре, на відміну від багатьох будинків в Україні. Поки що цілий. Був момент, коли там навіть наші хлопці ЗСУ ночували там десь на третій тиждень війни. І тато Іриші відкривав будинок. Там була зручна позиція для них. Їм треба там було пробути ніч. Все дуже гарно, чистенько залишили", — розповідав Дмитро в інтерв'ю.